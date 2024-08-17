Бердников в центре поля нарушил правила против Гурциева. Игроки "Алании" довольно быстро разыграли стандарт.

Семенчук в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гурциева. "Алания" моментально разыграла стандарт.

Макаров от радиуса штрафной площади выполнил заброс в центр штрафной площади, Чимези при обработке мяча подыграл себе рукой.

Цаллагов в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту.

Большаков со стандарта покатил мяч на ближний угол штрафной площади, оттуда последовал прострел в центр штрафной площади, Семенчук подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Ткачёв на правой половине поля от угла штрафной площади сделал скидку немного назад, Кайнов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Цараев разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ткачёв сделал прострел к линии вратарской, Татаев хорошо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Ткачёв с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шевченко под давлением соперника не смог сделать скидку в центр штрафной площади.

Ткачёв с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Ткачёв с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, защитники "Алании" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Шевченко совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Солдатенко сыграл не очень уверенно, но всё же Ростислав смахнул мяч мяч на угловой.

Цараев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде при стандарте не смог зацепиться за мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Арсенал" и "Алания", чтобы начать играть более активно в завершающей стадии атак и наконец-то начать забивать.

В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Максима Турищева на поле вышел Илья Азявин.

Солдатенко из штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Арсенала", Гурциев забрался в офсайд.

Ткачёв совершил рывок по правому флангу, Татаев накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Азявин пошёл в высокий прессинг на левом углу штрафной площади "Алании", но гостям повезло с отскоком, мяч за лицевую линию поля ушёл от форварда "Арсенала".

Азявин выполнил передачу на ход Хабалову к левому углу штрафной площади из центра половины поля "Алании", Ансор теперь уже забрался в офсайд.

Макаров в центральном круге нарушил правила против Ткачёва. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Туле "Арсенал" и "Алания" не порадовали нас забитыми голами. "Арсенал" по большей части смотрелся лучше гостей из Владикавказа, но под конец тайма команда Александра Старожука немного подсела и также позволила сопернику создать пару неплохих моментов.

42' Нафиков от радиуса штрафной площади выполнил передачу к центру штрафной на Чимези, форвард "Алании" не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам.

41' Цаллагов из центра поля выполнил заброс на ход Бутаеву по правому флангу, далее Аллон от лицевой линии поля выполнил прострел на ближний угол вратарской, Гурциев опередил Семенчука и протолкнул мяч в ближний угол ворот, мяч задел ногу Левашова и затем отскочил в ногу Семенчука, далее от ноги защитника "Арсенала" мяч "пополз" к линии ворот, Левашов успел переместиться и ногой выбил его на левый фланг.

40' Кокоев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч полетел очень плохо и в итоге его спокойно перехватили игроки "Арсенала".

39' Москаленчик с левого фланга выполнил подачу в цент к линии вратарской, Левашов при игре на выходе кулаком направил мяч в голову Семенчуку, далее мяч от защитника "Арсенала" ушёл на угловой.

38' Кокоев с правой половины поля выполнил подачу в радиус штрафной площади, Нафиков неудачно обработал мяч и не смог завершить момент ударом по воротам.

37' Заканчивается постепенно первый тайм уже в Туле, "Арсенал" на домашнем поле смотрится лучше, но всё же пока что реализовать игровое преимущество в гол не получается.

36' Бердников совершил рывок по правому флангу и затем под давлением соперника выполнил не самую лучшую передачу к ближнему углу штрафной площади, Солдатенко спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

35' Хабибов с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

34' Кайнов с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Солдатенко при игре на выходе неудачно отбил мяч на левый угол штрафной площади, но Хабибов не смог подстроиться под отскок, чтобы завершить момент ударом по воротам.

33' Цараев с передачи Хабибова от радиуса штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, Солдатенко в прыжке вытянул непростой мяч.

32' Большаков со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

31' Кокоев на левом фланге огрел по ногам Хабибова. Игроки "Арсенала" вновь тщательно готовятся к стандарту.

30' Турищев слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Алании". правила были нарушены против Татаева.

29' Цараев попытался с левой половины поля после ответного паса от Ткачёва сделать смещение к радиусу штрафной площади, но Алан далековато отпустил от себя мяч и в итоге потерял его.

28' С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади "Алании", Хабибов высоко задрал ногу при попытке добраться до мяча, Анатолий Жабченко зафиксировал опасную игру со стороны Ансора.

27' Попов пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Алании".

26' Ещё один угловой заработал "Арсенал". Ткачёв вновь выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко и на этот раз грамотно сыграл на выходе, что позволило Ростиславу кулаком выбить мяч за пределы штрафной площади.

25' Ткачёв с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

24' Татаев не смог перехватить мяч при игре в подкате на правом фланге после передачи из глубины поля, далее мяч подхватил Турищев, Максим ворвался в штрафную площадь, где Татаев задел по ноге форварда "Арсенала", Анатолий Жабченко показал, что будет угловой.

23' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала", Бутаев забрался в небольшой офсайд.

22' Бутаев с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гурциев сделал скидку в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" уже включились и выбили мяч в аут.

21' С левой половины поля последовал заброс на ближний угол штрафной площади "Алании" на ход Шевченко, мяч полетел слишком сильно, Евгений не смог сохранить его в игре.

20' Ткачёв со стандарта теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Алании" сыграли внимательно при стандарте и выбили мяч подальше от своих ворот.

19' Нафиков на левом фланге нарушил правила против Попова. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту.

18' С правой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Хабибов в борьбе с Цаллаговым не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

17' Ткачёв со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Защитник "Алании" Константин Плиев получил жёлтую карточку за срыв атаки. Правила на левом фланге Плиев нарушил против Турищева.

15' Татаев чуть ранее был немного подставлен у правого угла своей штрафной площади Солдатенко, но всё же защитник и голкипер "Алании" в итоге разобрались, создать момент тульский клуб не смог.

14' Чимези выполнил передачу с правого фланга передачу к ближнему углу штрафной площади, Кокоев ошибся при обработке мяча и упустил момент для удара по воротам.

13' Гурциев перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Попова.

12' По правой половине поля гости провели неплохую атаку, Гурциев в завершении эпизода с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала".

11' Из глубины поля последовала передача на ход Турищеву по центру, защитники "Алании" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

10' Солдатенко попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, голкипер "Алании" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

9' Попов ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и в борьбе с Бутаевым оказался на газоне, Анатолий Жабченко показал, что будет удар от ворот.

8' Турищев при развитии атаки по левой половине поля выполнил слишком сильную передачу на ход Хабибову на ближний угол штрафной площади, Солдатенко прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

7' В Туле конечно же достаточно неплохая посещаемость для матча Первой лиги, болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду в атаку.

6' Хабибов после рывка по левому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел довольно низко, Плиев спокойно выбил его подальше от своих ворот.

5' Стараются игроки "Арсенала" временами идти и в высокий прессинг, но защитники "Алании" пока что играют без грубых ошибок.

4' Из центра поля последовал заброс на ход Чимези по правому флангу, Семенчук накрыл форварда "Алании" и выбил мяч в аут.

3' В среднем темпе начинается у нас игра, "Арсенал" пока что значительно больше времени работает с мячом, а "Алания" выжидает моменты для контратаки.

2' Попов из аута с левого фланга сбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.