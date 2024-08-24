Прострел Якобса слева в штрафную площадь на Бен-Сегира перехватил Мата.

"Лион" решил подержать мяч в центре поля. Оборона хозяев отработала весь тайм с напряжением и нуждается в небольшой передышке.

Фофана слева навесил к дальней штанге, Ляказет с лёта не смог пробить ногой в сторону ворот.

Чалета-Цар у центрального круга борцовским приёмом отправил Минамино на газон.

Фофана слева покатил мяч в штрафную площадь на Бенрахма, все попытки которого пробить по воротам соперники заблокировали.

Ляказетт и Салису у центрального круга столкнулись головами. Обе медицинские бригады срочно вызваны на поле.

Всё обошлось с Ляказеттом и Салису. Игра продолжилась, и "Монако" отправился в очередную атаку по центру.

Ляказет после удачного рикошета справа убежал в отрыв, но пас низом в центр на Микаутадзе у Александра получился слабым и неточным.

Ляказетт на чужой половине поля в борьбе с Керером оказался на газоне и зажал мяч ногами. Свисток арбитра зафиксировал задержку игры со стороны нападающего "Лиона".

Камара от углового флага навесил к воротам, где Перри забрал мяч в руки.

Ляказетт перед чужой штрафной площадью завалил на газон Закарию.

30' Минамино слева выскочил один на один с голкипером и пробил в дальний угол. Перри чуть задел мяч, который после этого угодил в штангу.

29' "Монако" предпринял пару попыток по правому флангу разогнать атаки. Ничего опасного у гостей не получилось.

27' Пауза на водопой объявлена арбитром. Команды отправились к скамейкам запасных послушать тренеров и попить воды.

26' Бен-Сегир сделал пас налево в штрафную площадь на Камара, который с разворота пробил выше ворот.

25' Бенрахма в центральном круге зацепил ногу Закарии.

24' Пас Ляказетта справа в штрафную площадь на Мэйтлэнд-Найлса получился сильным и неточным. Мяч покинул пределы поля.

23' Микаутадзе оказался в офсайде.

22' Второй навес Камара от углового флага последовал в ту же точку, но на этот раз защитники "Лиона" выбили мяч вперёд.

21' Камара от углового флага навесил к ближней штанге, где хозяева снова выбили мяч за пределы поля.