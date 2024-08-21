Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, однако борьба у ворот Матвеенкова остается за игроками "Леон Сатурна".

Легенда и капитан "Чертаново" Бартасевич получает по ногам на фланге, готовят хозяева еще один "стандарт".

Короткий розыгрыш штрафного всё-таки завершается подачей в штрафную площадь, однако верховая борьба остается за "инопланетянами".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БУЛАТ ГАТИН! Подачу с углового с левого фланга исполняет Светов, Гатин на дальней штанге остается без опеки и головой расстреливает ворота гостей!

Преимущество хозяев поля на старте игры сомнений не вызывало, довольно логичный гол оформляет "Чертаново".

Напомним, что матчи следующего раунда пройдут 3-5 сентября, соперник победителя этой пары определится в результате жеребьевки.

Попытка дальнего удара в исполнении одного из чертановцев цели не достигает, но продолжают хозяева играть с преимуществом.

6' В мае команды встречались друг с другом в Раменском, тогда в первом тайме команды обменялись голами, так и закончив - 1:1.

5' Обе команды являются представителями группы 2 Второй лиги Б, "Чертаново" в этой лиге после 19 туров идет на четвертой строчке, а "Леон Сатурн" - седьмой с отставанием от москвичей в 8 очков.

4' Напомним, что команды проводят свой первый матч в Кубке России, в первом раунде и "Чертаново", и "Леон Сатурн" не участвовали.

3' Первый удар в этой встрече наносят хозяева поля, с левого края штрафной мяч посылается немного правее дальней штанги.

2' "Чертаново" на правах хозяев начинает встречу активнее, хотя с трибун мы слышим больше болельщиков раменского коллектива.