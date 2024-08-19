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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Университатя Клуж
1:0
Перерыв
Сепси
0'
1:0
38' Гол
Тьям Мамаду

Ход матча

32'
 
Nir Barda
Кечкеш Акош
38'
Тьям Мамаду
(Бик Овидиу)
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Сепси
2.70
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4.15
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9.50
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Все Коэффициенты
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
98
Симон
Габриэл
8
Dorin
Codrea
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
77
Vladislav
Blanuta
93
Тьям
Мамаду
1
Молдован
Дину
25
Отелита
Богдан
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
21
Алими
Исник
8
Брей
Майкл
18
Шигер
Давид
59
Каллаку
Шерифф
77
Нешкович
Михайло
22
Дебелюх
Габриэл
Университатя Клуж
Сепси

История личных встреч

Университатя Клуж
Сепси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:0
К
0:0
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
225

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 3 (3) 0.5
Vladislav Blanuta 2 0.33
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.17
Тьям Мамаду 1 0.17
Попеску Овидиу 1 0.17
Бик Овидиу 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 0.33
Штефан Флорин 1 0.17
Матей Космин 1 0.17
Варга Кевин 1 0.17
Marius Coman 1 0.17
Чоботарю Денис 1 0.17
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Бик Овидиу 2 0
Кипчу Александру 1 0
Гертмонас Эдвинас 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нешкович Михайло 2 0
Алими Исник 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Sota Mino 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Университатя Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1
Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Сепси

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Университатя Клуж
 1:0 6 3 3 0 8 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Динамо Бухарест
 6 2 3 1 14 - 9 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
6.
Сепси
 0:1 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Политехника Яссы
 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
15.
Рапид Бухарест
 6 0 5 1 7 - 8 5
16.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Университатя Клуж
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сепси
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 1:0 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
12.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Политехника Яссы Бордеяну Михай 3
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
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  • 48'
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