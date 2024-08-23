Тур: 7.
История личных встреч
Уфа
Сочи
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутин Денис
|1
|0.17
|Гуренко Артём
|1
|0.17
|Анисимов Андрей
|1
|0.17
|Пасевич Роман
|1
|0.17
|Агеян Мигран
|1
|0.17
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барт Руслан
|3
|0.5
|Кожемякин Олег
|1
|0.17
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.17
|Марсело Алвеш
|1 (1)
|0.17
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|4
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Кутин Денис
|0
|1
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Теняев Александр
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Гыстаров Расул
|1
|0
|Агеян Мигран
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заика Кирилл
|2
|1
|Марсело Алвеш
|3
|0
|Начо Сааведра
|3
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Крамарич Мартин
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1
Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0
Сочи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2
Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
Результаты матчей
Уфа
Сочи
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Уфа
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|2
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Алания
|Плиев Константин
|1 2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
Прогнозы на матч Уфа - Сочи
Исход игры
Уфа
30.8% (16)
Ничья
28.8% (15)
Сочи
40.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
1:2 Сочи
26.9% (14)
1:1 Ничья
26.9% (14)
1:0 Уфа
15.4% (8)
2:1 Уфа
13.5% (7)
0:1 Сочи
9.6% (5)
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