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Интер Майами
 
Позже
Коламбус Крю
Прогнозы 4
Интер Майами 100% (4)
X 0% (0)
Коламбус Крю 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Интер Майами
Коламбус Крю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
4:0
М
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Rojas M. 3 1
Суарес Леонардо 2 0.67
Гомес Диего III 1 0.33
Кампана Леонардо 1 (1) 0.33
Альба Жорди 0 0
Тейлор Роберт 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росси Диего 2 2
Джонс Деррик 1 1
_Chambost D. 1 1
_Cucho 0 0
_Russell-Rowe J. 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Martinez H. 0 1
Суарес Леонардо 1 0
Кампана Леонардо 1 0
_Rojas M. 1 0
Leonardo Afonso 1 0
Кремаски Бенха 1 0
_Weigandt M. 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1
Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1
Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2

Результаты матчей

Интер Майами
Коламбус Крю

Точный счет

4:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1/16 финала
3 Сиэтл Саундерс
1 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Ванкувер Уайткэпс
2 Пумас-УНАМ
7 Цинциннати
6 Сантос Лагуна
2 Филадельфия Юнион
0 ФК Монреаль
4 Интер Майами
3 Торонто
4 Коламбус Крю
0 Спортинг Канзас-Сити
1 Ди Си Юнайтед
2 Мазатлан
4 Орландо Сити
5 Крус Асуль
1 Тигрес
0 Пачука
7 Нью-Инглэнд Революшн
8 Нью-Йорк Сити
7 Толука
6 Хьюстон Динамо
2 Хуарес
3 Колорадо Рэпидс
2 Клуб Америка
1 Атлас
3 Сент-Луис Сити
1 Портленд Тимберс
5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
0 Некакса
2 Лос-Анджелес
0 Остин
1/8 финала
Сиэтл Саундерс
Пумас-УНАМ
Цинциннати
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Коламбус Крю
Мазатлан
Крус Асуль
Тигрес
Нью-Йорк Сити
Толука
Колорадо Рэпидс
Клуб Америка
Сент-Луис Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс _Ebobisse J. 4
Лос-Анджелес _Olivera C. 3 (1)
Интер Майами _Rojas M. 3
Филадельфия Юнион _Baribo T. 3
Толука _Angulo J. 3
Весь список

Топ нарушителей
Пуэбла _Cavallini L. 1 2
Остин Букари Осман 1 1
Сан-Хосе Эрткуэйкс Rodrigues 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 2
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Коламбус Крю от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



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    Прогнозы на матч Интер Майами - Коламбус Крю

    Исход игры
    Интер Майами
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Коламбус Крю
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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    Интер Майами
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