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Приветствуем всех любителей футбола! В матче Кубка России Пути регионов встречаются "Уралец" Нижний Тагил и "Амкар" Пермь. В мае коллективы уже играли между собой, тогда пермский клуб оказался сильнее, одержав победу с минимальным счётом. Но сегодня накал эмоций совершенно другой, ведь Кубок для каждой дружины шанс заявить о себе на всю страну. Вместе с вами за ходом поединка будет следить Колесников Александр. Ждём красивого и бескомпромиссного футбола!