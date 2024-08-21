Стадион: Chertanovo Arena.
1:0
Первый тайм
Ход матча
10'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Поляков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Камышев ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
73 Светов ЗахарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Чикишев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Емелин СемёнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Широков Роман
История личных встреч
Чертаново
Леон Сатурн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Результаты последних матчей
Чертаново
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чертаново - Спартак-2 3:2 Зенит-2 - Чертаново 2:0 Чертаново - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Чертаново 3:3
Чертаново - Балтика-БФУ 5:2 Знамя Труда - Чертаново 0:2 Чертаново - Енисей-2 4:1 Торпедо Владимир - Чертаново 1:2 Чертаново - Динамо СПб 1:3 Тверь - Чертаново 1:3 Динамо Вологда - Чертаново 1:4 Чертаново - Динамо-2 Москва 0:1 Леон Сатурн - Чертаново 1:1 Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Спартак-2 - Чертаново 4:0 Чертаново - Зенит-2 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Чертаново 1:1 Чертаново - Родина-М 2:2 Луки-Энергия - Чертаново 0:2 Химки - Чертаново 0:1
Леон Сатурн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо-2 Москва - Леон Сатурн 3:1 Леон Сатурн - Тверь 2:2 Леон Сатурн - ФК Иркутск 0:2 Леон Сатурн - Спартак-2 4:3
Леон Сатурн - Звезда Санкт-Петербург 5:1 Родина-М - Леон Сатурн 2:5 Леон Сатурн - Луки-Энергия 2:0 Балтика-БФУ - Леон Сатурн 2:1 Леон Сатурн - Знамя Труда 2:0 ФК Иркутск - Леон Сатурн 0:4 Енисей-2 - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Торпедо Владимир 0:1 Динамо СПб - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Чертаново 1:1 Динамо Вологда - Леон Сатурн 0:0 Леон Сатурн - Динамо-2 Москва 1:0 Тверь - Леон Сатурн 2:3 Спартак-2 - Леон Сатурн 1:0 Зенит-2 - Леон Сатурн 5:0 Рубин-2 - Леон Сатурн 0:5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Локомотив Москва
|Раков Вадим
|2 (1)
|Сибирь
|Рожков Никита
|2 (1)
|Сокол Казань
|Яковлев Максим
|2
|Астрахань
|Соломатин Павел
|2
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Ростов
|Мелёхин Виктор
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чертаново 1:0 Леон Сатурн
Исход игры
Чертаново
89.3% (100)
Ничья
6.3% (7)
Леон Сатурн
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
49.07% (53)
Нет
50.93% (55)
Популярный счёт
2:1 Чертаново
33.9% (38)
2:0 Чертаново
25% (28)
1:0 Чертаново
20.5% (23)
1:1 Ничья
4.5% (5)
1:2 Леон Сатурн
2.7% (3)
3:1 Чертаново
2.7% (3)
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