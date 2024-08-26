Тур: 4. Стадион: Cherkasy Arena.
2:1
Конец матча
0'
0:1
34' ГолЧачуа Амбросий
45' Желтая карточкаMollo Bessala
60' Желтая карточкаКучеренко Евгений
1:1
61' ГолПасич Геннадий
70' Желтая карточкаТилль Оливье
2:1
77' ГолЯшари Мухаррем
88' Желтая карточкаЯшари Мухаррем
90'+5
Ход матча
34'
0:1
45'
61'
1:1
70'
77'
2:1
88'
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Костенко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Artur Shakh
-
16 Artur Ryabov
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
История личных встреч
ЛНЗ Черкасcы
Карпаты
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.5
|Пасич Геннадий
|2
|0.5
|Тилль Оливье
|1
|0.25
|Путря Илья
|0
|0
|Mollo Bessala
|0
|0
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|2
|0.5
|Полегенько Павел
|1
|0.25
|Очеретько Олег
|1
|0.25
|Artur Shakh
|1
|0.25
|Клименко Владислав
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|2
|0
|Пасич Геннадий
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Mollo Bessala
|1
|0
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карпаты
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
3
ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Минай 1:2
Карпаты
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3
Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
Карпаты
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкасcы
Карпаты
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|ЛНЗ Черкасcы
|Яшари Мухаррем
|2 (2)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|2 (1)
|Александрия
|Juan Alvina
|2 (1)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|2