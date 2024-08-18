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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
3:1
Конец матча
Рух Львов
0'
49' Желтая карточка
Vitaliy Roman
0:1
51' Гол
Квасница Илья
1:1
73' Гол
Тилль Оливье
79' Желтая карточка
Тилль Оливье
2:1
82' Гол
Пасич Геннадий
3:1
90' Пенальти
Яшари Мухаррем
90'+9
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
4
Ajdi
Dajko
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
16
Олейник
Денис
11
Пасич
Геннадий
90
Mark
Assinor
20
Mollo
Bessala
23
Dmitriy
Ledviy
11
Рунич
Василий
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
14
Квасница
Илья
10
Притула
Остап
71
Oleh
Fedor
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 1 (1) 0.5
Тилль Оливье 1 0.5
Пасич Геннадий 1 0.5
Путря Илья 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 2 1
Краснопир Игорь 1 0.5
Klayver 1 0.5
Притула Остап 1 (1) 0.5
Карабин Ярослав 0 0
Сич Алексей 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 1 0
Пасич Геннадий 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сич Алексей 1 0
Vitaliy Roman 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ЛНЗ Черкасcы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Динамо Батуми 1:0 ЛНЗ Черкасcы - АГМК 0:2 ЛНЗ Черкасcы - Спартак Миява 3:1 Лиепая - ЛНЗ Черкасcы 0:3 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Словацко 1:2 Млада Болеслав - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - ФСК Мариуполь 0:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2
Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Шахтёр Донецк
 0:0 3 1 1 1 5 - 1 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
ЛНЗ Черкасcы
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
ФК Левый Берег
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
17.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ЛНЗ Черкасcы
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
ФК Левый Берег
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Шахтёр Донецк
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Рух Львов Квасница Илья 2
Александрия Juan Alvina 2
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Верес Гончаренко Роман 2
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Г О О О О Л - Muharrem Jashari из команды Черкаси забивает с точки!
  • 91'
    Тилль Оливье уходит с поля. Arad Bar выходит вместо него
  • 85'
    Mollo Bessala уходит с поля. Наумец Владислав выходит вместо него
  • 82'
    Путря Илья сделал результативную передачу.
  • 82'
    Г О О О О Л - Пасич Геннадий бьет в цель!
  • 79'
    Тилль Оливье получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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