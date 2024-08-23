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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
ПСЖ
6:0
Второй тайм: 83'
Монпелье
0'
1:0
4' Гол
Баркола Бредли
2:0
24' Гол
Асенсио Марко
33' Желтая карточка
Сако Фалае
45' Желтая карточка
Шотар Жорис
50' Желтая карточка
Куяте Кики
3:0
53' Гол
Баркола Бредли
55' Желтая карточка
Дембеле Усман
57' Желтая карточка
Хазри Вахби
4:0
58' Гол
Хакими Ашраф
5:0
60' Гол
Заир-Эмери Уоррен
6:0
82' Гол
Кан-Ин Ли

Ход матча

4'
Баркола Бредли
(Невеш Жоау)
1:0
24'
Асенсио Марко
(Невеш Жоау)
2:0
33'
 
Сако Фалае
45'
 
Шотар Жорис
50'
 
Куяте Кики
53'
Баркола Бредли
(Дембеле Усман)
3:0
55'
Дембеле Усман
 
57'
 
Хазри Вахби
58'
Хакими Ашраф
(Мендеш Нуну)
4:0
60'
Заир-Эмери Уоррен
(Дембеле Усман)
5:0
62'
Дембеле Усман
Баркола Бредли
 
62'
Дуэ Дезире
Кан-Ин Ли
 
62'
Коло-Муани Рандаль
Асенсио Марко
 
68'
 
Хазри Вахби
Ферри Жордан
68'
 
Иссуфу Янис
Адамс Акор
68'
Норден Арно
Невеш Жоау
 
68'
Руис Фабиан
Аль-Тамари Мусса
 
78'
Мбайе Ибраим
Заир-Эмери Уоррен
 
82'
Кан-Ин Ли
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 362 Количество передач 161
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 121
ПСЖ 97.5% (118)
X 0.8% (1)
Монпелье 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Монпелье
1.32
9.50
9.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильям
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
87
Невеш
Жоау
17
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
11
Асенсио
Марко
29
Баркола
Бредли
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
29
Тшато
Энзо
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
ПСЖ
4-3-3
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

ПСЖ
Монпелье

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

110%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

35 матчей

60%
25.7%
14.3%
21 победа 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:6
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
5:2
Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.53
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.06
0.71

Среднее время на гол

85
127

Всего голов

62
48

Голов в среднем за матч

1.77
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 3 1.5
Дембеле Усман 1 0.5
Асенсио Марко 1 0.5
Хакими Ашраф 1 0.5
Кан-Ин Ли 1 0.5
Заир-Эмери Уоррен 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 (1) 0.5
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 1 (1) 0.5

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хазри Вахби 1 0
Ферри Жордан 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Модибо Саньян 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2
Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1
Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0

