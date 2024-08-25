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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Полесье
3:0
Первый тайм: 45+'
Оболонь
0'
1:0
19' Гол
Назаренко Александр
2:0
23' Гол
Гуцуляк Алексей
3:0
39' Гол
Назаренко Александр
45' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
45' Желтая карточка
23
Волынец
Евгений
13
Лукас
Тэйлор
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
29
Artem
Smolyakov
8
Бабенко
Руслан
37
Таллиш
Энрике
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
90
Caua
Paixao
7
Назаренко
Александр
1
Федоривский
Назарий
11
Грисьо
Максим
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
9
Igor
Medynsky
44
Vadym
Vitenchuk
4
Taras
Moroz
17
Черненко
Руслан
25
Vitaliy
Grusha
55
Суханов
Сергей
7
Viktor
Bliznichenko
Полесье
Оболонь

История личных встреч

Полесье
Оболонь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 2 0.67
Гуцуляк Алексей 1 0.33
Чоботенко Сергей 1 0.33
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.25
Слободян Олег 1 0.25
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Vialle 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Grusha 1 0
Taras Moroz 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
2
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0
Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2
Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Полесье
Оболонь

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Полесье
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Полесье
 3:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
9.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Оболонь
 0:3 4 0 1 3 2 - 11 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФК Левый Берег
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Полесье
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
9.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Оболонь
 0:3 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Полесье
 3:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Оболонь
 0:3 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Полесье Назаренко Александр 2 (1)
Александрия Juan Alvina 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 2
Верес Гончаренко Роман 2
Ворскла Павлюк Евгений 2
Весь список
  • 19'
    Гуцуляк Алексей сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Александр Назаренко бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Полесье
Ничья
Оболонь
3.85
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