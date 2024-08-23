Дуэ слева сместился к центру и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Лекомт прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

Кан-Ин Ли справа сделал пас в штрафную площадь на Коло-Муани, которому не удалось обыграть Сако. У "Монпелье" контратака не получилась.

Дуэ слева навесил на Коло-Муани, который головой пробил выше ворот.

Замена в составе "ПСЖ": вместо Уоррена Заир-Эмери на поле вышел Ибраим Мбайе.

Модибо у угла штрафной площади ударил по ногам Хакими. Штрафной удар взялся исполнять пострадавший и пробил справа выше ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 6:0!!! КАН-ИН ЛИ!!! Хакими справа сделал пас на Кан-Ин Ли, который с восемнадцати метров точно пробил в ближний угол ворот.

Замена в составе "Монпелье": вместо Тежи Саванье на поле вышел Габриэль Барес.

Замена в составе "Монпелье": вместо Арно Нордена на поле вышел Мусса Аль-Тамари.

Замена в составе "Монпелье": вместо Жордана Ферри на поле вышел Янис Иссуфу.

Замена в составе "ПСЖ": вместо Жоау Невеша на поле вышел Фабиан Руис.

Угловой удар у хозяев не получился. Игроки "Монпелье" перехватили мяч и побежали в контратаку.

Аль-Тамари справа отправил к воротам Адамса, чей удар с четырнадцати метров в дальний угол Доннарумма сумел остановить, отправившись на газон.

Адамс слева с пятнадцати метров в дальний угол пробил неточно.

Аль-Тамари справа прорвался к воротам мимо Пачо и пробил с острого угла. Доннарумма сумел закрыть ворота.

Саванье от углового флага навесил на Куяте, который головой пробил выше ворот.

Замена в составе "ПСЖ": вместо Брэдли Баркола на поле вышел Дезире Дуэ.

Замена в составе "ПСЖ": вместо Усмана Дембеле на поле вышел Кан-Ин Ли.

Замена в составе "ПСЖ": вместо Марко Асенсио на поле вышел Рандаль Коло-Муани.

Невеш с двадцати двух метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

Разыграли парижане угловой удар. Кан-Ин Ли справа от угла штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Дуэ с восемнадцати метров с рикошетами пробил правее ворот.

Кан-Ин Ли от углового флага навесил к воротам, откуда Куяте выбил мяч обратно к угловому флагу.

Замена в составе "Монпелье": вместо Вахби Хазри на поле вышел Акор Адамс.

Второй тайм в Париже!

Парижане и начало второго тайма проводят с контролем мяча в центре поля. Вперёд продвижение у хозяев очень неспешное.

У "Монпелье" контратаки после перехвата мяча не получаются. В начале тайма брака в передачах у гостей много.

Похожим фолом на чужой половине поля отметился Сако. Хакими оказался на газоне.

Куяте на фланге сбил Дембеле и получил жёлтую карточку.

Разыграли парижане штрафной удар справа. Витинья сделал заброс на Хакими, чья подача получилась в руки Лекомту.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! БАРКОЛА!!! Дембеле справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр, где Баркола переправил мяч в сетку ворот.

Куяте на фланге навязал борьбу Дембеле, а сзади подкрался Ферри к Усману и мяч забрал.

Небольшая потасовка на фланге. До драки дело не дошло, а Дембеле получил жёлтую карточку, как зачинщик эпизода.

Хазри у чужой штрафной площади грубо сыграл против Мендеша, а потом стал ещё и мяч откидывать. Жёлтая карточка для Вахби.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! ХАКИМИ!!! Мендеш слева навесил к дальней штанге, где Хакими в прыжке ногой отправил мяч в касание в сетку ворот с семи метров.

Баркола слева дошёл до штрафной площади, но его пас на Асенсио получился не "в шаг" партнёру.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:0!!! ЗАИР-ЭМЕРИ!!! Заир-Эмери справа выскочил один на один с голкипером, который низом аккуратно пробил в ближний угол. Голевая передача на счету Дембеле.

Первый тайм

— Перерыв! "ПСЖ" - "Монпелье" - 2:0.

45' Асенсио со штрафного пробил в стенку, но арбитр фиксирует попадание мяча в руку Куяте. На девять метров ближе будет установлен мяч. Вторая попытка Асенсио также завершилась ударом в стенку, только на этот раз все руки были убраны.

45' Дембеле справа сместился в центр, где был сбит Шотаром. Жёлтая карточка игроку "Монпелье". Двадцать восемь метров до ворот.

45' Дембеле от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

45' Заир-Эмери справа с двадцати метров пробил в ближний угол, а Лекомт в прыжке мяч отбил.

45' 2 минуты добавил Болланжье в первом тайме.