Результаты матчей

ПСЖ
Монпелье

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 6:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Монпелье
 0:6 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 6:0 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Монпелье
 0:6 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 6:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 0:6 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Ренн Гуйри Амин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Хазри Вахби 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Монпелье": вместо Тежи Саванье на поле вышел Габриэль Барес.
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    6:0!!!
    КАН-ИН ЛИ!!! Хакими справа сделал пас на Кан-Ин Ли, который с восемнадцати метров точно пробил в ближний угол ворот.
  • Фол, нарушение
    81'
    Модибо у угла штрафной площади ударил по ногам Хакими. Штрафной удар взялся исполнять пострадавший и пробил справа выше ворот.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "ПСЖ": вместо Уоррена Заир-Эмери на поле вышел Ибраим Мбайе.
  • 79'
    Дуэ слева навесил на Коло-Муани, который головой пробил выше ворот.
  • 78'
    Кан-Ин Ли справа сделал пас в штрафную площадь на Коло-Муани, которому не удалось обыграть Сако. У "Монпелье" контратака не получилась.
  • 78'
    Дуэ слева сместился к центру и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Лекомт прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    77'
    Саванье от углового флага навесил на Куяте, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    77'
    Аль-Тамари справа прорвался к воротам мимо Пачо и пробил с острого угла. Доннарумма сумел закрыть ворота.
  • 76'
    Адамс слева с пятнадцати метров в дальний угол пробил неточно.
  • Опасный момент
    76'
    Аль-Тамари справа отправил к воротам Адамса, чей удар с четырнадцати метров в дальний угол Доннарумма сумел остановить, отправившись на газон.
  • Угловой
    75'
    Угловой удар у хозяев не получился. Игроки "Монпелье" перехватили мяч и побежали в контратаку.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "ПСЖ": вместо Жоау Невеша на поле вышел Фабиан Руис.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Монпелье": вместо Жордана Ферри на поле вышел Янис Иссуфу.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Монпелье": вместо Арно Нордена на поле вышел Мусса Аль-Тамари.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      72'
      Замена в составе "Монпелье": вместо Вахби Хазри на поле вышел Акор Адамс.
    • Опасный момент
      71'
      Удар Дуэ справа с острого угла Лекомт сумел отразить.
    • Угловой
      70'
      Кан-Ин Ли от углового флага навесил к воротам, откуда Куяте выбил мяч обратно к угловому флагу.
    • 69'
      Дуэ с восемнадцати метров с рикошетами пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      68'
      Сако у чужой штрафной площади отметился фолом.
    • Угловой
      67'
      Разыграли парижане угловой удар. Кан-Ин Ли справа от угла штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Опасный момент
      66'
      Невеш с двадцати двух метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "ПСЖ": вместо Марко Асенсио на поле вышел Рандаль Коло-Муани.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "ПСЖ": вместо Усмана Дембеле на поле вышел Кан-Ин Ли.
    • Замена
      63'
      Замена в составе "ПСЖ": вместо Брэдли Баркола на поле вышел Дезире Дуэ.
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      5:0!!!
      ЗАИР-ЭМЕРИ!!! Заир-Эмери справа выскочил один на один с голкипером, который низом аккуратно пробил в ближний угол.       Голевая передача на счету Дембеле.
    • 60'
      Баркола слева дошёл до штрафной площади, но его пас на Асенсио получился не "в шаг" партнёру.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      4:0!!!
      ХАКИМИ!!! Мендеш слева навесил к дальней штанге, где Хакими в прыжке ногой отправил мяч в касание в сетку ворот с семи метров.
    • Желтая карточка
      57'
      Хазри у чужой штрафной площади грубо сыграл против Мендеша, а потом стал ещё и мяч откидывать. Жёлтая карточка для Вахби.
    • Желтая карточка
      56'
      Небольшая потасовка на фланге. До драки дело не дошло, а Дембеле получил жёлтую карточку, как зачинщик эпизода.
    • 55'
      Куяте на фланге навязал борьбу Дембеле, а сзади подкрался Ферри к Усману и мяч забрал.
    • 2 гола - дубль!
      53'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      3:0!!!
      БАРКОЛА!!! Дембеле справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр, где Баркола переправил мяч в сетку ворот.
    • Офсайд
      53'
      Норден справа оказался в офсайде.
    • 52'
      Разыграли парижане штрафной удар справа. Витинья сделал заброс на Хакими, чья подача получилась в руки Лекомту.
    • Желтая карточка
      51'
      Куяте на фланге сбил Дембеле и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      50'
      Похожим фолом на чужой половине поля отметился Сако. Хакими оказался на газоне.
    • Фол, нарушение
      49'
      Невеш на чужой половине поля нарушил правила.
    • 48'
      У "Монпелье" контратаки после перехвата мяча не получаются. В начале тайма брака в передачах у гостей много.
    • 47'
      Парижане и начало второго тайма проводят с контролем мяча в центре поля. Вперёд продвижение у хозяев очень неспешное.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Париже!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "ПСЖ" - "Монпелье" - 2:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Асенсио со штрафного пробил в стенку, но арбитр фиксирует попадание мяча в руку Куяте. На девять метров ближе будет установлен мяч. Вторая попытка Асенсио также завершилась ударом в стенку, только на этот раз все руки были убраны.
    • Желтая карточка
      45'
      Дембеле справа сместился в центр, где был сбит Шотаром. Жёлтая карточка игроку "Монпелье". Двадцать восемь метров до ворот.
    • Угловой
      45'
      Дембеле от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Опасный момент
