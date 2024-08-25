Тур: 4. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
0:1
6' ГолOleksandr Pyatov
15' Желтая карточкаПонедельник Андрей
17' Желтая карточкаДибанго Иван
1:1
40' ГолКожушко Олег
66' Желтая карточкаКозак Александр
90' Красная карточкаКобин Василий
90'+7
Ход матча
6'
0:1
17'
40'
1:1
66'
90'
55
Дибанго
Иван
14
Лунёв
Максим
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
-
-
-
25 Bandeira
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
33 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Valeriy Sad
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Кривбасс
Ингулец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|1
|0.25
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.25
|Аду Принс
|1
|0.25
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.25
|Лунёв Максим
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.25
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.25
|Vilivald Volodymyr
|1
|0.25
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Александр II
|0
|1
|Бизимана Джихад
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|_Matteo Amoroso
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кобин Василий
|0
|1
|Козак Александр
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
0
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0
Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2
Ингулец
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0
Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1 Виктория Николаевка - Ингулец 0:1
Результаты матчей
Кривбасс
Ингулец
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|2 (1)
|Александрия
|Juan Alvina
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|2
|Верес
|Гончаренко Роман
|2