Тур: 4. Стадион: Арена Львов.
0'
0:0
14' Не забитый пенальтиПритула Остап
1:0
16' ГолКарабин Ярослав
18' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
44' Желтая карточкаVitaliy Kholod
2:0
48' ГолРунич Василий
3:0
60' ГолКраснопир Игорь
66' Желтая карточкаБудковский Филипп
78' Желтая карточкаKlayver
90' Вторая желтая карточкаKlayver
90'+5
Ход матча
14'
0:0
16'
1:0
18'
44'
48'
2:0
60'
3:0
78'
90'
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
55
Джордан
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
32
Тронтель
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
17 Слюсар ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
87 Nazar Rusyak
-
-
20 Klayver
-
34 Danylo Slyva
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
-
32 Тронтель ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Рух Львов
Заря
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.4
Среднее время на гол
38
64
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|2
|0.67
|Краснопир Игорь
|2
|0.67
|Карабин Ярослав
|1
|0.33
|Рунич Василий
|1
|0.33
|Klayver
|1
|0.33
|Притула Остап
|1 (1)
|0.33
|Сич Алексей
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яцык Александр
|1
|0.25
|Джордан
|1
|0.25
|Герреро Эдуардо
|1
|0.25
|Jakov Basic
|1
|0.25
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будковский Филипп
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
2
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2
Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Заря
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2
Результаты матчей
Рух Львов
Заря
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|2 (1)
|Александрия
|Juan Alvina
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|2
|Верес
|Гончаренко Роман
|2