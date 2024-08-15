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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Арсенал Тула
 
Позже
Алания
Прогнозы 45
Арсенал Тула 84.4% (38)
X 2.2% (1)
Алания 13.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Алания
2.19
3.40
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4.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тула
Алания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
3:3
МПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 2 0.4
Ткачёв Сергей 1 0.2
Цараев Алан 1 0.2
Раздорских Никита 1 0.2
Большаков Кирилл 1 0.2
Гелоян Ишхан 0 0
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 2 0.4
Гаглоев Тарас 2 0.4

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бердников Алексей 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Чочиев Алан 1 0
Долгов Павел 1 0
Татаев Алексей 1 0
Плиев Константин 1 0
Губиев Эрик 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Арсенал Тула
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0
Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2
Алания
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1
Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Алания

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 4 1 0 6 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
6.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
7.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
9.
Ротор
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Балтика
 Заявка 5 1 4 0 5 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Родина Москва Юшин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Арсенал Тула 84.4% (38)
    X 2.2% (1)
    Алания 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Алания
    2.19
    3.40
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Алания

    Исход игры
    Арсенал Тула
    84.4% (38)
    Ничья
    2.2% (1)
    Алания
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    51.1% (23)
    1:0 Арсенал Тула
    26.7% (12)
    1:2 Алания
    8.9% (4)
    2:0 Арсенал Тула
    6.7% (3)
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    Арсенал Тула
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