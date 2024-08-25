  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Рух Львов
3:0
Конец матча
Заря
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Притула Остап
1:0
16' Гол
Карабин Ярослав
18' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
44' Желтая карточка
Vitaliy Kholod
2:0
48' Гол
Рунич Василий
3:0
60' Гол
Краснопир Игорь
66' Желтая карточка
Будковский Филипп
78' Желтая карточка
Klayver
90' Вторая желтая карточка
Klayver
90'+5
23
Dmitriy
Ledviy
11
Рунич
Василий
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
71
Oleh
Fedor
15
Denys
Pidgurskyi
10
Притула
Остап
14
Квасница
Илья
95
Краснопир
Игорь
8
Карабин
Ярослав
30
Турбаевский
Никита
70
Кирюханцев
Игорь
25
Christopher
Nwaeze
55
Джордан
10
Леовижилду
77
Бенито
Муйива
5
Яцык
Александр
21
Jakov
Basic
32
Тронтель
Жан
39
Герреро
Эдуардо
7
Антюх
Денис
Рух Львов
Заря

История личных встреч

Рух Львов
Заря

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 2 0.67
Краснопир Игорь 2 0.67
Карабин Ярослав 1 0.33
Рунич Василий 1 0.33
Klayver 1 0.33
Притула Остап 1 (1) 0.33
Сич Алексей 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яцык Александр 1 0.25
Джордан 1 0.25
Герреро Эдуардо 1 0.25
Jakov Basic 1 0.25
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Klayver 1 1
Сич Алексей 1 0
Vitaliy Roman 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будковский Филипп 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
2
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2
Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Заря
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2

Результаты матчей

Рух Львов
Заря

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Кривбасс
 1:1 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
9.
Заря
 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Ингулец
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Оболонь
 4 0 1 3 2 - 12 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФК Левый Берег
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Кривбасс
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Кривбасс
 1:1 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Заря
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Ингулец
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Рух Львов Квасница Илья 2 (1)
Александрия Juan Alvina 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 2
Верес Гончаренко Роман 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Klayver получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Рунич Василий уходит с поля. Danylo Slyva выходит вместо него
  • 88'
    Oleh Fedor уходит с поля. Muhammad Jurabaev выходит вместо него
  • 78'
    Klayver получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    Денис Антюх уходит с поля. Artem Slesar выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Притула Остап пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 3:0 Заря онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный