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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
ФК Левый Берег
1:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
7' Желтая карточка
Шпорн Йон
1:0
29' Гол
Якимив Андрей
35' Желтая карточка
Петряк Иван
45' Желтая карточка
Ruslan Dedukh
46' Желтая карточка
Соколов Олег
55' Желтая карточка
Банада Евгений
58' Желтая карточка
Бутко Богдан
90' Желтая карточка
Вечный Ян
90'+6
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
97
Якимив
Андрей
5
Самар
Валерий
6
Sidnney
44
Банада
Евгений
18
Ruslan
Dedukh
14
Andrii
Spivakov
96
Синица
Олег
21
Сухоручко
Даниил
17
Ivan
Kogut
1
Рудько
Артур
6
Caio
Gomes
86
Удод
Данило
2
Бутко
Богдан
77
Кисель
Ярослав
8
Шпорн
Йон
11
Попов
Кирилл
I
28
Габелок
Артём
7
Петряк
Иван
17
Янаков
Денис
9
Хобленко
Алексей
ФК Левый Берег
Черноморец Од

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якимив Андрей 1 0.25
Синица Олег 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобленко Алексей 1 0.25
Попов Кирилл I 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruslan Dedukh 3 0
Банада Евгений 2 0
Соколов Олег 2 0
Синица Олег 1 0
Якимив Андрей 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бутко Богдан 1 0
Петряк Иван 1 0
Шпорн Йон 1 0
Вечный Ян 1 0
Удод Данило 1 0
Кисель Ярослав 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Левый Берег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
ФК Левый Берег
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1
ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1 Звягель - ФК Левый Берег 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2
Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Черноморец Од

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Рух Львов
 3 2 0 1 8 - 3 6
7.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
9.
Заря
 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
Карпаты
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Верес
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Черноморец Од
 4 1 0 3 1 - 3 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Ингулец
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Оболонь
 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Заря
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ингулец
 4 0 3 1 3 - 4 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
ЛНЗ Черкасcы Яшари Мухаррем 2 (2)
Рух Львов Квасница Илья 2 (1)
Александрия Juan Alvina 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
ФК Левый Берег Банада Евгений 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Ruslan Dedukh получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 35'
      Петряк Иван получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Синица Олег сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Якимив Андрей бьет в цель!
    • 7'
      Шпорн Йон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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