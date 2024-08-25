Вся на своей половине поля "Уфы" сейчас, предпочитает она максимально надёжно обороняться против позиционно давящего "Сочи"

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:3! МАРТИН КРАМАРИЧ! Там была ошибка вратаря "Уфы" Олега Баклова, который перед собой отразил дальний удар Начо Сааведры с левого полуфланга. На добивании тут как тут оказался проявивший голевое чутьё Мартин Крамарич.

Получила неплохой импульс сейчас команда гостей, теперь уже "Уфа" стремится сохранить ничью.

Мартин Крамарич по всему фронту атаки действует, простреливал он с левого фланга, и соперники выбили мяч за пределы поля.

Мартин Крамарич подал справа угловой, мяч к нему вернулся, он попробовал навесить с игры и заработал новый угловой, который не привёл вк опасности у ворот "Уфы".

Если хозяева выиграют, для "Уфы" это будет в Мелбет-Первой лиге вторая победа подряд, а для "Сочи" второе поражение подряд.

Замен у "Уфы" не было, да? Вот они сейчас есть: Шамиль Исаев и Алихан Шаваев появляются на поле вместо Владислава Адаева и Никиты Мацхарашвили.

С правого фланга есть подача у гостей в расчёте на Сауля Гуарирапу, которого опережает игрок "Уфы".

Всё меньше и меньше времени на отыгрыш остаётся у "барсов". Секундомер - он ведь неумолим, это истина.

И обратная замена в составе "Сочи": Никита Бурмистров ступает на газон вместо Руслана Барта.

У "Уфы" также замена происходит вдогонку: появляется в игре Камиль Муллин вместо Владислава Ложкина.

Развивалась атака "Уфы", Камиль Муллин прострелил с левой стороны, и мяч был перехвачен обороной "Сочи".

На газоне оказался Мартин Крамарич, но уже поднялся, медицинская помощь ему не понадобилась.

Кирилл Кравцов отметился дальним ударом с левого полуфланга и не смог попасть в дальний угол - мимо.

Сауль Гуарирапа попрессинговал на левом фланге атаки "Сочи" Дениса Кутина, да ещё и толкнул соперника, которому это не понравилось. Судья погасил страсти. Аут в пользу "барсов".

Половина второго тайма ещё впереди, ну или четверть матча. Не гарантирована "Уфе" победа - впрочем, как и "Сочи" не гарантировано спасение.

Угловой "Уфы" на правом фланге, затем мяч на подборе попадает к хозяевам, но Мигран Агеян упускает его из-под своего контроля на левом фланге.

Придвинули уфимцы игру к чужим воротам. "Сочи" это не должно устраивать, хотя так же может открыться хорошая возможность для контратаки.

Роман Пасевич вошёл в штрафную площадь "Сочи" с левой стороны, и никто не помешал ему нанести удар в створ. Мяч забрал Никита Карабашев.

Дальний удар низом состоялся по воротам "Уфы", мяч в левый угол двигался, и его отразил прыгнувший в нужную сторону Олег Баклов.

Какие проценты по владению? Легко угадать с первого раза. 50 на 50 у команд по этому показателю.

Роман Пасевич сфолил на левом фланге обороны. Руслан Барт с появившегося стандарта закинул мяч, закрутил его прямо в руки Олега Баклова.

Руслан Барт в перерыве появился на замену в составе "Сочи", а также Кирилл Суслов и Сауль Гуарирапа. Вместо Владислава Лазарева, Вячеслава Литвинова, Руслана Магаля.

Руслан Барт подавал с правого фланга, но вынесли мяч уфимцы из своей штрафной площади.

Прострел пошёл у "Уфы" с левой стороны, Никита Карабашев скорректировал ход мяча, и Владислав Адаев перспективно пробил, переложив мяч с ноги на ногу. Рикошет от Артёма Макарчука привёл к угловому, который опасным моментом не обернулся.

Тройная замена от Роберта Морено в перерыве говорит о том, что "Сочи" собирается переламывать ход встречи, только получится ли это у "барсов", ещё вопрос.

Артём Макарчук подобрался к чужой штрафной площади по левому полуфлангу и так пробил, что мяч срикошетил от его же партнёра за лицевую линию.

Денис Кутин хорошо подкатился в подкате на левом фланге обороны и отправил мяч за боковую линию. Сауль Гуарирапа на ногах остался, не упал.

С левого фланга летит навес у черноморцев в чужую штрафную площадь. Олег Баклов делает то, что и должен делать. Ловит мяч вратарь "Уфы" намертво.

