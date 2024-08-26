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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
2:1
Конец матча
Карпаты
0'
0:1
34' Гол
Чачуа Амбросий
45' Желтая карточка
Mollo Bessala
60' Желтая карточка
Кучеренко Евгений
1:1
61' Гол
Пасич Геннадий
70' Желтая карточка
Тилль Оливье
2:1
77' Гол
Яшари Мухаррем
88' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
90'+5
21
Кучеренко
Евгений
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
34
Муравский
Назарий
33
Путря
Илья
11
Пасич
Геннадий
55
Ноникашвили
Шота
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
9
Авагимян
Артур
20
Mollo
Bessala
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
3
Адамюк
Владимир
11
Мирошниченко
Денис
23
Альварес
Пабло
20
Очеретько
Олег
8
Чачуа
Амбросий
7
Yevgen
Pidlepenets
10
Невес
Игор
43
Стениу
Сантуш
ЛНЗ Черкасcы
Карпаты

История личных встреч

ЛНЗ Черкасcы
Карпаты

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
4:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.5
Пасич Геннадий 2 0.5
Тилль Оливье 1 0.25
Путря Илья 0 0
Mollo Bessala 0 0
Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 2 0.5
Полегенько Павел 1 0.25
Очеретько Олег 1 0.25
Artur Shakh 1 0.25
Клименко Владислав 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 2 0
Пасич Геннадий 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Mollo Bessala 1 0
Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Очеретько Олег 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карпаты
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
3
ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Минай 1:2
Карпаты
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3
Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Карпаты

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Карпаты

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Рух Львов
 3 2 0 1 8 - 3 6
7.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
9.
Заря
 4 2 0 2 4 - 6 6
10.
Карпаты
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Верес
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Черноморец Од
 4 1 0 3 1 - 3 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Ингулец
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Оболонь
 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Заря
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ингулец
 4 0 3 1 3 - 4 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
ЛНЗ Черкасcы Яшари Мухаррем 2 (2)
Рух Львов Квасница Илья 2 (1)
Александрия Juan Alvina 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
ФК Левый Берег Банада Евгений 2
Весь список
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    • 46'
      Авагимян Артур уходит с поля. Фрэнсис Момох выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Mollo Bessala получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Г О О О О Л - Чачуа Амбросий бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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