Тур: 2. Стадион: Cherkasy Arena.
0:2
Конец матча
0'
0:1
58' ГолКовалец Кирилл
61' Желтая карточкаJuan Alvina
0:2
73' ГолJuan Alvina
75' Желтая карточкаПасич Геннадий
80' Желтая карточкаСмирный Евгений
87' Желтая карточкаКалюжный Иван
90'+4
Ход матча
58'
61'
73'
0:2
75'
80'
87'
33
Путря
Илья
8
Бар
Арад
90
Mark
Assinor
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
33
Juan
Alvina
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
33 Juan AlvinaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Miguel II
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
ЛНЗ Черкасcы
Александрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковалец Кирилл
|1
|1
|Juan Alvina
|1
|1
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Динамо Батуми 1:0 ЛНЗ Черкасcы - АГМК 0:2 ЛНЗ Черкасcы - Спартак Миява 3:1 Лиепая - ЛНЗ Черкасcы 0:3 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Словацко 1:2 Млада Болеслав - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - ФСК Мариуполь 0:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0
Александрия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1
Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
Александрия
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкасcы
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Ворскла
|Челядин Артём
|1 (1)
|Заря
|Яцык Александр
|1 (1)
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|2
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|1