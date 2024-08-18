Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Adrian Caragea нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Матч возобновлен

91' Cristian Ignat на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Матч возобновлен

88' Сельмани Астрит грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

88' Нил Леннон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Борза Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Рефери не любит споров - именно за это Каржан Каталин сейчас получил желтую

79' Г О О О О О Л - Сельмани Астрит из команды Динамо Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамин Сигрист прыгнул не в ту сторону.

77' Cristian Ignat получил желтую карточку от судьи

77' После проверки VAR судья изменил решение - Динамо Бухарест пробьет пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Динамо Бухарест

75' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Хорошую попытку сделал Петрила Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

72' Ямбор Тимотей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Adrian Caragea наказан за толчок Браун Кристофер

69' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Миланов Георги получил травму и заменен. Adrian Caragea выходит на поле.

67' Тактическая замена. Сивис Максим уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

66' Миланов Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хорошую попытку сделал Бани Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Сельмани Астрит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Петрила Клаудиу пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

65' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Кяйт Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Сивис Максим грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

59' Бани Андрей грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

59' Блажек Филип грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

59' Сэпунару Кристиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

58' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

58' Оооо... вот это был удар! Сельмани Астрит должен был забить с этой позиции.

57' Хорошую попытку сделал Сельмани Астрит . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

56' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Г О О О О О Л - Петрила Клаудиу из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Аднан Голубович прыгнул не в ту сторону.

52' После проверки VAR судья изменил решение - Рапид Бухарест пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рапид Бухарест

50' Luka Gojkovic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ямбор Тимотей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Поп Рареш