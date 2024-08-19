Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Нарек Григорян забивает с левой ноги!

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Нарек Григорян нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Стойка Янис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

43' Шанс! Нарек Григорян из команды Фарул Констанца пробил головой, но мимо

41' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Германнштадт

40' Грамени Константин не смог попасть в створ ударом издали

37' Нарек Григорян пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz ловит мяч

37' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца в офсайде

37' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

36' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ciprian Biceanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Стойка Янис . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Удар от ворот произведет Германнштадт

31' Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Ciprian Biceanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Кицу Аурелиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Маринс Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' Оооо... вот это был удар! Стойка Янис должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Стойка Янис . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Команда Фарул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Ривалдиньо забивает с правой ноги!

7' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Германнштадт

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Германнштадт начинает с центра поля