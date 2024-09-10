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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 8.
Колумбия
FIFA #9
1:0
Первый тайм: 40'
Аргентина
FIFA #1
0'
21' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
1:0
25' Гол
Москера Йерсон

Ход матча

21'
 
Монтьель Гонсало
25'
Москера Йерсон
(Родригес Хамес)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 118
Колумбия 5.1% (6)
X 38.1% (45)
Аргентина 56.8% (67)
0
выиграет Аргентина
0.5
Рамал #
0
выиграет Аргентина, со счетом 1:2
Думаю, Колумбии удастся забить.
Valenciana #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Колумбия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Варгас
Камило
21
Муньос
Даниэль
2
Москера
Йерсон
3
Лукуми
Джон
17
Мохика
Хоан
6
Риос
Ричард
16
Лерма
Хефферсон
11
Ариас
Джон
10
Родригес
Хамес
14
Дуран
Джон
7
Диас
Луис
23
Мартинес
Эмилиано
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Мартинес
Лисандро
4
Монтьель
Гонсало
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
14
Фернандес
Энцо
15
Гонсалес
Николас
9
Альварес
Хулиан
22
Мартинес
Лаутаро
Колумбия
4-3-3
Аргентина
3-5-2

История личных встреч

Колумбия
Аргентина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

КА
1:0
Ч2КЮА
1:0
КА
1:1
Ч2КЮА
2:2
КА
0:2
ТМС
0:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
0:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
1.2

Среднее время на гол

115
75

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
140

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.38
Борре Рафаэль 2 (1) 0.25
Родригес Хамес 1 0.13
Урибе Матеус 1 0.13
Москера Йерсон 1 0.13
Ариас Сантьяго 0 0
Борха Кристиан 0 0
Ариас Джон 0 0
Дуран Джон 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.38
Отаменди Николас 2 0.25
Гонсалес Николас 1 0.13
Альварес Хулиан 1 0.13
Фернандес Энцо 1 0.13
Тальяфико Николас 1 0.13
Дибала Пауло 1 0.13
Макаллистер Алексис 1 0.13
Ди Мария Анхель 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариас Джон 3 0
Варгас Камило 1 1
Мина Йерри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Куэста Карлос 1 0
Синистерра Луис 1 0
Диас Луис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Дуран Джон 1 0
Москера Йерсон 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Колумбия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Аргентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Колумбия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Аргентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0 Уругвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Панама 5:0
Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1
Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0

