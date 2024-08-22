0:0
Первый тайм
Ход матча
8'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Пучков СемёнПолузащитник
-
48 Сутугин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галеев Салават
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Соснин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Егоров Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Химик Дзержинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Broke Boys
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Pleshko E.
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Химик Дзержинск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Broke Boys
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Химик Дзержинск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Broke Boys
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химик Дзержинск
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Металлург Липецк - Химик Дзержинск 1:1 Химик Дзержинск - Динамо Брянск 0:0 Химик Дзержинск - Родина-2 Москва 0:2 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 1:4
Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Спартак Кострома - Химик Дзержинск 0:1 Химик Дзержинск - Авангард Курск 1:3 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 2:0 Иртыш Омск - Химик Дзержинск 1:1 Калуга - Химик Дзержинск 3:0 Химик Дзержинск - Машук-КМВ 2:3 Текстильщик - Химик Дзержинск 1:0 Химик Дзержинск - Торпедо Миасс 1:0 Динамо Брянск - Химик Дзержинск 4:4 Волга Ульяновск - Химик Дзержинск 0:1 Авангард Курск - Химик Дзержинск 1:0 Химик Дзержинск - Иртыш Омск 1:1 Химик Дзержинск - Калуга 1:1 Машук-КМВ - Химик Дзержинск 0:0 Химик Дзержинск - Текстильщик 0:0
Broke Boys
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Broke Boys - Квант 1:1 2DROTS - Broke Boys 0:3 Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2
Результаты матчей
Химик Дзержинск
Broke Boys
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Химик Дзержинск
Broke Boys
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Локомотив Москва
|Раков Вадим
|2 (1)
|Сибирь
|Рожков Никита
|2 (1)
|Сокол Казань
|Яковлев Максим
|2
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Ростов
|Мелёхин Виктор
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химик Дзержинск 0:0 Broke Boys
Исход игры
Химик Дзержинск
63.7% (86)
Ничья
15.6% (21)
Broke Boys
20.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Химик Дзержинск
25.2% (34)
1:0 Химик Дзержинск
17% (23)
1:1 Ничья
12.6% (17)
1:2 Broke Boys
11.9% (16)
2:0 Химик Дзержинск
7.4% (10)
0:1 Broke Boys
3% (4)
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