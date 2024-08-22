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Химик Дзержинск
0:0
Первый тайм
Broke Boys

Ход матча

8'
1:0
Прогнозы 134
Химик Дзержинск 64.2% (86)
X 14.9% (20)
Broke Boys 20.9% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химик Дзержинск
Ничья
Broke Boys
3.57
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Химик Дзержинск
Broke Boys

Бомбардиры внутри турнира

Химик Дзержинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Broke Boys
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Pleshko E. 1 1

Карточки

Результаты матчей

Химик Дзержинск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Broke Boys
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Химик Дзержинск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Broke Boys
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химик Дзержинск
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Металлург Липецк - Химик Дзержинск 1:1 Химик Дзержинск - Динамо Брянск 0:0 Химик Дзержинск - Родина-2 Москва 0:2 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 1:4
Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Спартак Кострома - Химик Дзержинск 0:1 Химик Дзержинск - Авангард Курск 1:3 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 2:0 Иртыш Омск - Химик Дзержинск 1:1 Калуга - Химик Дзержинск 3:0 Химик Дзержинск - Машук-КМВ 2:3 Текстильщик - Химик Дзержинск 1:0 Химик Дзержинск - Торпедо Миасс 1:0 Динамо Брянск - Химик Дзержинск 4:4 Волга Ульяновск - Химик Дзержинск 0:1 Авангард Курск - Химик Дзержинск 1:0 Химик Дзержинск - Иртыш Омск 1:1 Химик Дзержинск - Калуга 1:1 Машук-КМВ - Химик Дзержинск 0:0 Химик Дзержинск - Текстильщик 0:0
Broke Boys
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Broke Boys - Квант 1:1 2DROTS - Broke Boys 0:3 Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2

Результаты матчей

Химик Дзержинск
Broke Boys

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Химик Дзержинск
Broke Boys

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Сибирь Рожков Никита 2 (1)
Сокол Казань Яковлев Максим 2
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    "Химик" продожает атаковать, подача с левого фланга от Краснова, выбил мяч подальше Плешко. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!  Алексей Сергиенко!!!! Шикарный удар получился у  Сергиенко Алексея, который в касание с правой ноги с 22-х метров пробил после передачи Меренчукова. Точно в "девять"! Зириков даже не дёрнулся. 
  • 10'
    Подача в штрафную площадь гостей, после приземления мяч ударился в ногу Соснину, от которого отлетела в  Зирикова. 
  • 9'
    Дзержинский "Химик" идёт на четвёртой позиции во Второй лиги "Серебро". Для них эта игра первая в рамках Кубка России. 
  • 8'
    Не хватает игроков в атаке у "Broke Boys", поэтому Розиев решился на удар с левой ноги. С отскоком мяч в руках у Шулкина.
  • 7'
    Отметим, что на стадии 1/256 финала "Broke Boys" прошёл обнинский "Квант", обыграв их в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти). 
  • 6'
     Розиев выиграл борьбу за мяч в центре поля, передача на Чёрного, тот назад покатил. 
  • 5'
     Меренчуков прострел выполнил, замыкать эту передачу готов был   Анциферов, но "под заднюю ногу" пошла передача. 
  • Угловой
    4'
    Первый угловой тайм заработали хозяева. Ждём подачу на ближнюю штангу, во вратарскую пришёл игровой снаряд, Анциферов немного до мяча не добрался. 
  • 3'
     Чёрный подобрал мяч на левом фланге, ушёл от соперников, пытался исполнить подачу, чуть затянул, но отыграл на Яковлева. Активен Павел, но его накрыли двое. 
  • 2'
    С мячом Павел Яковлев на левом фланге, тот самый, что играл за "Спартак", убрал соперника со своего пути, но с подачей затянул. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче 1/128 финала Кубка России между футбольным клубом "Химик" из Дзержинска и московской командой из Медиалиги "Broke Boys". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 

    Судейская бригада
    Главный судья: Евгений Рубцов (Нижний Новгород)
    Помощники: Елена Собчук (Санкт-Петербург)
                           Григорий Лучкин (Ульяновск)

    Прогноз на игру.
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Прогнозы 134
Химик Дзержинск 64.2% (86)
X 14.9% (20)
Broke Boys 20.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химик Дзержинск
Ничья
Broke Boys
3.57
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Химик Дзержинск 0:0 Broke Boys

Исход игры
Химик Дзержинск
63.7% (86)
Ничья
15.6% (21)
Broke Boys
20.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Химик Дзержинск
25.2% (34)
1:0 Химик Дзержинск
17% (23)
1:1 Ничья
12.6% (17)
1:2 Broke Boys
11.9% (16)
2:0 Химик Дзержинск
7.4% (10)
0:1 Broke Boys
3% (4)
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