Результаты матчей

Колумбия
Аргентина

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:1 Заявка 8 6 0 2 11 - 3 18
2.
Колумбия
 1:0 Заявка 8 4 4 0 8 - 4 16
3.
Уругвай
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Бразилия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
5.
Венесуэла
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Эквадор
 0:0 Заявка 8 3 3 2 5 - 4 9
7.
Боливия
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
8.
Парагвай
 Заявка 7 1 3 3 1 - 3 6
9.
Чили
 0:0 Заявка 8 1 3 4 3 - 10 6
10.
Перу
 0:0 Заявка 8 0 4 4 2 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Аргентина
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Боливия
 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Чили
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 0 6
8.
Эквадор
 0:0 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 5
9.
Парагвай
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Перу
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
2.
Колумбия
 1:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Уругвай
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Эквадор
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
6.
Парагвай
 Заявка 4 0 2 2 0 - 2 2
7.
Перу
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 4 2
8.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
9.
Боливия
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
10.
Чили
 0:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 3
Перу Лопес Маркос 3
Колумбия Ариас Джон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Мартинес вернулся отработать в обороне, но явно съездил по ноге своему сопернику. Рефери зафиксировал нарушение правила со стороны игрока атаки гостей. 
  • 37'
    Сошла на нет атакующая игра у Аргентины, отошли назад и колумбийцы. Мне казалось, что "альбиселесте" с пропущенным голом будут действовать агрессивнее, но нет. Еще скромнее стали играть аргентинцы. 
  • 36'
    В сторону Лаутаро неудачный пас сделал Отаменди. Весело у нас на трибунах довольно-таки. Там музыка такая зажигательная играет. Уверен, есть и танцы. 
  • 34'
    Последние 10 минут в первом тайме вот-вот стартуют. Москера с левого края простреливал мяч в штрафную оппонента, но сделал это точно. Мяч за пределы поля улетел. 
  • Судья
    33'
    Мартинес падает в чужой штрафной. Чилийский рефери разводит руками, не фиксируя нарушение правил. Все-таки фола в этой ситуации не было. Рисовал пенальти Лаутаро. 
  • 32'
    Много болельщиков на стадионе сегодня. Прямо-таки желтое море разливается по трибунам. Наблюдать за ажиотажем на трибунах одно удовольствие. 
  • 30'
    Де Пауль перевел мяч на левый край. Оттуда последовал навес в центр штрафной Колумбии, и Диас, пришедший в оборону, спокойно разряжает обстановку. 
  • 29'
    Лерма забрасывал мяч в штрафную площадь Аргентины, но Мартинес успел выйти из рамки и зафиксировал сферу в своих перчатках.
  • 28'
    Повеселее зато пойдет у нас игра теперь. Аргентина пропустила и будет пытаться нивелировать отставание уже в первом тайме. 
  • 26'
    Первый гол за "кофейщиков" забивает Москера. Честно говоря, что-то такое я ждал. Спокойной жизни сегодня Аргентине ждать не приходилось, ведь на своем поле очень хороши колумбийцы. 
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСКЕРА! 1:0!
    Открывает счет в матче Колумбия! Накоротке с партнером разыграл мяч с углового Хамес. Мяч прилетел к Родригесу, который подал футбольный снаряд на дальнюю штангу, откуда Москера ударом головой расстрелял рамку оппонента в двух метров!
  • Угловой
    24'
    Замешкался немного Луис Диас с мячом. В итоге в подкате против него успел сыграть Отаменди, который выбил мяч на угловой. 
  • 22'
    Хитрую передачу Хамес пытался сделать на партнера с левого края. На выходе сыграл вратарь, который забрал мяч в перчатки. Пока все вратари читают. 
  • Судья
    21'
    Хамес падает в штрафной Аргентины, и там в сутолоке еще один игрок Колумбии оказывается, но судейский свисток молчит. Пенальти за такое никто не поставит. 
  • Желтая карточка
    19'
    Монтьель получает карточку желтого цвета. За накладку в районе центрального круга. Заслуженный "горчичник" в адрес четвертого номера Аргентины прилетел. 
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    • 18'
      Ранее, кстати говоря, в рамках квалификации Колумбия обыграла на своем поле саму Бразилии. Да и вообще, "кофейщики" остаются пока единственной командой, которая не проигрывала в рамках отбора на ЧМ-2026.
    • 17'
      Де Пауль нанес удар по воротам соперника - мяч полетел слишком сильно и намного выше створа. Вратарь Колумбии до мяча не дотронулся. 
    • 16'
      Еще одна атака от сборной Колумбии. Риос прострелил мяч на дальнюю штангу, где подключались к атаке партнеры, но допрыгнуть до футбольного снаряда не смогли. 
    • 15'
      Ариас набрал скорость на левом фланге, отдал на Хамеса, но его навес в центр штрафной оставлял желать лучшего. Аргентинцы отбились. 
    • 13'
      Риос отметился ударом с 24-х метров по воротам соперника. Мяч полетел по позиции Мартинеса, который спокойно забрал мяч в свои перчатки. 
    • 12'
      Рисковала Колумбия пропустить гол уже на первых минутах встречи. Но как же в отборе убедителен был Альварес. Едва не открыл он счет в матче. 
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Варгас в воротах перемудрил явно. Получил мяч от защитника, после чего заигрался со снарядом и его потерял. В итоге Альварес пробивал уже по пустому створу и просто не попал в цель!
    • 10'
      10 минут отыграли на поле соперники. Падение в штрафной площади Колумбии было зафиксировано, но судья фиксирует фол в обратную сторону, что вызывает бурю негативные эмоций у наставника гостей Скалони. 
    • Угловой
      8'
      Первый в матче угловой подали футболисты хозяев. Лерма в итоге сфолил против Паредеса. Судья стоял рядом и все видел. Его свисток мы тут же услышали. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Навешивал неплохо Хамес в штрафную соперника, и с огромным трудом аргентинцы отвели угрозу от ворот. Отаменди постарался. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Альварес улыбается после решения рефери определить фол. Было нарушение против Хамеса на левом фланге. Сам же Родригес исполнит подачу. 
    • 5'
      Нет сегодня Месси в составе Аргентины. Думаю, все знают, что Лионель травмирован. Но вернется он уже на следующей неделе. Есть другие футболисты, которых также можно назвать лидерами "альбиселесте". 
    • 3'
      Спокойно стартовали обе команды на поле. Владеет Колумбия футбольным снарядом на половине поля соперника, но пока ничего создать у рамки соперника не может. 
    • 2'
      В желто-синем сегодня на поле вышла Колумбия, а Аргентина в бело-голубом в полосочку будет проводить эту игру. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча! Чилийский рефери дал стартовый свисток! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые любители спорта №1! Приветствуем вас на матче квалификации на ЧМ-2026 от Южной Америки. В очном матче в рамках 8-го тура отборочного цикла сыграют Колумбия и Аргентина.

      Для вас прокомментирую эту встречу я, Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.2% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Колумбия 5.1% (6)
    X 38.1% (45)
    Аргентина 56.8% (67)
    0
    выиграет Аргентина
    0.5
    Рамал #
    0
    выиграет Аргентина, со счетом 1:2
    Думаю, Колумбии удастся забить.
    Valenciana #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Аргентина
    3.00
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    3.85
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    9.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Колумбия 1:0 Аргентина

    Исход игры
    Колумбия
    5.1% (6)
    Ничья
    38.1% (45)
    Аргентина
    56.8% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.66% (51)
    Меньше
    52.34% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    82.24% (88)
    Нет
    17.76% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    32.2% (38)
    1:1 Ничья
    31.4% (37)
    0:1 Аргентина
    11% (13)
    1:3 Аргентина
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:0 Колумбия
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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