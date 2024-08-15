Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Алания
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Среднее время на гол
75
54
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Липовой Данил
|2
|0.4
|Ткачёв Сергей
|1
|0.2
|Цараев Алан
|1
|0.2
|Раздорских Никита
|1
|0.2
|Большаков Кирилл
|1
|0.2
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|2
|0.4
|Гаглоев Тарас
|2
|0.4
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Бердников Алексей
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Татаев Алексей
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Арсенал Тула
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Алания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0
Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2
Алания
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1
Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1
Результаты матчей
Арсенал Тула
Алания
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|2
|Родина Москва
|Юшин Александр
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Родина Москва
|Рейна Йорди
|2
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Алания
Исход игры
Арсенал Тула
84.4% (38)
Ничья
2.2% (1)
Алания
13.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
63.64% (28)
Нет
36.36% (16)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
51.1% (23)
1:0 Арсенал Тула
26.7% (12)
1:2 Алания
8.9% (4)
2:0 Арсенал Тула
6.7% (3)
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