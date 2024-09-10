0.5
Рамал #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|3
|0.38
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.25
|Родригес Хамес
|1
|0.13
|Урибе Матеус
|1
|0.13
|Москера Йерсон
|1
|0.13
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Дуран Джон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.38
|Отаменди Николас
|2
|0.25
|Гонсалес Николас
|1
|0.13
|Альварес Хулиан
|1
|0.13
|Фернандес Энцо
|1
|0.13
|Тальяфико Николас
|1
|0.13
|Дибала Пауло
|1
|0.13
|Макаллистер Алексис
|1
|0.13
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарначо Алехандро
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариас Джон
|3
|0
|Варгас Камило
|1
|1
|Мина Йерри
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 3
|18
|2.
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|8 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|8.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 3
|6
|9.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|10.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|7.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Колумбия
|Диас Луис
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 3
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|3
|Перу
|Лопес Маркос
|3
|Колумбия
|Ариас Джон
|3