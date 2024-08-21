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Стадион: .
Чертаново
1:0
Первый тайм
Леон Сатурн

Ход матча

10'
Гатин Булат
1:0
Прогнозы 112
Чертаново 89.3% (100)
X 6.3% (7)
Леон Сатурн 4.5% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чертаново
Ничья
Леон Сатурн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Чертаново
Леон Сатурн

История личных встреч

Чертаново
Леон Сатурн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВЛБ
1:1
ВДЗЦ
0:0
ВДЗЦ
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Результаты последних матчей

Чертаново
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чертаново - Спартак-2 3:2 Зенит-2 - Чертаново 2:0 Чертаново - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Чертаново 3:3
Чертаново - Балтика-БФУ 5:2 Знамя Труда - Чертаново 0:2 Чертаново - Енисей-2 4:1 Торпедо Владимир - Чертаново 1:2 Чертаново - Динамо СПб 1:3 Тверь - Чертаново 1:3 Динамо Вологда - Чертаново 1:4 Чертаново - Динамо-2 Москва 0:1 Леон Сатурн - Чертаново 1:1 Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Спартак-2 - Чертаново 4:0 Чертаново - Зенит-2 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Чертаново 1:1 Чертаново - Родина-М 2:2 Луки-Энергия - Чертаново 0:2 Химки - Чертаново 0:1
Леон Сатурн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо-2 Москва - Леон Сатурн 3:1 Леон Сатурн - Тверь 2:2 Леон Сатурн - ФК Иркутск 0:2 Леон Сатурн - Спартак-2 4:3
Леон Сатурн - Звезда Санкт-Петербург 5:1 Родина-М - Леон Сатурн 2:5 Леон Сатурн - Луки-Энергия 2:0 Балтика-БФУ - Леон Сатурн 2:1 Леон Сатурн - Знамя Труда 2:0 ФК Иркутск - Леон Сатурн 0:4 Енисей-2 - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Торпедо Владимир 0:1 Динамо СПб - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Чертаново 1:1 Динамо Вологда - Леон Сатурн 0:0 Леон Сатурн - Динамо-2 Москва 1:0 Тверь - Леон Сатурн 2:3 Спартак-2 - Леон Сатурн 1:0 Зенит-2 - Леон Сатурн 5:0 Рубин-2 - Леон Сатурн 0:5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Сибирь Рожков Никита 2 (1)
Сокол Казань Яковлев Максим 2
Астрахань Соломатин Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Попытка дальнего удара в исполнении одного из чертановцев цели не достигает, но продолжают хозяева играть с преимуществом.
  • 12'
    Напомним, что матчи следующего раунда пройдут 3-5 сентября, соперник победителя этой пары определится в результате жеребьевки.
  • 11'
    Преимущество хозяев поля на старте игры сомнений не вызывало, довольно логичный гол оформляет "Чертаново".
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БУЛАТ ГАТИН!
    Подачу с углового с левого фланга исполняет Светов, Гатин на дальней штанге остается без опеки и головой расстреливает ворота гостей!
  • 9'
    Короткий розыгрыш штрафного всё-таки завершается подачей в штрафную площадь, однако верховая борьба остается за "инопланетянами".
  • Фол, нарушение
    8'
    Легенда и капитан "Чертаново" Бартасевич получает по ногам на фланге, готовят хозяева еще один "стандарт".
  • Угловой
    7'
    Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, однако борьба у ворот Матвеенкова остается за игроками "Леон Сатурна".
  • 6'
    В мае команды встречались друг с другом в Раменском, тогда в первом тайме команды обменялись голами, так и закончив - 1:1.
  • 5'
    Обе команды являются представителями группы 2 Второй лиги Б, "Чертаново" в этой лиге после 19 туров идет на четвертой строчке, а "Леон Сатурн" - седьмой с отставанием от москвичей в 8 очков.
  • 4'
    Напомним, что команды проводят свой первый матч в Кубке России, в первом раунде и "Чертаново", и "Леон Сатурн" не участвовали.
  • 3'
    Первый удар в этой встрече наносят хозяева поля, с левого края штрафной мяч посылается немного правее дальней штанги.
  • 2'
    "Чертаново" на правах хозяев начинает встречу активнее, хотя с трибун мы слышим больше болельщиков раменского коллектива.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура Пути регионов Кубка России "Чертаново" принимает "Леон Сатурн". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Чертаново 89.3% (100)
X 6.3% (7)
Леон Сатурн 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чертаново
Ничья
Леон Сатурн
3.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чертаново 1:0 Леон Сатурн

Исход игры
Чертаново
89.3% (100)
Ничья
6.3% (7)
Леон Сатурн
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
49.07% (53)
Нет
50.93% (55)
Популярный счёт
2:1 Чертаново
33.9% (38)
2:0 Чертаново
25% (28)
1:0 Чертаново
20.5% (23)
1:1 Ничья
4.5% (5)
1:2 Леон Сатурн
2.7% (3)
3:1 Чертаново
2.7% (3)
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