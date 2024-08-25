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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 7.
Уфа
3:3
Второй тайм: 90+'
Сочи

Ход матча

4'
0:1
Писарский Владимир
35'
Агеян Мигран
1:1
39'
Адаев Владислав
2:1
45'
Ложкин Владислав
3:1
46'
 
Суслов Кирилл
Литвинов Вячеслав
46'
 
Барт Руслан
Магаль Руслан
46'
 
Гуарирапа Сауль
Лазарев Владислав
63'
3:2
Кожемякин Олег
77'
Шаваев Алихан
Мацхарашвили Никита
 
77'
Исаев Шамиль
Адаев Владислав
 
81'
 
Макаров Анатолий
Кравцов Кирилл
82'
Муллин Камиль
Ложкин Владислав
 
82'
 
Бурмистров Никита
Барт Руслан
86'
3:3
Крамарич Мартин
90'
Гараев Виктор
Агеян Мигран
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 126
Уфа 23% (29)
X 36.5% (46)
Сочи 40.5% (51)
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Уфа
Сочи

История личных встреч

Уфа
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеян Мигран 2 0.29
Кутин Денис 1 0.14
Адаев Владислав 1 0.14
Гуренко Артём 1 0.14
Анисимов Андрей 1 0.14
Ложкин Владислав 1 0.14
Пасевич Роман 1 0.14
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 3 0.43
Кожемякин Олег 2 0.29
Гуарирапа Сауль 1 0.14
Писарский Владимир 1 0.14
Марсело Алвеш 1 (1) 0.14

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 4 0
Баклов Олег 2 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Теняев Александр 1 0
Озманов Давид 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0
Агеян Мигран 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заика Кирилл 2 1
Марсело Алвеш 3 0
Начо Сааведра 3 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1
Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0
Сочи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2
Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2

