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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
ПСЖ
 
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Монпелье
Прогнозы 47
ПСЖ 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Монпелье 0% (0)
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Монпелье

История личных встреч

ПСЖ
Монпелье

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

110%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

35 матчей

60%
25.7%
14.3%
21 победа 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
45.7%
11.4%
15 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:6
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
5:2
Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.53
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.06
0.71

Среднее время на гол

85
127

Всего голов

62
48

Голов в среднем за матч

1.77
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Усман 1 1
Кан-Ин Ли 1 1
Баркола Бредли 1 1
Коло-Муани Рандаль 1 (1) 1
Невеш Жоау 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 1 (1) 1

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 1 0
Норден Арно 1 0
Модибо Саньян 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2
Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1
Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0

Результаты матчей

ПСЖ
Монпелье

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Ренн Гуйри Амин 1 (1)
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.

    Главный судья: Болланжье Марк

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой ПСЖ.
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    • Прогнозы 47
    ПСЖ 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монпелье
    1.33
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    29.8% (14)
    3:1 ПСЖ
    27.7% (13)
    2:1 ПСЖ
    17% (8)
    3:0 ПСЖ
    10.6% (5)
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