Пытается перевести игру "Сочи" под свой контроль. Держать мяч у гостей более-менее получается, а вот моменты толковые не создаются.

Контратака у "Уфы" возникла, и завершил её ударом почти с линии штрафной площади Мигран Агеян. Мяч поймал Никита Карабашев.

Роман Пасевич был с мячом у хозяев в атаке на левом фланге, но Кирилл Суслов не дал ему продыху и не нарушил правила.

Руслан Барт выполнил подачу с правого фланга в штрафную площадь "Уфы". Никто дальше не коснулся мяча, ускакавшего за лицевую линию.

Если же сейчас посмотреть в онлайн-таблицу, то там теперь "Уфа" опережает "Сочи". Пока старт сезона, потом ещё можно будет многое исправить, но вот бороться за выход в Премьер-лигу для кого-то может стать очень сложно.

Владимир Писарский пробивал с левого полуфланга в дальний угол, мяч по дороге задел игрока хозяев и отправился за лицевую линию на угловой.

С правого фланга гости подали угловой, и пробил по воротам Кирилл Кравцов, однако в створ не попал.

Угловой заработали сочинцы. Из центра Мартин Крамарич отдал пас в левую часть чужой штрафной Кириллу Никитину, чей удар в ближний угол вытащил Олег Баклов.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:2! ОЛЕГ КОЖЕМЯКИН! Подача углового состоялась с левого фланга у "Сочи", и явно проспали ближнюю штангу игроки "Уфы", ибо абсолютно беспрепятственно оттуда Олег Кожемякин переправлял мяч в дальний угол.

"Уфа" поняла, что результат висит на волоске, и пошла сейчас в атаку команда хозяев, достался ей угловой на правом фланге.

Никита Мацхарашвили подал угловой "Уфы" с правого фланга, и никакого намёка на опасный момент не возникло в данной ситуации.

Первый тайм

— Конец первого тайма. 3:1. "Уфа" разразилась тремя голами после 30-й минуты и забила до перерыва в три раза больше "Сочи". Отдыхаем во время перерыва, потом вернёмся.

45' Андрей Анисимов совершил мелкий фол на своей половине поля. Мартин Крамарич подал со стандарта, Кирилл Кравцов пробил из борьбы, мяч ушёл за лицевую линию. Что это, угловой? Нет.

45' +2 минуты к первому тайму.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! ВЛАДИСЛАВ ЛОЖКИН!

Дальний удар последовал у хозяев по воротам сочинцев, и мяч по пути его движения подхватил Владислав Ложкин, после чего самостоятельно разобрался с Никитой Карабашевым, поразив его ворота. Офсайда не было, решил лайнсмен.

44' Никита Мацхарашвили навесил с левого фланга с углового у "Уфы", и Никита Карабашев выбил мяч на выходе.

43' Контратаку провела "Уфа", Роман Пасевич отдал передачу в левую часть чужой штрафной площадки, но удар по воротам не состоялся, а угловой будет.

41' Сейчас вот солнце не светит, закрылось за тучами. Переменная облачность в Уфе наблюдается.

41' Если "Сочи" будет продолжать играть в обороне в том же духе, то грозит этой команде застревание в середине таблицы по примеру "Балтики".

40' А вот тут мог и третий раз мяч попасть в ворота "Сочи", но это надо было уфимцам замыкать прострел с правого фланга, а до удара там не дошло дело.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ВЛАДИСЛАВ АДАЕВ!

Получил автор забитого гола в районе левого угла вратарской передачу с ближнего полуфланга от Миграна Агеяна и в падении послал мяч в сетку. "Уфа" не только отыгралась, но уже и вперёд вышла.

38' Под прессингом Владислава Ложкина вратарь "Сочи" Никита Карабашев вынес мяч за боковую линию.

37' Нельзя сказать, что гол прямо вытекал из логики игры. Он мог случиться, а мог и нет. "Уфа" не наседала на ворота соперника.

36' Кульбиты затем исполнил Мигран Агеян от радости в связи с таким забитым голом.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! МИГРАН АГЕЯН!

С подступов к штрафной площади с левого полуфланга пробил Мигран Агеян по чужим воротам, и мяч зашёл в ближний угол, который не сумел закрыть вратарь "Сочи".

34' Владислав Лазарев на левом фланге атаки "Сочи" покатил вперёд на Мартина Крамарича, но оказалось неудачно, мяч ушёл за лицевую линию.

33' В "Сочи" осталось немало легионеров после вылета команды из Премьер-лиги, как и в "Урале".

