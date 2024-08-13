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Прогноз на матч от Liveresult
12
Джонс
Деррик
10
Росси
Диего
31
_Moreira
S.
21
_Cheberko
Y.
27
_Arfsten
M.
25
_Zawadzki
S.
9
_Cucho
28
_Schulte
P.
18
_Meineche
M.
23
_Farsi
M.
16
_Habroune
T.
13
_Jackson
A.
20
_Matan
A.
14
_Yeboah
Y.
32
Аллен
Ноа
18
Альба
Жорди
42
Брайт
Янник
57
_Weigandt
M.
17
Фрэй
Ян
15
Сэйлор
Райан
41
Руис
Давид
33
_Negri
F.
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Джонс ДеррикПолузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
31 _Moreira S.
-
21 _Cheberko Y.
-
27 _Arfsten M.
-
25 _Zawadzki S.
-
-
-
9 _Cucho
- Запасные игроки
-
28 _Schulte P.Вратарь
- Защитник
-
18 _Meineche M.
-
23 _Farsi M.
-
16 _Habroune T.
-
-
13 _Jackson A.
-
20 _Matan A.
-
-
14 _Yeboah Y.
-
Главный тренер: _Nancy W.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
-
20 Гомес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
57 _Weigandt M.
-
-
- Запасные игроки
-
13 Дос СантосВратарь
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 _Negri F.
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Коламбус Крю
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росси Диего
|2
|2
|Джонс Деррик
|1
|1
|_Chambost D.
|1
|1
|_Cucho
|0
|0
|_Russell-Rowe J.
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Rojas M.
|3
|1
|Суарес Леонардо
|2
|0.67
|Гомес Диего III
|1
|0.33
|Кампана Леонардо
|1 (1)
|0.33
|Альба Жорди
|0
|0
|Тейлор Роберт
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Martinez H.
|0
|1
|Суарес Леонардо
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|_Rojas M.
|1
|0
|Leonardo Afonso
|1
|0
|Кремаски Бенха
|1
|0
|_Weigandt M.
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1
Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1
Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3
Результаты матчей
Коламбус Крю
Интер Майами
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|_Ebobisse J.
|4
|Лос-Анджелес
|_Olivera C.
|3 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джеймс
|3 (1)
|Интер Майами
|_Rojas M.
|3
|Филадельфия Юнион
|_Baribo T.
|3
|Пумас-УНАМ
|_Magallan L.
|1 2
|Пуэбла
|_Cavallini L.
|1 2
|Остин
|Букари Осман
|1 1
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Rodrigues
|2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Коламбус Крю - Интер Майами
Исход игры
Коламбус Крю
61.9% (70)
Ничья
5.3% (6)
Интер Майами
32.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
81% (81)
Меньше
19% (19)
Обе команды забьют
Да
84% (84)
Нет
16% (16)
Популярный счёт
2:1 Коламбус Крю
36.3% (41)
1:2 Интер Майами
18.6% (21)
3:1 Коламбус Крю
8.8% (10)
2:0 Коламбус Крю
7.1% (8)
1:0 Коламбус Крю
4.4% (5)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:3 Интер Майами
2.7% (3)
2:3 Интер Майами
1.8% (2)
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