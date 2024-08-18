Полчаса команды отыграли, обилия голов мы сегодня и не ждали, но в целом соперники действуют беззубо.

Совсем невысокий темп в эти минуты, "Сокол" отдал инициативу в ожидании ошибки соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! АНДРЕЙ АНИСИМОВ! Агеян нашел на левом краю штрафной Адаева, тот подает на дальнюю штангу, а Анисимов головой расстреливает угол ворот Косаревского!

Сасин проходит по правому флангу, однако попадает под подкат соперника, зарабатывая лишь угловой.

После углового саратовцы создали неплохой момент, удар Забелина слёта парировал Баклов, а у Максименко не получилось добивание!

Отметим, что "Уфа" в третий раз в этом сезоне открывает счёт, однако к победам этот факт пока не приводил.

Пасевич входит в штрафную хозяев с правого фланга и простреливает в центр, однако оборона "Сокола" действует надежно.

Полубояринов получает желтую карточку за срыв перспективной атаки соперника, прихватил за футболку своего оппонента Данил.

Ошибается "Уфа" около своей штрафной, следует передача на правый край на Сасина, удар которого цели не достигает.

Добираются команды до середины первого тайма, пока "Сокол" поострее, но забитых мячей нет.

Кутин с левого фланга исполняет заброс в чужую штрафную, однако мяч становится легкой добычей Косаревского.

Побольше "Уфа" стала работать мячом в середине первого тайма, но пока остроты у ворот Косаревского нет.

Адаев отмечается ударом метров с 30, отскок от газона не смутил Косаревского, который спокойно забрал мяч.

Иванов получает желтую карточку за фол против Агеяна, 2:0 по предупреждениям сегодня.

16' Сасин подает с правого фланга, Баклов на выходе уткнулся в защитника, мяч отскочил к Карпицкому, который не смог попасть с угла вратарской в пустой створ!

15' После навеса с углового мяч отскакивает к Агеяну, который пытается пробить по воротам с левой, но снаряд угодил в Синяка!

14' Агеян с правого фланга исполняет не самую адресную подачу, однако Синяк в попытке скинуть мяч Косаревскому не смог сохранить мяч в поле.

13' У Агеяна порвалась футболка после фола соперника, за пределы поля ненадолго отправился Мигран. Штрафной от "Уфы" получился не самым опасным.

12' С угловым у своих ворот "Уфа" справилась, а вот подбор остался за хозяевами, удар Чобанова оказался заблокирован, на отскоке с разворота пробил Максименко - Баклов справился.

11' А вот "Уфа", напротив, в этом сезоне после повышения в классе еще не побеждает, тяжелое начало для команды Евгения Харлачёва.

10' Напомним, что "Сокол" в этом сезоне еще не проигрывает, в прошлом туре гол 19-летнего Чурикова позволил сравнять счёт в концовке встречи с "Балтикой".

9' Угловой на правом фланге заработала "Уфа", последовал розыгрыш с последующей подачей, но оборона "Сокола" на месте.

7' Теперь уже "Уфа" атакует через фланг, после подачи точного удара в исполнении гостей мы не увидели.