Результаты матчей

Уфа
Сочи

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Уфа
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Урал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
6.
Сокол
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
7.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
8.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 7 2 2 3 4 - 3 8
11.
Сочи
 3:3 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Уфа
 3:3 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
17.
Шинник
 Заявка 7 1 2 4 2 - 7 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Сочи
 3:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
Уфа
 3:3 Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уфа
 3:3 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Сочи
 3:3 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
15.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Черноморец Нв Уридия Мераби 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    +6 минут ко второму тайму.
  • Замена
    89'
    Очередная замена проходит в составе "Уфы": Виктор Гараев выходит на поле вместо Миграна Агеяна.
  • Угловой
    89'
    Мартин Крамарич подал справа угловой, мяч к нему вернулся, он попробовал навесить с игры и заработал новый угловой, который не привёл вк опасности у ворот "Уфы".
  • 88'
    Мартин Крамарич по всему фронту атаки действует, простреливал он с левого фланга, и соперники выбили мяч за пределы поля.
  • 87'
    Получила неплохой импульс сейчас команда гостей, теперь уже "Уфа" стремится сохранить ничью.
  • Описание гола
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:3! МАРТИН КРАМАРИЧ!
    Там была ошибка вратаря "Уфы" Олега Баклова, который перед собой отразил дальний удар Начо Сааведры с левого полуфланга. На добивании тут как тут оказался проявивший голевое чутьё Мартин Крамарич.
  • 84'
    Вся на своей половине поля "Уфы" сейчас, предпочитает она максимально надёжно обороняться против позиционно давящего "Сочи"
  • 84'
    Развивалась атака "Уфы", Камиль Муллин прострелил с левой стороны, и мяч был перехвачен обороной "Сочи".
  • Замена
    82'
    У "Уфы" также замена происходит вдогонку: появляется в игре Камиль Муллин вместо Владислава Ложкина.
  • Замена
    82'
    И обратная замена в составе "Сочи": Никита Бурмистров ступает на газон вместо Руслана Барта.
  • Замена
    81'
    Замена производится в составе команды "Сочи": Анатолий Макаров вступает в игру вместо Кирилла Кравцова.
  • 79'
    Всё меньше и меньше времени на отыгрыш остаётся у "барсов". Секундомер - он ведь неумолим, это истина.
  • 78'
    С правого фланга есть подача у гостей в расчёте на Сауля Гуарирапу, которого опережает игрок "Уфы".
  • Замена
    77'
    Замен у "Уфы" не было, да? Вот они сейчас есть: Шамиль Исаев и Алихан Шаваев появляются на поле вместо Владислава Адаева и Никиты Мацхарашвили.
  • 75'
    Если хозяева выиграют, для "Уфы" это будет в Мелбет-Первой лиге вторая победа подряд, а для "Сочи" второе поражение подряд.
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    • Фол, нарушение
      74'
      Роман Пасевич сфолил на левом фланге обороны. Руслан Барт с появившегося стандарта закинул мяч, закрутил его прямо в руки Олега Баклова.
    • 73'
      Какие проценты по владению? Легко угадать с первого раза. 50 на 50 у команд по этому показателю.
    • Опасный момент
      72'
      Дальний удар низом состоялся по воротам "Уфы", мяч в левый угол двигался, и его отразил прыгнувший в нужную сторону Олег Баклов.
    • 72'
      Роман Пасевич вошёл в штрафную площадь "Сочи" с левой стороны, и никто не помешал ему нанести удар в створ. Мяч забрал Никита Карабашев.
    • 71'
      Придвинули уфимцы игру к чужим воротам. "Сочи" это не должно устраивать, хотя так же может открыться хорошая возможность для контратаки.
    • Угловой
      70'
      Угловой "Уфы" на правом фланге, затем мяч на подборе попадает к хозяевам, но Мигран Агеян упускает его из-под своего контроля на левом фланге.
    • 68'
      Половина второго тайма ещё впереди, ну или четверть матча. Не гарантирована "Уфе" победа - впрочем, как и "Сочи" не гарантировано спасение.
    • Судья
      67'
      Сауль Гуарирапа попрессинговал на левом фланге атаки "Сочи" Дениса Кутина, да ещё и толкнул соперника, которому это не понравилось. Судья погасил страсти. Аут в пользу "барсов".
    • 66'
      Кирилл Кравцов отметился дальним ударом с левого полуфланга и не смог попасть в дальний угол - мимо.
    • 65'
      На газоне оказался Мартин Крамарич, но уже поднялся, медицинская помощь ему не понадобилась.
    • 64'
      Никита Мацхарашвили подал угловой "Уфы" с правого фланга, и никакого намёка на опасный момент не возникло в данной ситуации.
    • Угловой
      63'
      "Уфа" поняла, что результат висит на волоске, и пошла сейчас в атаку команда хозяев, достался ей угловой на правом фланге.
    • Описание гола
      62'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:2! ОЛЕГ КОЖЕМЯКИН!
      Подача углового состоялась с левого фланга у "Сочи", и явно проспали ближнюю штангу игроки "Уфы", ибо абсолютно беспрепятственно оттуда Олег Кожемякин переправлял мяч в дальний угол.
    • Опасный момент
      61'
      Угловой заработали сочинцы. Из центра Мартин Крамарич отдал пас в левую часть чужой штрафной Кириллу Никитину, чей удар в ближний угол вытащил Олег Баклов.
    • Опасный момент
      60'
