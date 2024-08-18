Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Сельмани Астрит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сельмани Астрит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Сивис Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Назначен штрафной. Пострадал Джейсон Папо, его свалил Опрут Рауль

34' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бани Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Опрут Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Мендеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Каржан Каталин получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Ох, нехорошо это выглядит. Мендеш Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Мендеш Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Каржан Каталин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Сельмани Астрит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Петрила Клаудиу пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

19' Бани Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сельмани Астрит пробует нанести удар издали, но Бенжамин Сигрист держит все под контролем

14' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Абдалла Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Абдалла Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Опрут Рауль выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Опрут Рауль выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Миланов Георги получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Миланов Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру