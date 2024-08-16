  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Сокол
 
Позже
Уфа
Прогнозы 23
Сокол 52.2% (12)
X 26.1% (6)
Уфа 21.7% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Уфа
2.55
Реклама, bettery.ru
3.40
3.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 2 0.4
Сасин Дмитрий 1 0.2
Чуриков Иван 1 0.2
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутин Денис 1 0.2
Гуренко Артём 1 0.2
Пасевич Роман 1 0.2
Агеян Мигран 1 0.2

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 0 1
Сасин Дмитрий 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Синяк Антон 1 0
Чуриков Иван 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 3 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Баклов Олег 1 0
Теняев Александр 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0

Результаты матчей

Сокол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Сокол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0
Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0
Уфа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1
Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0

Результаты матчей

Сокол
Уфа

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сокол
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 4 1 0 6 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
6.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
7.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
9.
Ротор
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Балтика
 Заявка 5 1 4 0 5 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Родина Москва Юшин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Сокол.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.45. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.45 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 23
    Сокол 52.2% (12)
    X 26.1% (6)
    Уфа 21.7% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Уфа
    2.55
    Реклама, bettery.ru
    3.40
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сокол - Уфа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Сокол - Уфа

    Исход игры
    Сокол
    52.2% (12)
    Ничья
    26.1% (6)
    Уфа
    21.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.74% (5)
    Меньше
    78.26% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (10)
    Нет
    56.52% (13)
    Популярный счёт
    1:0 Сокол
    43.5% (10)
    1:1 Ничья
    21.7% (5)
    1:2 Уфа
    13% (3)
    0:1 Уфа
    8.7% (2)
    2:1 Сокол
    8.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сокол
    Уфа
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный