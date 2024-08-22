Первый тайм

12' "Химик" продожает атаковать, подача с левого фланга от Краснова, выбил мяч подальше Плешко.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Алексей Сергиенко!!!! Шикарный удар получился у Сергиенко Алексея, который в касание с правой ноги с 22-х метров пробил после передачи Меренчукова. Точно в "девять"! Зириков даже не дёрнулся.

10' Подача в штрафную площадь гостей, после приземления мяч ударился в ногу Соснину, от которого отлетела в Зирикова.

9' Дзержинский "Химик" идёт на четвёртой позиции во Второй лиги "Серебро". Для них эта игра первая в рамках Кубка России.

8' Не хватает игроков в атаке у "Broke Boys", поэтому Розиев решился на удар с левой ноги. С отскоком мяч в руках у Шулкина.

7' Отметим, что на стадии 1/256 финала "Broke Boys" прошёл обнинский "Квант", обыграв их в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).