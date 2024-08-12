☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
0:2
Конец матча
Александрия
0'
0:1
58' Гол
Ковалец Кирилл
61' Желтая карточка
Juan Alvina
0:2
73' Гол
Juan Alvina
75' Желтая карточка
Пасич Геннадий
80' Желтая карточка
Смирный Евгений
87' Желтая карточка
Калюжный Иван
90'+4
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
11
Пасич
Геннадий
8
Бар
Арад
15
Яшари
Мухаррем
1
Тилль
Оливье
16
Олейник
Денис
90
Mark
Assinor
7
Eynel
Soares
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
30
Копына
Юрий
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
71
Шостак
Денис
33
Juan
Alvina
9
Филиппов
Александр
11
Шулянский
Артём
ЛНЗ Черкасcы
Александрия

История личных встреч

ЛНЗ Черкасcы
Александрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковалец Кирилл 1 1
Juan Alvina 1 1
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 1 0
Смирный Евгений 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Динамо Батуми 1:0 ЛНЗ Черкасcы - АГМК 0:2 ЛНЗ Черкасcы - Спартак Миява 3:1 Лиепая - ЛНЗ Черкасcы 0:3 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Словацко 1:2 Млада Болеслав - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - ФСК Мариуполь 0:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0
Александрия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1
Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Александрия

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Карпаты
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Александрия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Александрия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Весь список
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    • 58'
      Кравченко Никита сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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