45' Баркола слева сделал пас вперёд на ход Мендешу, которому не удалось проскочить между двумя соперниками.

44' Асенсио слева выкатил мяч в центр на Дембеле, удар которого с линии штрафной площади заблокировал Куяте.

43' Норден слева прострелил к воротам, где Хазри в касание не удалось переправить мяч в дальний угол. Сфера пролетела рядом со штангой.

42' Лекомт выскочил во фланг к линии штрафной площади и прервал заброс парижан справа вперёд на Хакими.

41' Хозяева разыграли угловой удар. Навес Хакими справа получился немного высоким, никто из игроков перед воротам до мяча не добрался. Невеш догнал снаряд у противоположной бровки.

40' Прострел Асенсио справа к воротам заблокировал Модибо.

39' Хазри поблагодарил партнёра за заброс вперёд, но развить атаку Вахби не удалось.

38' Омерагич у чужой штрафной площади придержал руками за футболку Баркола.

36' Во второй половине поля "Монпелье" стал увереннее держать мяч. При этом острые моменты гостям удавалось создавать только со стандарта.

35' Хакими справа со штрафного навесил на Маркиньоса, который головой направил мяч в сантиметрах от левой крестовины.

34' Сако на фланге сбил Дембеле и получил жёлтую карточку.

33' Дембеле от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.

32' Невеш исполнил заброс к правой штанге, где Ферри оказался между Асенсио и Хакими и смог выбить мяч.

31' Баркола слева подошёл к штрафной площади и сделал чуть неточную передачу в центр на Дембеле, поймав партнёра на противоходе.

30' Саванье от углового флага навесил на Нордена, чей удар в упор Доннарумма сумел отразить. Отличный момент был у гостей!

29' Снова Баркола слева прорвался в штрафную площадь, но на этот раз решил пробить в ближний угол. Мяч в створ не полетел.

28' Как только первый тайм перевалил за середину, так парижане стали создавать моменты у ворот "Монпелье".

27' Подобным рывком слева отметился Баркола, но и его удар в дальний угол получился немного неточным.

26' Дембеле справа убежал в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил немного левее ворот.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

АСЕНСИО!!! Баркола слева сделал пас на Невеша, который в касание переправил мяч в штрафную площадь на Асенсио. Марко с двенадцати метров увеличил преимущество хозяев.

23' Парижане разыграли угловой удар. Попытка слева доставить мяч в штрафную площадь низом успехом не увенчалась.

22' Прострел Мендеша слева к воротам заблокировал Тшато.

21' Мендеш слева прошёл вперёд, но доставлять мяч к воротам не стал, а исполнил перевод направо.

21' Куяте в центре поля нарушил правила.

20' Столичная команда очень много времени проводит с мячом, но при этом моментов у чужих ворот не прибавляется. Помимо эпизода с забитым голом серьёзных моментов у хозяев не было.

19' Модибо на чужой половине поля решил сместиться слева в центр, но сзади к нему подкрался Невеш и аккуратно выбил мяч.

18' Саванье справа с двадцати восьми метров пробил рядом с дальней штангой.

17' Заир-Эмери на чужой половине поля сбил Саванье.

16' Парижане уверенно контролируют мяч на чужой половине поля, лишь изредка позволяя гостям проводить не опасные контратаки.

15' Тшато справа навесил в центр штрафной площади, где Хакими без противодействия соперников мяч выбил.

14' Модибо в центральном круге толкнул в спину Невеша.

12' Хазри слева сделал пас слева в штрафную площадь на Нордена, которому в борьбе с парижскими защитниками продолжить атаку гостей не удалось.

11' Невеш чуть сильно сделал пас справа вперёд на ход Хакими. Модибо опередил Ашрафа и откатил мяч на Лекомта.

10' Хакими со штрафного пробил намного выше ворот.

9' Куяте сбил Баркола. Немногим более тридцати метров до ворот.

8' Дембеле от углового флага навесил на Невеша, который головой пробил рядом с дальней штангой.

7' Хакими справа убежал вперёд, но его навес к воротам заблокировал Модибо.

6' Забитый гол придал парижанам уверенности. Они постепенно большими силами приближаются к штрафной площади "Монпелье".

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БАРКОЛА!!! Баркола слева обыгрался с партнёров и убежал в отрыв от соперников. Бредли вошёл в штрафную площадь и "пыром" пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку.

4' У "Монпелье" мяч в первые минуты встречи не держится. После трёх-четырёх передач следует потеря у гостей.

3' Парижане подержали мяч на чужой половине поля, не приближаясь к штрафной площади соперников.

2' "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме с красной вертикальной полосой спереди, "Монпелье" - в белой форме.