Тур: 6. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Калин Юлиан
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаМендеш Диогу
1:0
53' ПенальтиПетрила Клаудиу
59' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
59' Желтая карточкаБлажек Филип
59' Желтая карточкаБани Андрей
59' Желтая карточкаСивис Максим
77' Желтая карточкаCristian Ignat
1:1
79' ПенальтиСельмани Астрит
82' Желтая карточкаКаржан Каталин
86' Желтая карточкаБорза Себастьян
88' Желтая карточкаNeil Lennon
88' Желтая карточкаСельмани Астрит
90'+9
Ход матча
2'
53'
1:0
59'
59'
59'
77'
79'
1:1
82'
86'
88'
88'
Владение мячом
66
Мендеш
Диогу
96
Папо
Джейсон
27
Сивис
Максим
28
Омавоо
Жозуэ
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1.1
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.33
|Хасани Флорент
|1
|0.17
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.17
|Браун Кристофер
|1
|0.17
|Блажек Филип
|1
|0.17
|Папо Джейсон
|1
|0.17
|Ямбор Тимотей
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|4 (2)
|0.67
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.5
|Абдалла Хаким
|2
|0.33
|Каржан Каталин
|2
|0.33
|Опрут Рауль
|1
|0.17
|Неагу Петру
|1
|0.17
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|2
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|3
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Сивис Максим
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
9
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
29%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3