  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Арсенал Тула
0:0
Второй тайм: 62'
Алания
0'
15' Желтая карточка
Плиев Константин
43' Желтая карточка
Цаллагов Ибрагим

Ход матча

15'
 
Плиев Константин
43'
 
Цаллагов Ибрагим
46'
Азявин Илья
Турищев Максим
 
59'
 
Чочиев Алан
Кокоев Давид
Прогнозы 122
Арсенал Тула 82% (100)
X 8.2% (10)
Алания 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Алания
2.60
Реклама, betcity.ru
3.25
Реклама, ligastavok.ru
5.70
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Алания

История личных встреч

Арсенал Тула
Алания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
3:3
МПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 2 0.33
Ткачёв Сергей 1 0.17
Цараев Алан 1 0.17
Раздорских Никита 1 0.17
Большаков Кирилл 1 0.17
Гелоян Ишхан 0 0
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 2 0.33
Гаглоев Тарас 2 0.33

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бердников Алексей 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадарцев Батраз 2 0
Плиев Константин 2 0
Абдоков Нури 2 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Долгов Павел 1 0
Татаев Алексей 1 0
Губиев Эрик 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Арсенал Тула
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0
Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2
Алания
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1
Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Алания

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Торпедо Москва
 2:1 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 1:2 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Алания
 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
10.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 1:2 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Торпедо Москва
 2:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Торпедо Москва
 2:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
13.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Нефтехимик Шоркин Максим 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    66'
    Большаков со стандарта покатил мяч на ближний угол штрафной площади, оттуда последовал прострел в центр штрафной площади, Семенчук подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Цаллагов в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Макаров от радиуса штрафной площади выполнил заброс в центр штрафной площади, Чимези при обработке мяча подыграл себе рукой. 
  • Замена
    63'
    Вторую подряд замену провёл Султан Тазабаев. Вместо Давида Кокоева на поле вышел Алан Чочиев. 
  • Замена
    62'
    В составе "Алании" произошла замена. Вместо Виктора Нафикова на поле вышел Заур Тарба. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Семенчук в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гурциева. "Алания" моментально разыграла стандарт. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Бердников в центре поля нарушил правила против Гурциева. Игроки "Алании" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    59'
    Цараев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде при стандарте не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    58'
    Шевченко совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Солдатенко сыграл не очень уверенно, но всё же Ростислав смахнул мяч мяч на угловой. 
  • 57'
    Ткачёв с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, защитники "Алании" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.  
  • 56'
    Ткачёв с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    55'
    Ткачёв с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шевченко под давлением соперника не смог сделать скидку в центр штрафной площади. 
  • 54'
    Цараев разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ткачёв сделал прострел к линии вратарской, Татаев хорошо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 53'
    Чимези пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел выше цели. 
  • Опасный момент
    52'
    Ткачёв на правой половине поля от угла штрафной площади сделал скидку немного назад, Кайнов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      51'
      Азявин выполнил передачу на ход Хабалову к левому углу штрафной площади из центра половины поля "Алании", Ансор теперь уже забрался в офсайд. 
    • 50'
      Азявин пошёл в высокий прессинг на левом углу штрафной площади "Алании", но гостям повезло с отскоком, мяч за лицевую линию поля ушёл от форварда "Арсенала". 
    • 49'
      Ткачёв совершил рывок по правому флангу, Татаев накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • Офсайд
      48'
      Солдатенко из штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Арсенала", Гурциев забрался в офсайд. 
    • Замена
      47'
      В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Максима Турищева на поле вышел Илья Азявин. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Арсенал" и "Алания", чтобы начать играть более активно в завершающей стадии атак и наконец-то начать забивать. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Туле "Арсенал" и "Алания" не порадовали нас забитыми голами. "Арсенал" по большей части смотрелся лучше гостей из Владикавказа, но под конец тайма команда Александра Старожука немного подсела и также позволила сопернику создать пару неплохих моментов. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Анатолий Жабченко к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      44'
      Полузащитник "Алании" Сергей Макаров получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Макаров в центральном круге нарушил правила против Ткачёва. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 42'
      Нафиков от радиуса штрафной площади выполнил передачу к центру штрафной на Чимези, форвард "Алании" не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      41'
      Цаллагов из центра поля выполнил заброс на ход Бутаеву по правому флангу, далее Аллон от лицевой линии поля выполнил прострел на ближний угол вратарской, Гурциев опередил Семенчука и протолкнул мяч в ближний угол ворот, мяч задел ногу Левашова и затем отскочил в ногу Семенчука, далее от ноги защитника "Арсенала" мяч "пополз" к линии ворот, Левашов успел переместиться и ногой выбил его на левый фланг. 
    • Угловой
      40'
      Кокоев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч полетел очень плохо и в итоге его спокойно перехватили игроки "Арсенала". 
    • 39'
      Москаленчик с левого фланга выполнил подачу в цент к линии вратарской, Левашов при игре на выходе кулаком направил мяч в голову Семенчуку, далее мяч от защитника "Арсенала" ушёл на угловой. 
    • 38'
      Кокоев с правой половины поля выполнил подачу в радиус штрафной площади, Нафиков неудачно обработал мяч и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 37'
      Заканчивается постепенно первый тайм уже в Туле, "Арсенал" на домашнем поле смотрится лучше, но всё же пока что реализовать игровое преимущество в гол не получается. 
