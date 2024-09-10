Де Пауль перевел мяч на левый край. Оттуда последовал навес в центр штрафной Колумбии, и Диас, пришедший в оборону, спокойно разряжает обстановку.

Много болельщиков на стадионе сегодня. Прямо-таки желтое море разливается по трибунам. Наблюдать за ажиотажем на трибунах одно удовольствие.

Мартинес падает в чужой штрафной. Чилийский рефери разводит руками, не фиксируя нарушение правил. Все-таки фола в этой ситуации не было. Рисовал пенальти Лаутаро.

Последние 10 минут в первом тайме вот-вот стартуют. Москера с левого края простреливал мяч в штрафную оппонента, но сделал это точно. Мяч за пределы поля улетел.

В сторону Лаутаро неудачный пас сделал Отаменди. Весело у нас на трибунах довольно-таки. Там музыка такая зажигательная играет. Уверен, есть и танцы.

Сошла на нет атакующая игра у Аргентины, отошли назад и колумбийцы. Мне казалось, что "альбиселесте" с пропущенным голом будут действовать агрессивнее, но нет. Еще скромнее стали играть аргентинцы.

Мартинес вернулся отработать в обороне, но явно съездил по ноге своему сопернику. Рефери зафиксировал нарушение правила со стороны игрока атаки гостей.

Монтьель получает карточку желтого цвета. За накладку в районе центрального круга. Заслуженный "горчичник" в адрес четвертого номера Аргентины прилетел.

Хамес падает в штрафной Аргентины, и там в сутолоке еще один игрок Колумбии оказывается, но судейский свисток молчит. Пенальти за такое никто не поставит.

Хитрую передачу Хамес пытался сделать на партнера с левого края. На выходе сыграл вратарь, который забрал мяч в перчатки. Пока все вратари читают.

Замешкался немного Луис Диас с мячом. В итоге в подкате против него успел сыграть Отаменди, который выбил мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСКЕРА! 1:0! Открывает счет в матче Колумбия! Накоротке с партнером разыграл мяч с углового Хамес. Мяч прилетел к Родригесу, который подал футбольный снаряд на дальнюю штангу, откуда Москера ударом головой расстрелял рамку оппонента в двух метров!

Первый гол за "кофейщиков" забивает Москера. Честно говоря, что-то такое я ждал. Спокойной жизни сегодня Аргентине ждать не приходилось, ведь на своем поле очень хороши колумбийцы.

Повеселее зато пойдет у нас игра теперь. Аргентина пропустила и будет пытаться нивелировать отставание уже в первом тайме.

Лерма забрасывал мяч в штрафную площадь Аргентины, но Мартинес успел выйти из рамки и зафиксировал сферу в своих перчатках.

18' Ранее, кстати говоря, в рамках квалификации Колумбия обыграла на своем поле саму Бразилии. Да и вообще, "кофейщики" остаются пока единственной командой, которая не проигрывала в рамках отбора на ЧМ-2026.

17' Де Пауль нанес удар по воротам соперника - мяч полетел слишком сильно и намного выше створа. Вратарь Колумбии до мяча не дотронулся.

16' Еще одна атака от сборной Колумбии. Риос прострелил мяч на дальнюю штангу, где подключались к атаке партнеры, но допрыгнуть до футбольного снаряда не смогли.

15' Ариас набрал скорость на левом фланге, отдал на Хамеса, но его навес в центр штрафной оставлял желать лучшего. Аргентинцы отбились.

13' Риос отметился ударом с 24-х метров по воротам соперника. Мяч полетел по позиции Мартинеса, который спокойно забрал мяч в свои перчатки.

12' Рисковала Колумбия пропустить гол уже на первых минутах встречи. Но как же в отборе убедителен был Альварес. Едва не открыл он счет в матче.

11' МОМЕНТИЩЕ! Варгас в воротах перемудрил явно. Получил мяч от защитника, после чего заигрался со снарядом и его потерял. В итоге Альварес пробивал уже по пустому створу и просто не попал в цель!

10' 10 минут отыграли на поле соперники. Падение в штрафной площади Колумбии было зафиксировано, но судья фиксирует фол в обратную сторону, что вызывает бурю негативные эмоций у наставника гостей Скалони.

8' Первый в матче угловой подали футболисты хозяев. Лерма в итоге сфолил против Паредеса. Судья стоял рядом и все видел. Его свисток мы тут же услышали.