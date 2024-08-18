  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Уралец Нижний Тагил
 
Позже
Амкар Пермь
Прогнозы 41
Уралец Нижний Тагил 12.2% (5)
X 14.6% (6)
Амкар Пермь 73.2% (30)
Все прогнозы

История личных встреч

Уралец Нижний Тагил
Амкар Пермь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛБ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Уралец Нижний Тагил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Smolnikov M. 1 1
Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Уралец Нижний Тагил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Уралец Нижний Тагил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уралец Нижний Тагил
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уралец Нижний Тагил - Оренбург-2 0:0 Нижний Новгород-2 - Уралец Нижний Тагил 2:1 Уралец Нижний Тагил - Акрон-2 Тольятти 1:0 Ильпар - Уралец Нижний Тагил 0:2
Динамо Барнаул - Уралец Нижний Тагил 3:1 Носта - Уралец Нижний Тагил 0:1 Уралец Нижний Тагил - Динамо Киров 0:1 Сокол Казань - Уралец Нижний Тагил 3:0 Уралец Нижний Тагил - Рубин-2 2:2 Волна Нижегородская область - Уралец Нижний Тагил 0:1 Уралец Нижний Тагил - Крылья-Советов-2 0:0 Лада-Тольятти - Уралец Нижний Тагил 0:1 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 0:1 Оренбург-2 - Уралец Нижний Тагил 0:2 Уралец Нижний Тагил - Нижний Новгород-2 1:1 Акрон-2 Тольятти - Уралец Нижний Тагил 4:2 Уралец Нижний Тагил - Динамо Барнаул 1:3 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 1:1 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 2:2 Уралец Нижний Тагил - Динамо Барнаул 2:2
Амкар Пермь
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Амкар Пермь - Нижний Новгород-2 2:0 Динамо Барнаул - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Носта 0:0 Сокол Казань - Амкар Пермь 0:1
Амкар Пермь - Лада-Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Акрон-2 Тольятти 3:1 Урал-2 - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Динамо Киров 0:0 Амкар Пермь - Рубин-2 2:0 Амкар Пермь - Крылья-Советов-2 1:1 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 0:1 Нижний Новгород-2 - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Динамо Барнаул 3:1 Носта - Амкар Пермь 0:3 Амкар Пермь - Сокол Казань 1:2 Амкар Пермь - Волна Нижегородская область 1:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Новосибирск - Амкар Пермь 2:0

Результаты матчей

Уралец Нижний Тагил
Амкар Пермь

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уралец Нижний Тагил
Амкар Пермь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 49 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Уралец Нижний Тагил 12.2% (5)
    X 14.6% (6)
    Амкар Пермь 73.2% (30)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь

    Исход игры
    Уралец Нижний Тагил
    12.2% (5)
    Ничья
    14.6% (6)
    Амкар Пермь
    73.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Амкар Пермь
    46.3% (19)
    0:1 Амкар Пермь
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    1:0 Уралец Нижний Тагил
    12.2% (5)
    1:3 Амкар Пермь
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уралец Нижний Тагил
    Амкар Пермь
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный