Тур: 6. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Marian Barbu
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолРивалдиньо
1:1
48' ГолМурджа Алессандро
2:1
52' ГолГригорян Нарек
53' Желтая карточкаМурджа Алессандро
55' Желтая карточкаЯнку Габриэль
3:1
57' ГолРивалдиньо
3:2
83' ГолPetru Dragos
86' Желтая карточкаPetru Dragos
87' Желтая карточкаГеорге Хаджи
90'+8
Ход матча
7'
1:0
48'
52'
2:1
55'
57'
3:1
83'
3:2
86'
87'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
17 Petru Dragos
-
-
-
23 Ianis Mihart
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Германнштадт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.63
Среднее время на гол
49
144
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Среднее время на гол
72
108
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
60
126
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|3
|0.5
|Григорян Нарек
|2
|0.33
|Янку Габриэль
|1
|0.17
|Вынэ Йонуц
|1
|0.17
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурджа Алессандро
|2
|0.33
|Бейян Флориан
|1
|0.17
|Стойка Янис
|1
|0.17
|Petru Dragos
|1
|0.17
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.17
|Дякону Роналдо
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Дикан Виктор
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0
Результаты матчей
Фарул Констанца
Германнштадт
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
24
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3