    • 36'
      Бердников совершил рывок по правому флангу и затем под давлением соперника выполнил не самую лучшую передачу к ближнему углу штрафной площади, Солдатенко спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 35'
      Хабибов с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 34'
      Кайнов с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Солдатенко при игре на выходе неудачно отбил мяч на левый угол штрафной площади, но Хабибов не смог подстроиться под отскок, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      33'
      Цараев с передачи Хабибова от радиуса штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, Солдатенко в прыжке вытянул непростой мяч. 
    • 32'
      Большаков со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Кокоев на левом фланге огрел по ногам Хабибова. Игроки "Арсенала" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Турищев слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Алании". правила были нарушены против Татаева. 
    • 29'
      Цараев попытался с левой половины поля после ответного паса от Ткачёва сделать смещение к радиусу штрафной площади, но Алан далековато отпустил от себя мяч и в итоге потерял его. 
    • Фол, нарушение
      28'
      С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади "Алании", Хабибов высоко задрал ногу при попытке добраться до мяча, Анатолий Жабченко зафиксировал опасную игру со стороны Ансора. 
    • 27'
      Попов пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Алании". 
    • Угловой
      26'
      Ещё один угловой заработал "Арсенал". Ткачёв вновь выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко и на этот раз грамотно сыграл на выходе, что позволило Ростиславу кулаком выбить мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      25'
      Ткачёв с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Солдатенко сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Судья
      24'
      Татаев не смог перехватить мяч при игре в подкате на правом фланге после передачи из глубины поля, далее мяч подхватил Турищев, Максим ворвался в штрафную площадь, где Татаев задел по ноге форварда "Арсенала", Анатолий Жабченко показал, что будет угловой. 
    • Офсайд
      23'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала", Бутаев забрался в небольшой офсайд. 
    • 22'
      Бутаев с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гурциев сделал скидку в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" уже включились и выбили мяч в аут.  
    • 21'
      С левой половины поля последовал заброс на ближний угол штрафной площади "Алании" на ход Шевченко, мяч полетел слишком сильно, Евгений не смог сохранить его в игре. 
    • 20'
      Ткачёв со стандарта теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Алании" сыграли внимательно при стандарте и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Нафиков на левом фланге нарушил правила против Попова. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту. 
    • 18'
      С правой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Хабибов в борьбе с Цаллаговым не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
    • 17'
      Ткачёв со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Желтая карточка
      16'
      Защитник "Алании" Константин Плиев получил жёлтую карточку за срыв атаки. Правила на левом фланге Плиев нарушил против Турищева. 
    • 15'
      Татаев чуть ранее был немного подставлен у правого угла своей штрафной площади Солдатенко, но всё же защитник и голкипер "Алании" в итоге разобрались, создать момент тульский клуб не смог. 
    • 14'
      Чимези выполнил передачу с правого фланга передачу к ближнему углу штрафной площади, Кокоев ошибся при обработке мяча и упустил момент для удара по воротам. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Гурциев перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Попова. 
    • 12'
      По правой половине поля гости провели неплохую атаку, Гурциев в завершении эпизода с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала". 
    • 11'
      Из глубины поля последовала передача на ход Турищеву по центру, защитники "Алании" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 10'
      Солдатенко попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, голкипер "Алании" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • Судья
      9'
      Попов ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и в борьбе с Бутаевым оказался на газоне, Анатолий Жабченко показал, что будет удар от ворот. 
    • 8'
      Турищев при развитии атаки по левой половине поля выполнил слишком сильную передачу на ход Хабибову на ближний угол штрафной площади, Солдатенко прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
    • 7'
      В Туле конечно же достаточно неплохая посещаемость для матча Первой лиги, болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду в атаку. 
    • 6'
      Хабибов после рывка по левому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел довольно низко, Плиев спокойно выбил его подальше от своих ворот. 
    • 5'
      Стараются игроки "Арсенала" временами идти и в высокий прессинг, но защитники "Алании" пока что играют без грубых ошибок. 
    • 4'
      Из центра поля последовал заброс на ход Чимези по правому флангу, Семенчук накрыл форварда "Алании" и выбил мяч в аут. 
    • 3'
      В среднем темпе начинается у нас игра, "Арсенал" пока что значительно больше времени работает с мячом, а "Алания" выжидает моменты для контратаки. 
    • 2'
      Попов из аута с левого фланга сбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Туле. "Арсенал" в прошлом туре впервые потерял очки после хорошей победной серии из четырёх матчей подряд. "Алания" в свою очередь пока что по большей части чередует победы и поражения, что позволяет ей быть крепким середняком Первой лиги. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Анатолий Жабченко из Краснодара. Помогать ему на бровках будут Денис Мирошник из Ставрополя и Дмитрий Лысенков из Благовещенска. Резервным арбитром на этот матч назначен Юрий Матвеев из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче шестого тура Первой лиги между тульским "Арсеналом" и "Аланией" из Владикавказа. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Арсенал Тула 82% (100)
    X 8.2% (10)
    Алания 9.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Алания
    2.60
    Реклама, betcity.ru
    3.25
    Реклама, ligastavok.ru
    5.70
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 Алания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Алания

    Исход игры
    Арсенал Тула
    82% (100)
    Ничья
    8.2% (10)
    Алания
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    39.3% (48)
    1:0 Арсенал Тула
    26.2% (32)
    2:0 Арсенал Тула
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    1:2 Алания
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал Тула
    Алания
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный