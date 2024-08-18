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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Рапид Бухарест
1:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
2' Желтая карточка
Мендеш Диогу
1:0
53' Пенальти
Петрила Клаудиу
59' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
59' Желтая карточка
Блажек Филип
59' Желтая карточка
Бани Андрей
59' Желтая карточка
Сивис Максим
77' Желтая карточка
Cristian Ignat
1:1
79' Пенальти
Сельмани Астрит
82' Желтая карточка
Каржан Каталин
86' Желтая карточка
Борза Себастьян
88' Желтая карточка
Neil Lennon
88' Желтая карточка
Сельмани Астрит
90'+9
1
Сигрист
Бенджамин
47
Браун
Кристофер
21
Cristian
Ignat
5
Пашкану
Александру
24
Борза
Себастьян
4
Кяйт
Маттиас
66
Мендеш
Диогу
96
Папо
Джейсон
28
Luka
Gojkovic
10
Петрила
Клаудиу
18
Ямбор
Тимотей
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
22
Бани
Андрей
9
Сельмани
Астрит
19
Абдалла
Хаким
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

История личных встреч

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:2
С
4:0
Л1ГБ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1.1

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.33
Хасани Флорент 1 0.17
Рахмани Альбион 1 (1) 0.17
Браун Кристофер 1 0.17
Блажек Филип 1 0.17
Папо Джейсон 1 0.17
Ямбор Тимотей 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.67
Dennis Politic 3 (1) 0.5
Абдалла Хаким 2 0.33
Каржан Каталин 2 0.33
Опрут Рауль 1 0.17
Неагу Петру 1 0.17
Боатенг Кеннеди 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Маня Кристьян 1 0
Блажек Филип 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 3 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Абдалла Хаким 1 0
Сивис Максим 1 0
Опрут Рауль 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
9
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
29%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Динамо Бухарест
 6 2 3 1 14 - 9 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
6.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Политехника Яссы
 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
15.
Рапид Бухарест
 6 0 5 1 7 - 8 5
16.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
4.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
12.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Политехника Яссы Бордеяну Михай 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
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