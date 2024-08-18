Тур: 3. Стадион: Cherkasy Arena.
0:0
Перерыв
0'
33
Путря
Илья
90
Mark
Assinor
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
20 Klayver
-
87 Nazar Rusyak
-
-
-
50 Ivan Denysov
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|1
|0.5
|Краснопир Игорь
|1
|0.5
|Klayver
|1
|0.5
|Притула Остап
|1 (1)
|0.5
|Карабин Ярослав
|0
|0
|Сич Алексей
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сич Алексей
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Динамо Батуми 1:0 ЛНЗ Черкасcы - АГМК 0:2 ЛНЗ Черкасcы - Спартак Миява 3:1 Лиепая - ЛНЗ Черкасcы 0:3 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Словацко 1:2 Млада Болеслав - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - ФСК Мариуполь 0:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2
Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Juan Alvina
|2
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|2
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1