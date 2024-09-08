Тур: 8.
История личных встреч
Колумбия
Аргентина
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
1.2
Среднее время на гол
115
75
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.86
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
105
140
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|3
|0.43
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.29
|Родригес Хамес
|1
|0.14
|Урибе Матеус
|1
|0.14
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Дуран Джон
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.43
|Отаменди Николас
|2
|0.29
|Гонсалес Николас
|1
|0.14
|Альварес Хулиан
|1
|0.14
|Фернандес Энцо
|1
|0.14
|Тальяфико Николас
|1
|0.14
|Дибала Пауло
|1
|0.14
|Макаллистер Алексис
|1
|0.14
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Карточки
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариас Джон
|3
|0
|Варгас Камило
|1
|1
|Мина Йерри
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Колумбия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Аргентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Колумбия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Аргентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0 Уругвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Панама 5:0
Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1
Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0
Результаты матчей
Колумбия
Аргентина
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Колумбия
Аргентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|7 - 4
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|8.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 3
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|10.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|7.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|8.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|9.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Колумбия
|Диас Луис
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 3
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|3
|Перу
|Лопес Маркос
|3
|Колумбия
|Ариас Джон
|3
Прогнозы на матч Колумбия - Аргентина
Исход игры
Колумбия
3% (1)
Ничья
21.2% (7)
Аргентина
75.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (22)
Меньше
29.03% (9)
Обе команды забьют
Да
80.65% (25)
Нет
19.35% (6)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
45.5% (15)
0:1 Аргентина
15.2% (5)
2:2 Ничья
12.1% (4)
1:1 Ничья
9.1% (3)
1:3 Аргентина
6.1% (2)
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