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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
0:0
Перерыв
Рух Львов
0'
Лучшие коэффициенты
ЛНЗ Черкасcы
Ничья
Рух Львов
2.86
2.63
2.82
Все Коэффициенты
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
4
Ajdi
Dajko
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
16
Олейник
Денис
11
Пасич
Геннадий
90
Mark
Assinor
20
Mollo
Bessala
23
Dmitriy
Ledviy
11
Рунич
Василий
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
14
Квасница
Илья
10
Притула
Остап
71
Oleh
Fedor
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 1 0.5
Краснопир Игорь 1 0.5
Klayver 1 0.5
Притула Остап 1 (1) 0.5
Карабин Ярослав 0 0
Сич Алексей 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сич Алексей 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Динамо Батуми 1:0 ЛНЗ Черкасcы - АГМК 0:2 ЛНЗ Черкасcы - Спартак Миява 3:1 Лиепая - ЛНЗ Черкасcы 0:3 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Словацко 1:2 Млада Болеслав - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - ФСК Мариуполь 0:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2
Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Кривбасс
 1:0 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Рух Львов
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Верес
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кривбасс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Верес
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рух Львов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Рух Львов
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
5.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кривбасс
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Верес
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Juan Alvina 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛНЗ Черкасcы
Ничья
Рух Львов
2.86
2.63
2.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛНЗ Черкасcы 0:0 Рух Львов онлайн

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ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов
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