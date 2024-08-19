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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Фарул Констанца
3:2
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
7' Гол
Ривалдиньо
1:1
48' Гол
Мурджа Алессандро
2:1
52' Гол
Григорян Нарек
53' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
55' Желтая карточка
Янку Габриэль
3:1
57' Гол
Ривалдиньо
3:2
83' Гол
Petru Dragos
86' Желтая карточка
Petru Dragos
87' Желтая карточка
Георге Хаджи
90'+8
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
14
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
10
Янку
Габриэль
9
Ривалдиньо
30
Григорян
Нарек
25
Кабуз
Каталин
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
24
Иванов
Антоний
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
29
Ciprian
Biceanu
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
Фарул Констанца
Германнштадт

История личных встреч

Фарул Констанца
Германнштадт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
4:0
С
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.63

Среднее время на гол

49
144

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

60
126

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.5
Григорян Нарек 2 0.33
Янку Габриэль 1 0.17
Вынэ Йонуц 1 0.17
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 2 0.33
Бейян Флориан 1 0.17
Стойка Янис 1 0.17
Petru Dragos 1 0.17
Негуц Кристиан 1 (1) 0.17
Дякону Роналдо 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 2 0
Янку Габриэль 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Грамени Константин 1 0
Георге Хаджи 1 0
Дикан Виктор 1 0
Маринс Густаво 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
Германнштадт

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Динамо Бухарест
 6 2 3 1 14 - 9 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
6.
Сепси
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Политехника Яссы
 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
12.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Германнштадт
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Рапид Бухарест
 6 0 5 1 7 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
5.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
6.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
5.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
12.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (3)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
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