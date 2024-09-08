Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
25'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
33
Лонг
Аарон
23
Камара
Кей
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
-
42 Бомбино ЛукаЗащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
70 Мэттью Эванс
-
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Среднее время на гол
41
67
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
2.07
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.22
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.19
|Блессинг Латиф
|5
|0.19
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.11
|Басси Амине
|2
|0.07
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Смит Брэд
|2
|0.07
|Дорси Гриффин
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Сегал Габриэль
|2
|0.07
|Эррера Эктор
|1
|0.04
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Эннали Лоуренс
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|16 (7)
|0.62
|Богуш Матеуш
|13
|0.5
|Оливера Кристиан
|5
|0.19
|Тильман Тимоти
|4
|0.15
|Камара Кей
|3
|0.12
|Атуэста Эдуард
|2
|0.08
|Ордаз Натан
|1
|0.04
|Холлингсхед Райан
|1
|0.04
|Моралес Давид
|1
|0.04
|Анхель Томас
|1
|0.04
|Паленсия Серги
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|6
|1
|Эскобар Франко
|7
|0
|Ковальчик Себастьян
|6
|0
|Микаэль
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Артур Хосе
|3
|0
|Басси Амине
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|6
|1
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
7
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лос-Анджелес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
19
30
Хьюстон Динамо
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Лос-Анджелес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
25
37
Голы по времени матча
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
5
28%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Забито
22
31
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
14%
5
16%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
9
41%
6
19%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
4
25%
31-45
6
27%
3
19%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Забито
35
49
15 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
5
14%
6
12%
1-15
4
11%
7
14%
16-30
6
17%
10
20%
31-45
3
9%
8
16%
46-60
4
11%
7
14%
61-75
13
37%
11
22%
76-90
Пропущено
33
31
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
2
6%
2
6%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
6
18%
8
26%
31-45
10
30%
5
16%
46-60
8
24%
5
16%
61-75
5
15%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0
Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
122
39
95
111
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
92
86
65
212
29
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
214
1115
1510
323
718
224
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|8
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|40 - 53
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 28
|49
|4.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|44 - 35
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|2:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|43 - 55
|32
|10.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|12.
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|30 - 51
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
|15.
|0:2 Заявка
|28
|6
|8
|14
|33 - 50
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|7.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|18 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8