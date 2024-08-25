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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Кривбасс
1:1
Конец матча
Ингулец
0'
0:1
6' Гол
Oleksandr Pyatov
15' Желтая карточка
Понедельник Андрей
17' Желтая карточка
Дибанго Иван
1:1
40' Гол
Кожушко Олег
66' Желтая карточка
Козак Александр
90' Красная карточка
Кобин Василий
90'+7
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
66
Bakary
Konate
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
11
Yegor
Tverdokhlib
8
Бизимана
Джихад
14
Лунёв
Максим
97
По
Жан-Морель
78
Кожушко
Олег
20
Микитишин
Артур
12
Oleksiy
Palamarchuk
4
Vitaliy
Dubiley
2
Малыш
Станислав
23
Шершень
Михаил
91
Мельничук
Максим
8
Oleksandr
Pyatov
32
Петько
Сергей
20
Roman
Volokhatyi
22
Белоцерковец
Владимир
10
Козак
Александр
11
Богунов
Ярослав
Кривбасс
Ингулец

История личных встреч

Кривбасс
Ингулец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 1 0.25
Yegor Tverdokhlib 1 0.25
Аду Принс 1 0.25
Стецков Тимур 1 (1) 0.25
Лунёв Максим 0 0
Кузык Денис 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Pyatov 1 0.25
Белоцерковец Владимир 1 0.25
Vilivald Volodymyr 1 0.25

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Александр II 0 1
Бизимана Джихад 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
_Matteo Amoroso 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кобин Василий 0 1
Козак Александр 1 0
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
0
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0
Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2
Ингулец
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0
Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1 Виктория Николаевка - Ингулец 0:1

Результаты матчей

Кривбасс
Ингулец

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Рух Львов
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
9.
Заря
 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Ингулец
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Оболонь
 4 0 1 3 2 - 12 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФК Левый Берег
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Заря
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Ингулец
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Рух Львов Квасница Илья 2 (1)
Александрия Juan Alvina 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 2
Верес Гончаренко Роман 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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