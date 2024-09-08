Тур: 8.
История личных встреч
Парагвай
Бразилия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.57
Среднее время на гол
72
157
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
2
Среднее время на гол
52
45
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|1
|0.14
|Эспиноса Матиас
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго
|3
|0.43
|Неймар
|2
|0.29
|Рафинья Диас
|1
|0.14
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.14
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.14
|Пакета Лукас
|0
|0
|Винисиус Жуниор
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|2
|0
|Кабальеро Эрнесто
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Рохас Роберт
|0
|1
|Гомес Диего
|1
|0
|Ортис Ричард
|1
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Вильяльба Эктор
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Гонсалес Карлос III
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Жоэлинтон
|0
|1
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Результаты матчей
Парагвай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Парагвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
7
Парагвай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уругвай - Парагвай 0:0 Коста-Рика - Парагвай 2:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1
Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1
Бразилия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4
Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1
Результаты матчей
Парагвай
Бразилия
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Парагвай
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|7 - 4
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|8.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 3
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|10.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|7.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|8.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|9.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Колумбия
|Диас Луис
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 3
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|3
|Перу
|Лопес Маркос
|3
|Колумбия
|Ариас Джон
|3
Прогнозы на матч Парагвай - Бразилия
Исход игры
Парагвай
2.7% (1)
Ничья
2.7% (1)
Бразилия
94.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (22)
Меньше
35.29% (12)
Обе команды забьют
Да
61.76% (21)
Нет
38.24% (13)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
40.5% (15)
0:2 Бразилия
18.9% (7)
1:3 Бразилия
10.8% (4)
0:1 Бразилия
10.8% (4)
0:3 Бразилия
5.4% (2)
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