Тур: 2. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Болланжье Марк
0'
1:0
4' ГолБаркола Бредли
2:0
24' ГолАсенсио Марко
33' Желтая карточкаСако Фалае
45' Желтая карточкаШотар Жорис
50' Желтая карточкаКуяте Кики
3:0
53' ГолБаркола Бредли
55' Желтая карточкаДембеле Усман
57' Желтая карточкаХазри Вахби
4:0
58' ГолХакими Ашраф
5:0
60' ГолЗаир-Эмери Уоррен
6:0
82' ГолКан-Ин Ли
Ход матча
4'
1:0
24'
2:0
33'
45'
50'
53'
3:0
55'
57'
58'
4:0
60'
62'
82'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
10 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
362 Количество передач 161
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пачо
Вильям
25
Мендеш
Нуну
87
Невеш
Жоау
17
Витинья
II
29
Тшато
Энзо
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
- Нападающий
-
49 Мбайе ИбраимНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Маамма ОтманПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Иссуфу ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
ПСЖ
Монпелье
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
110%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
35 матчей
60%
25.7%
14.3%
21 победа 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
2.53
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.06
0.71
Среднее время на гол
85
127
Всего голов
62
48
Голов в среднем за матч
1.77
1.37
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|3
|1.5
|Дембеле Усман
|1
|0.5
|Асенсио Марко
|1
|0.5
|Хакими Ашраф
|1
|0.5
|Кан-Ин Ли
|1
|0.5
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|1 (1)
|0.5
|Невеш Жоау
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.5
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хазри Вахби
|1
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2
Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1
Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0
Результаты матчей
ПСЖ
Монпелье
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:6 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:6 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|6:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:6 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|2
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|1 (2)
|Ренн
|Гуйри Амин
|1 (1)
|Реймс
|Коне Амаду
|1
|Монпелье
|Хазри Вахби
|1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|1
|Лилль
|Исмаили Гонсалвес
|1
|Брест
|Мартен Жонас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 6:0 Монпелье
Исход игры
ПСЖ
97.5% (118)
Ничья
0.8% (1)
Монпелье
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (64)
Меньше
40.74% (44)
Обе команды забьют
Да
46.3% (50)
Нет
53.7% (58)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
34.7% (42)
3:1 ПСЖ
23.1% (28)
2:1 ПСЖ
14% (17)
3:0 ПСЖ
9.9% (12)
1:0 ПСЖ
1.7% (2)
4:0 ПСЖ
1.7% (2)
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