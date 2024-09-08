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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 8.
Парагвай
FIFA #62
 
Позже
Бразилия
FIFA #5
Прогнозы 37
Парагвай 2.7% (1)
X 2.7% (1)
Бразилия 94.6% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Бразилия
6.50
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4.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Парагвай
Бразилия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

КА
1:4
Ч2КЮА
4:0
Ч2КЮА
0:2
КА
0:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
2:2
КА
1:1
КА
0:0
КА
2:2
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.57

Среднее время на гол

72
157

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
2

Среднее время на гол

52
45

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 1 0.14
Эспиноса Матиас 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 3 0.43
Неймар 2 0.29
Рафинья Диас 1 0.14
Маркиньос Маркос 1 0.14
Габриэль дос Сантос 1 0.14
Мартинелли Габриэл 1 0.14
Пакета Лукас 0 0
Винисиус Жуниор 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 2 0
Кабальеро Эрнесто 2 0
Барейро Адам 2 0
Рохас Роберт 0 1
Гомес Диего 1 0
Ортис Ричард 1 0
Пирис Иван 1 0
Вильяльба Эктор 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Кубас Андрес 1 0
Рохас Матиас 1 0
Гонсалес Карлос III 1 0
Касерес Хуан 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Рафинья Диас 2 0
Жоэлинтон 0 1
Андре 1 0
Неймар 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Лукас Моура 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Ришарлисон 1 0
Лоди Ренан 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Пепе Акино 1 0
Диниз Фернандо 1 0

Результаты матчей

Парагвай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Парагвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
7
Парагвай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уругвай - Парагвай 0:0 Коста-Рика - Парагвай 2:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1
Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1
Бразилия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4
Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1

Результаты матчей

Парагвай
Бразилия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Парагвай
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 7 6 0 1 11 - 2 18
2.
Уругвай
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Колумбия
 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
4.
Бразилия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
5.
Венесуэла
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Эквадор
 Заявка 7 3 2 2 5 - 4 8
7.
Боливия
 Заявка 7 2 0 5 8 - 14 6
8.
Парагвай
 Заявка 7 1 3 3 1 - 3 6
9.
Чили
 Заявка 7 1 2 4 3 - 10 5
10.
Перу
 Заявка 7 0 3 4 2 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Венесуэла
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Колумбия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Боливия
 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Чили
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Эквадор
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 4
9.
Парагвай
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Колумбия
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Уругвай
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
6.
Парагвай
 Заявка 4 0 2 2 0 - 2 2
7.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
8.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Боливия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 3
Перу Лопес Маркос 3
Колумбия Ариас Джон 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 37
    Парагвай 2.7% (1)
    X 2.7% (1)
    Бразилия 94.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Парагвай
    Ничья
    Бразилия
    6.50
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    Прогнозы на матч Парагвай - Бразилия

    Исход игры
    Парагвай
    2.7% (1)
    Ничья
    2.7% (1)
    Бразилия
    94.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (22)
    Меньше
    35.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (21)
    Нет
    38.24% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    40.5% (15)
    0:2 Бразилия
    18.9% (7)
    1:3 Бразилия
    10.8% (4)
    0:1 Бразилия
    10.8% (4)
    0:3 Бразилия
    5.4% (2)
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