32' Если посмотреть в онлайн-таблицу, то видно, что "Сочи" и "Уфа" в разных её частях находятся. Хозяевам нужно включаться плотнее в атаку, дабы избежать поражения.

31' Андрей Анисимов в атаке "Уфы" забросил мяч партнёру вперёд по правому флангу, но никакого интересного продолжения не получилось, доставки в штрафную площадь не было.

29' "Уфа" играет пока не по-хозяйски - в плане того, что нет от неё давления на ворота "Сочи". Куда больше по-хозяйски сейчас гости действуют.

28' С Владимиром Писарским всё нормально, он пробивает головой с левого полуфланга после подачи с правого фланга, однако же не попадает в створ, выше получается.

28' Мартин Крамарич навесил из глубины со штрафного удара в правую часть чужой штрафной площадки, а оттуда не удалось гостям обострить ситуацию.

27' Потребовалась медицинская помощь Владимиру Писарскому - арбитр позвал на поле медицинскую бригаду "Сочи".

26' "Уфа" только в одном матче Мелбет-Первой лиги в пяти стартовых турах фолила меньше соперника.

24' "Сочи" старается не прижиматься к своим воротам, и у гостей это получается. Команда Роберта Морено не хочет упускать преимущество в счёте и для этого старается играть повыше.

23' Пошла подача с правого фланга у "Сочи" с назначенного углового, и Владислав Лазарев пробил по воротам "Уфы" головой, но не попал в створ.

22' Ух, а это что такое?! Защитник "Уфы" с левого фланга после аута очень рискованно забросил мяч назад своему голкиперу, чуть не получился автогол, в итоге - угловой.

20' Прессингуют черноморцы оппонентов на половине поля уфимцев. Хозяева выдерживают такое давление и контроль над мячом не упускают.

19' Удар по воротам со штрафного. Мартин Крамарич с левого полуфланга приложился со стандарта и попал в стенку.

18' После своего углового "Сочи" заработал близкий штрафной удар, поскольку сыграл рукой (или плечом?) Никита Мацхаравшили, получивший затем жёлтую карточку.

17' Длинный заброс вперёд у хозяев в направлении Романа Пасевича, который обретает себя в положении "вне игры".

16' Синтетический газон в Уфе, и солнце ярко светит, так что наверняка пары выделяются, которые неприятно нюхать футболистам.

15' Много борьбы на футбольном поле, оно и ожидаемо. Арбитр предпочитает пока ограничиваться устными внушениями.

14' Три года назад обе эти команды выступали в Премьер-лиге, а "Уфа" сейчас только вернулась в Первую лигу из Второй лиги, в то время как "Сочи" только вылетел из РПЛ.

13' Второй подряд угловой "Уфы" на левом фланге. Навес следует со стандарта на линию вратарской, откуда вторым этажом выносят мяч сочинцы.

11' Мартин Крамарич заработал для "Сочи" штрафной удар на левом фланге и навесил с него - неудачно. Затем пошла контратака "Уфы", завершившаяся ударом Владислава Ложкина из центральной зоны - после рикошета мяч отправился левее створа на угловой.

10' Мигран Агеян осуществил подачу с правого фланга, и гости выбили мяч на угловой. Был разыгран стандарт "Уфой" на левом фланге, и последовал удар примерно с угла штрафной площади в руки Никите Карабашеву.

9' Игрок "Уфы" Александр Перчёнок пропускает матч из-за дисквалификации по причине четырёх набранных жёлтых карточек.

8' Естественно, "Уфу" не может устраивать домашнее поражение, а потому стоит ожидать от неё активизации в контексте атакующих действий.

6' Второй тем после углового оказался неудачным для "Сочи". Последовала передача на левый фланг Артёму Макарчуку, и мяч покинул пределы поля за боковую линию.

5' Ещё одна сочинская атака левым крылом. На этот раз удар нанести по воротам не удаётся гостям, зато угловой ими зарабатывается.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ВЛАДИМИР ПИСАРСКИЙ!

Прострелил с левой стороны Мартин Крамарич, а подхвативший мяч в районе 11-метровой отметки Владимир Писарский увёл его к левому углу вратарской, оказался с глазу на глаз с Бакловым и поразил ворота "Уфы".

3' "Сочи" провёл ответную атаку, Артём Макарчук выполнил поперечный навес из левого угла чужой штрафной площадки, и мяч намертво поймал в перчатки Олег Баклов.

2' "Уфа" играет в тёмно-фиолетовой форме, а у "Сочи" светло-жёлто-красно-чёрная комбинированная расцветка.