Тур: 6. Стадион: Клуж Арена. Зрители: 8521 Главный судья: Колтеску Себастьян
3:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолТьям Мамаду
47' Желтая карточкаРаца Вадим
2:0
58' ГолVladislav Blanuta
3:0
70' ГолVladislav Blanuta
83' Желтая карточкаШтефан Флорин
90'+5
Ход матча
32'
38'
1:0
47'
58'
2:0
70'
3:0
83'
Владение мячом
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
21
Алими
Исник
18
Шигер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Matei Moraru
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
55 Nir BardaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Сепси
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
225
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vladislav Blanuta
|4
|0.67
|Нистор Дан
|3 (3)
|0.5
|Тьям Мамаду
|1
|0.17
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.17
|Попеску Овидиу
|1
|0.17
|Бик Овидиу
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.33
|Штефан Флорин
|1
|0.17
|Матей Космин
|1
|0.17
|Варга Кевин
|1
|0.17
|Marius Coman
|1
|0.17
|Чоботарю Денис
|1
|0.17
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Гертмонас Эдвинас
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сепси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1
Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Сепси
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
33
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3