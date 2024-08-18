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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Сокол
0:1
Первый тайм: 40'
Уфа
0'
18' Желтая карточка
Полубояринов Данил
29' Желтая карточка
Иванов Дмитрий
0:1
34' Гол
Анисимов Андрей

Ход матча

18'
Полубояринов Данил
 
29'
Иванов Дмитрий
 
34'
0:1
Анисимов Андрей
Прогнозы 109
Сокол 57.8% (63)
X 30.3% (33)
Уфа 11.9% (13)
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Сокол
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 2 0.33
Сасин Дмитрий 1 0.17
Чуриков Иван 1 0.17
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутин Денис 1 0.17
Гуренко Артём 1 0.17
Пасевич Роман 1 0.17
Агеян Мигран 1 0.17

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 0 1
Сасин Дмитрий 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Синяк Антон 1 0
Чуриков Иван 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 3 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Баклов Олег 1 0
Теняев Александр 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0

Результаты матчей

Сокол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Сокол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0
Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0
Уфа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1
Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0

Результаты матчей

Сокол
Уфа

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сокол
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Сокол
 0:1 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Уфа
 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
15.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
17.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 0:1 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
8.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Уфа
 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уфа
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Сокол
 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Пасевич входит в штрафную хозяев с правого фланга и простреливает в центр, однако оборона "Сокола" действует надежно.
  • 38'
    Отметим, что "Уфа" в третий раз в этом сезоне открывает счёт, однако к победам этот факт пока не приводил.
  • Опасный момент
    36'
    После углового саратовцы создали неплохой момент, удар Забелина слёта парировал Баклов, а у Максименко не получилось добивание!
  • 35'
    Сасин проходит по правому флангу, однако попадает под подкат соперника, зарабатывая лишь угловой.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! АНДРЕЙ АНИСИМОВ!
    Агеян нашел на левом краю штрафной Адаева, тот подает на дальнюю штангу, а Анисимов головой расстреливает угол ворот Косаревского!
  • 32'
    Совсем невысокий темп в эти минуты, "Сокол" отдал инициативу в ожидании ошибки соперника.
  • 31'
    Полчаса команды отыграли, обилия голов мы сегодня и не ждали, но в целом соперники действуют беззубо.
  • Желтая карточка
    29'
    Иванов получает желтую карточку за фол против Агеяна, 2:0 по предупреждениям сегодня.
  • 27'
    Адаев отмечается ударом метров с 30, отскок от газона не смутил Косаревского, который спокойно забрал мяч.
  • 26'
    Побольше "Уфа" стала работать мячом в середине первого тайма, но пока остроты у ворот Косаревского нет.
  • 24'
    Кутин с левого фланга исполняет заброс в чужую штрафную, однако мяч становится легкой добычей Косаревского.
  • 23'
    Добираются команды до середины первого тайма, пока "Сокол" поострее, но забитых мячей нет.
  • 22'
    Ошибается "Уфа" около своей штрафной, следует передача на правый край на Сасина, удар которого цели не достигает.
  • 20'
    Мацхарашвили завершает атаку "Уфы" дальним ударом, однако точности Никите явно не хватает.
  • Желтая карточка
    18'
    Полубояринов получает желтую карточку за срыв перспективной атаки соперника, прихватил за футболку своего оппонента Данил.
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    • Опасный момент
      16'
      Сасин подает с правого фланга, Баклов на выходе уткнулся в защитника, мяч отскочил к Карпицкому, который не смог попасть с угла вратарской в пустой створ!
    • Опасный момент
      15'
      После навеса с углового мяч отскакивает к Агеяну, который пытается пробить по воротам с левой, но снаряд угодил в Синяка!
    • 14'
      Агеян с правого фланга исполняет не самую адресную подачу, однако Синяк в попытке скинуть мяч Косаревскому не смог сохранить мяч в поле.
    • 13'
      У Агеяна порвалась футболка после фола соперника, за пределы поля ненадолго отправился Мигран. Штрафной от "Уфы" получился не самым опасным.
    • Угловой
      12'
      С угловым у своих ворот "Уфа" справилась, а вот подбор остался за хозяевами, удар Чобанова оказался заблокирован, на отскоке с разворота пробил Максименко - Баклов справился.
    • 11'
      А вот "Уфа", напротив, в этом сезоне после повышения в классе еще не побеждает, тяжелое начало для команды Евгения Харлачёва.
    • 10'
      Напомним, что "Сокол" в этом сезоне еще не проигрывает, в прошлом туре гол 19-летнего Чурикова позволил сравнять счёт в концовке встречи с "Балтикой".
    • Угловой
      9'
      Угловой на правом фланге заработала "Уфа", последовал розыгрыш с последующей подачей, но оборона "Сокола" на месте.
    • 7'
      Теперь уже "Уфа" атакует через фланг, после подачи точного удара в исполнении гостей мы не увидели.
    • 5'
      Теперь с левого фланга хозяева грузят мяч в штрафную соперника, однако верховая борьба вновь остается за уфимцами.
    • Угловой
      4'
      Угловой в исполнении хозяев не принес остроты, верховая борьба осталась за Карповым.
    • 3'
      Через правый фланг атакуют хозяева поля, в итоге удается "Соколу" заработать первый угловой.
    • 2'
      Ложкин после навеса с фланга пытался пробить головой, однако острого момента у ворот Косаревского не случилось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги "Сокол" принимает "Уфу". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 109
    Сокол 57.8% (63)
    X 30.3% (33)
    Уфа 11.9% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 0:1 Уфа

    Исход игры
    Сокол
    57.8% (63)
    Ничья
    30.3% (33)
    Уфа
    11.9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.75% (22)
    Меньше
    79.25% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    49.06% (52)
    Нет
    50.94% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Сокол
    39.4% (43)
    1:1 Ничья
    27.5% (30)
    2:1 Сокол
    13.8% (15)
    1:2 Уфа
    6.4% (7)
    0:1 Уфа
    3.7% (4)
    2:0 Сокол
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
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