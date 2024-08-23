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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 7.
Уфа
 
Позже
Сочи
Прогнозы 52
Уфа 30.8% (16)
X 28.8% (15)
Сочи 40.4% (21)
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История личных встреч

Уфа
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутин Денис 1 0.17
Гуренко Артём 1 0.17
Анисимов Андрей 1 0.17
Пасевич Роман 1 0.17
Агеян Мигран 1 0.17
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 3 0.5
Кожемякин Олег 1 0.17
Гуарирапа Сауль 1 0.17
Марсело Алвеш 1 (1) 0.17

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 4 0
Баклов Олег 2 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Теняев Александр 1 0
Озманов Давид 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0
Агеян Мигран 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заика Кирилл 2 1
Марсело Алвеш 3 0
Начо Сааведра 3 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1
Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0
Сочи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2
Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2

Результаты матчей

Уфа
Сочи

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Уфа
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
16.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Черноморец Нв Уридия Мераби 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 2 дня 3 часа 39 минут.



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    • Прогнозы 52
    Уфа 30.8% (16)
    X 28.8% (15)
    Сочи 40.4% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
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    Прогнозы на матч Уфа - Сочи

    Исход игры
    Уфа
    30.8% (16)
    Ничья
    28.8% (15)
    Сочи
    40.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    26.9% (14)
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    1:0 Уфа
    15.4% (8)
    2:1 Уфа
    13.5% (7)
    0:1 Сочи
    9.6% (5)
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