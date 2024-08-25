Тур: 4. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
1:0
19' ГолНазаренко Александр
2:0
23' ГолГуцуляк Алексей
3:0
39' ГолНазаренко Александр
45' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
Ход матча
19'
23'
2:0
39'
45'
45'
13
Лукас
Тэйлор
34
Vialle
90
Caua
Paixao
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Caua PaixaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
70 Jerry Yoka
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Полесье
Оболонь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|2
|0.67
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.33
|Чоботенко Сергей
|1
|0.33
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.25
|Слободян Олег
|1
|0.25
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Vialle
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
2
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0
Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2
Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3
Результаты матчей
Полесье
Оболонь
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Полесье
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|3:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Полесье
|Назаренко Александр
|2 (1)
|Александрия
|Juan Alvina
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|2
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|2
|Верес
|Гончаренко Роман
|2
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2