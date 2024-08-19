Тур: 6. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:0
Перерыв
Ход матча
32'
38'
1:0
Владение мячом
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
21
Алими
Исник
18
Шигер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Matei Moraru
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
55 Nir BardaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Сепси
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
225
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|3 (3)
|0.5
|Vladislav Blanuta
|2
|0.33
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.17
|Тьям Мамаду
|1
|0.17
|Попеску Овидиу
|1
|0.17
|Бик Овидиу
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.33
|Штефан Флорин
|1
|0.17
|Матей Космин
|1
|0.17
|Варга Кевин
|1
|0.17
|Marius Coman
|1
|0.17
|Чоботарю Денис
|1
|0.17
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Гертмонас Эдвинас
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Университатя Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1
Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Сепси
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|14 - 9
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|16.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3