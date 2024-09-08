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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 8.
Колумбия
FIFA #9
 
Позже
Аргентина
FIFA #1
Прогнозы 33
Колумбия 3% (1)
X 21.2% (7)
Аргентина 75.8% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Аргентина
2.95
3.10
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История личных встреч

Колумбия
Аргентина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

КА
1:0
Ч2КЮА
1:0
КА
1:1
Ч2КЮА
2:2
КА
0:2
ТМС
0:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
0:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
1.2

Среднее время на гол

115
75

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
140

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.43
Борре Рафаэль 2 (1) 0.29
Родригес Хамес 1 0.14
Урибе Матеус 1 0.14
Ариас Сантьяго 0 0
Борха Кристиан 0 0
Ариас Джон 0 0
Дуран Джон 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.43
Отаменди Николас 2 0.29
Гонсалес Николас 1 0.14
Альварес Хулиан 1 0.14
Фернандес Энцо 1 0.14
Тальяфико Николас 1 0.14
Дибала Пауло 1 0.14
Макаллистер Алексис 1 0.14
Ди Мария Анхель 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариас Джон 3 0
Варгас Камило 1 1
Мина Йерри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Куэста Карлос 1 0
Синистерра Луис 1 0
Диас Луис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Дуран Джон 1 0
Москера Йерсон 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Колумбия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Аргентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Колумбия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Аргентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0 Уругвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Панама 5:0
Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1
Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0

Результаты матчей

Колумбия
Аргентина

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 7 6 0 1 11 - 2 18
2.
Уругвай
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Колумбия
 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
4.
Бразилия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
5.
Венесуэла
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Эквадор
 Заявка 7 3 2 2 5 - 4 8
7.
Боливия
 Заявка 7 2 0 5 8 - 14 6
8.
Парагвай
 Заявка 7 1 3 3 1 - 3 6
9.
Чили
 Заявка 7 1 2 4 3 - 10 5
10.
Перу
 Заявка 7 0 3 4 2 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Венесуэла
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Колумбия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Боливия
 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Чили
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Эквадор
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 4
9.
Парагвай
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Колумбия
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Уругвай
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
6.
Парагвай
 Заявка 4 0 2 2 0 - 2 2
7.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
8.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Боливия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 3
Перу Лопес Маркос 3
Колумбия Ариас Джон 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 16 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 33
    Колумбия 3% (1)
    X 21.2% (7)
    Аргентина 75.8% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Аргентина
    2.95
    3.10
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    Прогнозы на матч Колумбия - Аргентина

    Исход игры
    Колумбия
    3% (1)
    Ничья
    21.2% (7)
    Аргентина
    75.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.97% (22)
    Меньше
    29.03% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (25)
    Нет
    19.35% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    45.5% (15)
    0:1 Аргентина
    15.2% (5)
    2:2 Ничья
    12.1% (4)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    1:3 Аргентина
    6.1% (2)
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    Колумбия
    Аргентина
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