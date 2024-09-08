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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Второй тайм: 47'
Лос-Анджелес
0'
25' Желтая карточка
Санчес Илье
45' Желтая карточка
Эррера Эктор

Ход матча

25'
 
Санчес Илье
45'
Эррера Эктор
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Лос-Анджелес
2.33
3.95
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4.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
4
Сегура
Эдди
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
6
Санчес
Илье
8
О'Брайен
Льюис
20
Атуэста
Эдуард
11
Тильман
Тимоти
23
Камара
Кей
9
Жиру
Оливье
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-1-2-1-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

М
0:2
М
2:0
М
0:1
М
4:0
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
3:3
М
3:1
М
1:3
М
4:2
ОК
3:3
М
2:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.07
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.22
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.19
Блессинг Латиф 5 0.19
Ковальчик Себастьян 3 0.11
Басси Амине 2 0.07
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Смит Брэд 2 0.07
Дорси Гриффин 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Сегал Габриэль 2 0.07
Эррера Эктор 1 0.04
Стирс Дэниэл 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Эннали Лоуренс 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 16 (7) 0.62
Богуш Матеуш 13 0.5
Оливера Кристиан 5 0.19
Тильман Тимоти 4 0.15
Камара Кей 3 0.12
Атуэста Эдуард 2 0.08
Ордаз Натан 1 0.04
Холлингсхед Райан 1 0.04
Моралес Давид 1 0.04
Анхель Томас 1 0.04
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 6 1
Эскобар Франко 7 0
Ковальчик Себастьян 6 0
Микаэль 4 0
Эррера Эктор 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Стирс Дэниэл 3 0
Артур Хосе 3 0
Басси Амине 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паленсия Серги 6 1
Атуэста Эдуард 6 1
Тильман Тимоти 6 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Шано Максим 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Сегура Эдди 2 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
7
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лос-Анджелес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

19
30
Хьюстон Динамо
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Лос-Анджелес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

25
37

Голы по времени матча

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Забито

22
31
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
14%
5
16%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
9
41%
6
19%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
4
25%
31-45
6
27%
3
19%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Забито

35
49
15 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
5
14%
6
12%
1-15
4
11%
7
14%
16-30
6
17%
10
20%
31-45
3
9%
8
16%
46-60
4
11%
7
14%
61-75
13
37%
11
22%
76-90

Пропущено

33
31
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
2
6%
2
6%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
6
18%
8
26%
31-45
10
30%
5
16%
46-60
8
24%
5
16%
61-75
5
15%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0
Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
2
3
9
1.5
9
5
1
11
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
2
8
6
1.5
6
5
2
12
2.5
2
9
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
4
11
15
1.5
15
10
3
23
2.5
7
18
2
24
3.5
2
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 8 8 37 - 31 41
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 5 13 10 40 - 53 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 26 14 7 5 52 - 28 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 10 13 5 44 - 35 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 28 8 8 12 43 - 55 32
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 8 3 15 30 - 51 27
13.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
14.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 28 6 8 14 33 - 50 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
8.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 18 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    ГОООООЛ Лос-Анджелес забивает
  • 50'
    Эррера Эктор получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Хьюстон Динамо.
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Хьюстон Динамо
Ничья
Лос-Анджелес
2.33
3.95
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