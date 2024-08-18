История личных встреч
Уралец Нижний Тагил
Амкар Пермь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Уралец Нижний Тагил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Smolnikov M.
|1
|1
Амкар Пермь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Уралец Нижний Тагил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Уралец Нижний Тагил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уралец Нижний Тагил
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уралец Нижний Тагил - Оренбург-2 0:0 Нижний Новгород-2 - Уралец Нижний Тагил 2:1 Уралец Нижний Тагил - Акрон-2 Тольятти 1:0 Ильпар - Уралец Нижний Тагил 0:2
Динамо Барнаул - Уралец Нижний Тагил 3:1 Носта - Уралец Нижний Тагил 0:1 Уралец Нижний Тагил - Динамо Киров 0:1 Сокол Казань - Уралец Нижний Тагил 3:0 Уралец Нижний Тагил - Рубин-2 2:2 Волна Нижегородская область - Уралец Нижний Тагил 0:1 Уралец Нижний Тагил - Крылья-Советов-2 0:0 Лада-Тольятти - Уралец Нижний Тагил 0:1 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 0:1 Оренбург-2 - Уралец Нижний Тагил 0:2 Уралец Нижний Тагил - Нижний Новгород-2 1:1 Акрон-2 Тольятти - Уралец Нижний Тагил 4:2 Уралец Нижний Тагил - Динамо Барнаул 1:3 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 1:1 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 2:2 Уралец Нижний Тагил - Динамо Барнаул 2:2
Амкар Пермь
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Амкар Пермь - Нижний Новгород-2 2:0 Динамо Барнаул - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Носта 0:0 Сокол Казань - Амкар Пермь 0:1
Амкар Пермь - Лада-Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Акрон-2 Тольятти 3:1 Урал-2 - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Динамо Киров 0:0 Амкар Пермь - Рубин-2 2:0 Амкар Пермь - Крылья-Советов-2 1:1 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 0:1 Нижний Новгород-2 - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Динамо Барнаул 3:1 Носта - Амкар Пермь 0:3 Амкар Пермь - Сокол Казань 1:2 Амкар Пермь - Волна Нижегородская область 1:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Новосибирск - Амкар Пермь 2:0
Результаты матчей
Уралец Нижний Тагил
Амкар Пермь
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Уралец Нижний Тагил
Амкар Пермь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|3
|Локомотив Москва
|Раков Вадим
|2 (1)
|Ахмат
|Бериша Бернард
|2
|Кристалл
|Боковой Андрей
|2
|Торпедо Владимир
|_Zharov I.
|2
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Ростов
|Мелёхин Виктор
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
Прогнозы на матч Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь
Исход игры
Уралец Нижний Тагил
12.2% (5)
Ничья
14.6% (6)
Амкар Пермь
73.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
1:2 Амкар Пермь
46.3% (19)
0:1 Амкар Пермь
17.1% (7)
1:1 Ничья
12.2% (5)
1:0 Уралец Нижний Тагил
12.2% (5)
1:3 Амкар Пермь
4.9% (2)
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