      С правого фланга гости подали угловой, и пробил по воротам Кирилл Кравцов, однако в створ не попал.
    • Угловой
      60'
      Владимир Писарский пробивал с левого полуфланга в дальний угол, мяч по дороге задел игрока хозяев и отправился за лицевую линию на угловой.
    • 58'
      Если же сейчас посмотреть в онлайн-таблицу, то там теперь "Уфа" опережает "Сочи". Пока старт сезона, потом ещё можно будет многое исправить, но вот бороться за выход в Премьер-лигу для кого-то может стать очень сложно. 
    • 57'
      Руслан Барт выполнил подачу с правого фланга в штрафную площадь "Уфы". Никто дальше не коснулся мяча, ускакавшего за лицевую линию.
    • 56'
      Роман Пасевич был с мячом у хозяев в атаке на левом фланге, но Кирилл Суслов не дал ему продыху и не нарушил правила.
    • 55'
      Контратака у "Уфы" возникла, и завершил её ударом почти с линии штрафной площади Мигран Агеян. Мяч поймал Никита Карабашев.
    • 54'
      Пытается перевести игру "Сочи" под свой контроль. Держать мяч у гостей более-менее получается, а вот моменты толковые не создаются.
    • 53'
      С левого фланга летит навес у черноморцев в чужую штрафную площадь. Олег Баклов делает то, что и должен делать. Ловит мяч вратарь "Уфы" намертво.
    • 52'
      Денис Кутин хорошо подкатился в подкате на левом фланге обороны и отправил мяч за боковую линию. Сауль Гуарирапа на ногах остался, не упал.
    • 52'
      Артём Макарчук подобрался к чужой штрафной площади по левому полуфлангу и так пробил, что мяч срикошетил от его же партнёра за лицевую линию.
    • 51'
      "Уфа" атакует левым полуфлангом, практически от лицевой линии делается прострел, и мяч надёжно забирает Никита Карабашев.
    • 50'
      "Уфа" атакует левым полуфлангом, практически от лицевой линии делается прострел, и мяч надёжно забирает Никита Карабашев.
    • 49'
      Тройная замена от Роберта Морено в перерыве говорит о том, что "Сочи" собирается переламывать ход встречи, только получится ли это у "барсов", ещё вопрос.
    • Угловой
      48'
      Прострел пошёл у "Уфы" с левой стороны, Никита Карабашев скорректировал ход мяча, и Владислав Адаев перспективно пробил, переложив мяч с ноги на ногу. Рикошет от Артёма Макарчука привёл к угловому, который опасным моментом не обернулся.
    • 47'
      Руслан Барт подавал с правого фланга, но вынесли мяч уфимцы из своей штрафной площади.
    • Замена
      46'
      Руслан Барт в перерыве появился на замену в составе "Сочи", а также Кирилл Суслов и Сауль Гуарирапа. Вместо Владислава Лазарева, Вячеслава Литвинова, Руслана Магаля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. 3:1. "Уфа" разразилась тремя голами после 30-й минуты и забила до перерыва в три раза больше "Сочи". Отдыхаем во время перерыва, потом вернёмся.
    • Фол, нарушение
      45'
      Андрей Анисимов совершил мелкий фол на своей половине поля. Мартин Крамарич подал со стандарта, Кирилл Кравцов пробил из борьбы, мяч ушёл за лицевую линию. Что это, угловой? Нет.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! ВЛАДИСЛАВ ЛОЖКИН!
      Дальний удар последовал у хозяев по воротам сочинцев, и мяч по пути его движения подхватил Владислав Ложкин, после чего самостоятельно разобрался с Никитой Карабашевым, поразив его ворота. Офсайда не было, решил лайнсмен.
    • 44'
      Никита Мацхарашвили навесил с левого фланга с углового у "Уфы", и Никита Карабашев выбил мяч на выходе.
    • Угловой
      43'
      Контратаку провела "Уфа", Роман Пасевич отдал передачу в левую часть чужой штрафной площадки, но удар по воротам не состоялся, а угловой будет.
    • 41'
      Сейчас вот солнце не светит, закрылось за тучами. Переменная облачность в Уфе наблюдается.
    • 41'
      Если "Сочи" будет продолжать играть в обороне в том же духе, то грозит этой команде застревание в середине таблицы по примеру "Балтики".
    • 40'
      А вот тут мог и третий раз мяч попасть в ворота "Сочи", но это надо было уфимцам замыкать прострел с правого фланга, а до удара там не дошло дело.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ВЛАДИСЛАВ АДАЕВ!
      Получил автор забитого гола в районе левого угла вратарской передачу с ближнего полуфланга от Миграна Агеяна и в падении послал мяч в сетку. "Уфа" не только отыгралась, но уже и вперёд вышла.
    • 38'
      Под прессингом Владислава Ложкина вратарь "Сочи" Никита Карабашев вынес мяч за боковую линию. 
    • 37'
      Нельзя сказать, что гол прямо вытекал из логики игры. Он мог случиться, а мог и нет. "Уфа" не наседала на ворота соперника.
    • 36'
      Кульбиты затем исполнил Мигран Агеян от радости в связи с таким забитым голом.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! МИГРАН АГЕЯН!
      С подступов к штрафной площади с левого полуфланга пробил Мигран Агеян по чужим воротам, и мяч зашёл в ближний угол, который не сумел закрыть вратарь "Сочи".
    • 34'
      Владислав Лазарев на левом фланге атаки "Сочи" покатил вперёд на Мартина Крамарича, но оказалось неудачно, мяч ушёл за лицевую линию.
    • 33'
      В "Сочи" осталось немало легионеров после вылета команды из Премьер-лиги, как и в "Урале".
    • 32'
      Если посмотреть в онлайн-таблицу, то видно, что "Сочи" и "Уфа" в разных её частях находятся. Хозяевам нужно включаться плотнее в атаку, дабы избежать поражения.
    • 31'
      Андрей Анисимов в атаке "Уфы" забросил мяч партнёру вперёд по правому флангу, но никакого интересного продолжения не получилось, доставки в штрафную площадь не было.
    • 29'
      "Уфа" играет пока не по-хозяйски - в плане того, что нет от неё давления на ворота "Сочи". Куда больше по-хозяйски сейчас гости действуют.
    • Опасный момент
      28'
      С Владимиром Писарским всё нормально, он пробивает головой с левого полуфланга после подачи с правого фланга, однако же не попадает в створ, выше получается.
    • 28'
      Мартин Крамарич навесил из глубины со штрафного удара в правую часть чужой штрафной площадки, а оттуда не удалось гостям обострить ситуацию.
    • Травма, повреждение
      27'
      Потребовалась медицинская помощь Владимиру Писарскому - арбитр позвал на поле медицинскую бригаду "Сочи".
    • 26'
      "Уфа" только в одном матче Мелбет-Первой лиги в пяти стартовых турах фолила меньше соперника.
    • 24'
      "Сочи" старается не прижиматься к своим воротам, и у гостей это получается. Команда Роберта Морено не хочет упускать преимущество в счёте и для этого старается играть повыше.
    • Опасный момент
      23'
      Пошла подача с правого фланга у "Сочи" с назначенного углового, и Владислав Лазарев пробил по воротам "Уфы" головой, но не попал в створ.
    • Опасный момент
      22'
      Ух, а это что такое?! Защитник "Уфы" с левого фланга после аута очень рискованно забросил мяч назад своему голкиперу, чуть не получился автогол, в итоге - угловой.
    • 20'
      Прессингуют черноморцы оппонентов на половине поля уфимцев. Хозяева выдерживают такое давление и контроль над мячом не упускают.
    • 19'
      Удар по воротам со штрафного. Мартин Крамарич с левого полуфланга приложился со стандарта и попал в стенку.
    • Желтая карточка
      18'
      После своего углового "Сочи" заработал близкий штрафной удар, поскольку сыграл рукой (или плечом?) Никита Мацхаравшили, получивший затем жёлтую карточку. 
    • Офсайд
      17'
      Длинный заброс вперёд у хозяев в направлении Романа Пасевича, который обретает себя в положении "вне игры".
    • 16'
      Синтетический газон в Уфе, и солнце ярко светит, так что наверняка пары выделяются, которые неприятно нюхать футболистам.
    • Судья
      15'
      Много борьбы на футбольном поле, оно и ожидаемо. Арбитр предпочитает пока ограничиваться устными внушениями.
    • 14'
      Три года назад обе эти команды выступали в Премьер-лиге, а "Уфа" сейчас только вернулась в Первую лигу из Второй лиги, в то время как "Сочи" только вылетел из РПЛ.
    • Угловой
      13'
      Второй подряд угловой "Уфы" на левом фланге. Навес следует со стандарта на линию вратарской, откуда вторым этажом выносят мяч сочинцы.
    • Угловой
      11'
      Мартин Крамарич заработал для "Сочи" штрафной удар на левом фланге и навесил с него - неудачно. Затем пошла контратака "Уфы", завершившаяся ударом Владислава Ложкина из центральной зоны - после рикошета мяч отправился левее створа на угловой.
    • Угловой
      10'
      Мигран Агеян осуществил подачу с правого фланга, и гости выбили мяч на угловой. Был разыгран стандарт "Уфой" на левом фланге, и последовал удар примерно с угла штрафной площади в руки Никите Карабашеву.
    • 9'
      Игрок "Уфы" Александр Перчёнок пропускает матч из-за дисквалификации по причине четырёх набранных жёлтых карточек.
    • 8'
      Естественно, "Уфу" не может устраивать домашнее поражение, а потому стоит ожидать от неё активизации в контексте атакующих действий.
    • 6'
      Второй тем после углового оказался неудачным для "Сочи". Последовала передача на левый фланг Артёму Макарчуку, и мяч покинул пределы поля за боковую линию.
    • Угловой
      5'
      Ещё одна сочинская атака левым крылом. На этот раз удар нанести по воротам не удаётся гостям, зато угловой ими зарабатывается.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ВЛАДИМИР ПИСАРСКИЙ!
      Прострелил с левой стороны Мартин Крамарич, а подхвативший мяч в районе 11-метровой отметки Владимир Писарский увёл его к левому углу вратарской, оказался с глазу на глаз с Бакловым и поразил ворота "Уфы".
    • 3'
      "Сочи" провёл ответную атаку, Артём Макарчук выполнил поперечный навес из левого угла чужой штрафной площадки, и мяч намертво поймал в перчатки Олег Баклов.
    • 2'
      "Уфа" играет в тёмно-фиолетовой форме, а у "Сочи" светло-жёлто-красно-чёрная комбинированная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА: 

      Главный судья: Сараев Иван (Санкт-Петербург, 1).
      Первый помощник: Кистанов Михаил (Энгельс, 1).
      Второй помощник: Кужелев Андрей (Пикалево, 1).
      Резервный судья: Силантьев Кирилл (Самара, 1).
      Инспектор: Иванов Андрей (Кострома).
      Делегат: Петухов Петр Сергеевич (Москва).

      Уфа. Стадион «Нефтяник».
    • Приветствуем всех любителей футбола! "Уфа" и "Сочи" откроют очным матчем воскресную программу 7-го тура Мелбет-Первой лиги. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 126
    Уфа 23% (29)
    X 36.5% (46)
    Сочи 40.5% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Сочи
    3.80
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    7.14
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 3:3 Сочи

    Исход игры
    Уфа
    23% (29)
    Ничья
    36.5% (46)
    Сочи
    40.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (44)
    1:2 Сочи
    23.8% (30)
    1:0 Уфа
    11.1% (14)
    0:1 Сочи
    9.5% (12)
    2:1 Уфа
    6.3% (8)
    3:2 Уфа
    1.6% (2)
    0:2 Сочи
    1.6% (2)
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