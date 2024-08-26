Тур: 4. Стадион: Arena Liviy Bereh.
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаШпорн Йон
1:0
29' ГолЯкимив Андрей
35' Желтая карточкаПетряк Иван
45' Желтая карточкаRuslan Dedukh
46' Желтая карточкаСоколов Олег
55' Желтая карточкаБанада Евгений
58' Желтая карточкаБутко Богдан
90' Желтая карточкаВечный Ян
90'+6
Ход матча
7'
29'
1:0
35'
45'
46'
55'
58'
69'
90'
6
Sidnney
96
Синица
Олег
17
Ivan
Kogut
86
Удод
Данило
17
Янаков
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SidnneyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Синица ОлегНападающий
- Нападающий
-
17 Ivan KogutНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Mykola Kogut
-
26 Taras Galas
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Нето ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якимив Андрей
|1
|0.25
|Синица Олег
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хобленко Алексей
|1
|0.25
|Попов Кирилл I
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Банада Евгений
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Синица Олег
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бутко Богдан
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
|Кисель Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Левый Берег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
ФК Левый Берег
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1
ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1 Звягель - ФК Левый Берег 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2
Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1
Результаты матчей
ФК Левый Берег
Черноморец Од
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|ЛНЗ Черкасcы
|Яшари Мухаррем
|2 (2)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|2 (1)
|Александрия
|Juan Alvina
|2 (1)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|2