      45'
      Заир-Эмери справа с двадцати метров пробил в ближний угол, а Лекомт в прыжке мяч отбил.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Болланжье в первом тайме.
    • 45'
      Баркола слева сделал пас вперёд на ход Мендешу, которому не удалось проскочить между двумя соперниками.
    • 44'
      Асенсио слева выкатил мяч в центр на Дембеле, удар которого с линии штрафной площади заблокировал Куяте.
    • Опасный момент
      43'
      Норден слева прострелил к воротам, где Хазри в касание не удалось переправить мяч в дальний угол. Сфера пролетела рядом со штангой.
    • 42'
      Лекомт выскочил во фланг к линии штрафной площади и прервал заброс парижан справа вперёд на Хакими.
    • Угловой
      41'
      Хозяева разыграли угловой удар. Навес Хакими справа получился немного высоким, никто из игроков перед воротам до мяча не добрался. Невеш догнал снаряд у противоположной бровки.
    • 40'
      Прострел Асенсио справа к воротам заблокировал Модибо.
    • 39'
      Хазри поблагодарил партнёра за заброс вперёд, но развить атаку Вахби не удалось.
    • Фол, нарушение
      38'
      Омерагич у чужой штрафной площади придержал руками за футболку Баркола.
    • 36'
      Во второй половине поля "Монпелье" стал увереннее держать мяч. При этом острые моменты гостям удавалось создавать только со стандарта.
    • Опасный момент
      35'
      Хакими справа со штрафного навесил на Маркиньоса, который головой направил мяч в сантиметрах от левой крестовины.
    • Желтая карточка
      34'
      Сако на фланге сбил Дембеле и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      33'
      Дембеле от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 32'
      Невеш исполнил заброс к правой штанге, где Ферри оказался между Асенсио и Хакими и смог выбить мяч.
    • 31'
      Баркола слева подошёл к штрафной площади и сделал чуть неточную передачу в центр на Дембеле, поймав партнёра на противоходе.
    • Угловой
      30'
      Саванье от углового флага навесил на Нордена, чей удар в упор Доннарумма сумел отразить. Отличный момент был у гостей!
    • 29'
      Снова Баркола слева прорвался в штрафную площадь, но на этот раз решил пробить в ближний угол. Мяч в створ не полетел.
    • 28'
      Как только первый тайм перевалил за середину, так парижане стали создавать моменты у ворот "Монпелье".
    • Опасный момент
      27'
      Подобным рывком слева отметился Баркола, но и его удар в дальний угол получился немного неточным.
    • 26'
      Дембеле справа убежал в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил немного левее ворот.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      АСЕНСИО!!! Баркола слева сделал пас на Невеша, который в касание переправил мяч в штрафную площадь на Асенсио. Марко с двенадцати метров увеличил преимущество хозяев.
    • Угловой
      23'
      Парижане разыграли угловой удар. Попытка слева доставить мяч в штрафную площадь низом успехом не увенчалась.
    • 22'
      Прострел Мендеша слева к воротам заблокировал Тшато.
    • 21'
      Мендеш слева прошёл вперёд, но доставлять мяч к воротам не стал, а исполнил перевод направо.
    • Фол, нарушение
      21'
      Куяте в центре поля нарушил правила.
    • 20'
      Столичная команда очень много времени проводит с мячом, но при этом моментов у чужих ворот не прибавляется. Помимо эпизода с забитым голом серьёзных моментов у хозяев не было.
    • 19'
      Модибо на чужой половине поля решил сместиться слева в центр, но сзади к нему подкрался Невеш и аккуратно выбил мяч.
    • 18'
      Саванье справа с двадцати восьми метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Заир-Эмери на чужой половине поля сбил Саванье.
    • 16'
      Парижане уверенно контролируют мяч на чужой половине поля, лишь изредка позволяя гостям проводить не опасные контратаки.
    • 15'
      Тшато справа навесил в центр штрафной площади, где Хакими без противодействия соперников мяч выбил.
    • Фол, нарушение
      14'
      Модибо в центральном круге толкнул в спину Невеша.
    • 12'
      Хазри слева сделал пас слева в штрафную площадь на Нордена, которому в борьбе с парижскими защитниками продолжить атаку гостей не удалось.
    • 11'
      Невеш чуть сильно сделал пас справа вперёд на ход Хакими. Модибо опередил Ашрафа и откатил мяч на Лекомта.
    • 10'
      Хакими со штрафного пробил намного выше ворот.
    • Фол, нарушение
      9'
      Куяте сбил Баркола. Немногим более тридцати метров до ворот.
    • Угловой
      8'
      Дембеле от углового флага навесил на Невеша, который головой пробил рядом с дальней штангой.
    • 7'
      Хакими справа убежал вперёд, но его навес к воротам заблокировал Модибо.
    • 6'
      Забитый гол придал парижанам уверенности. Они постепенно большими силами приближаются к штрафной площади "Монпелье".
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БАРКОЛА!!! Баркола слева обыгрался с партнёров и убежал в отрыв от соперников. Бредли вошёл в штрафную площадь и "пыром" пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку.
    • 4'
      У "Монпелье" мяч в первые минуты встречи не держится. После трёх-четырёх передач следует потеря у гостей.
    • 3'
      Парижане подержали мяч на чужой половине поля, не приближаясь к штрафной площади соперников.
    • 2'
      "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме с красной вертикальной полосой спереди, "Монпелье" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 6:0 Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    97.5% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Монпелье
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (64)
    Меньше
    40.74% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    46.3% (50)
    Нет
    53.7% (58)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    34.7% (42)
    3:1 ПСЖ
    23.1% (28)
    2:1 ПСЖ
    14% (17)
    3:0 ПСЖ
    9.9% (12)
    1:0 ПСЖ
    1.7% (2)
    4:0 ПСЖ
    1.7% (2)
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