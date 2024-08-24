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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Лион
0:0
Первый тайм: 45+'
Монако
0'
44' Желтая карточка
Салису Мохаммед

Ход матча

17'
Микаутадзе Жорж
Нуама Эрнест
 
44'
 
Салису Мохаммед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 116
Лион 25% (29)
X 35.3% (41)
Монако 39.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
6
Какере
Максанс
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
37
Нуама
Эрнест
17
Бенрахма
Саид
11
Фофана
Малик
10
Ляказетт
Александр
16
Кён
Филипп
2
Вандерсон
V
5
Керер
Тило
22
Салису
Мохаммед
14
Якобс
Исмаил
6
Закария
Денис
15
Камара
Ламин
11
Аклиуш
Магнес
18
Минамино
Такуми
7
Бен-Сегир
Элисс
36
Эмболо
Брель
Лион
4-2-3-1
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Монако

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
25%
18 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

34 матча

52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Голы

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2.24
1.53

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.35

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 1 0.5
Вандерсон V 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмболо Брель 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0
Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3
Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Лион
Монако

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лион
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Монако
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лион
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Монако
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лион
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Монако
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Хазри Вахби 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Фофана слева покатил мяч в штрафную площадь на Бенрахма, все попытки которого пробить по воротам соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    45'
    Чалета-Цар у центрального круга борцовским приёмом отправил Минамино на газон.
  • 45'
    Фофана слева навесил к дальней штанге, Ляказет  с лёта не смог пробить ногой в сторону ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавила Фраппар в первом тайме.
  • Желтая карточка
    44'
    Салису получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • 43'
    "Лион" решил подержать мяч в центре поля. Оборона хозяев отработала весь тайм с напряжением и нуждается в небольшой передышке.
  • 42'
    Прострел Якобса слева в штрафную площадь на Бен-Сегира перехватил Мата.
  • Фол, нарушение
    40'
    Ляказетт перед чужой штрафной площадью завалил на газон Закарию.
  • Угловой
    39'
    Камара от углового флага навесил к воротам, где Перри забрал мяч в руки.
  • 38'
    Прострел Вандерсона справа к воротам заблокировал Абнер.
  • Фол, нарушение
    36'
    Ляказетт на чужой половине поля в борьбе с Керером оказался на газоне и зажал мяч ногами. Свисток арбитра зафиксировал задержку игры со стороны нападающего "Лиона".
  • 35'
    Ляказет после удачного рикошета справа убежал в отрыв, но пас низом в центр на Микаутадзе у Александра получился слабым и неточным.
  • 34'
    Всё обошлось с Ляказеттом и Салису. Игра продолжилась, и "Монако" отправился в очередную атаку по центру.
  • Травма, повреждение
    32'
    Ляказетт и Салису у центрального круга столкнулись головами. Обе медицинские бригады срочно вызваны на поле.
  • 31'
    Бен-Сегир слева с двадцати четырёх метров пробил правее ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Штанга
      30'
      Минамино слева выскочил один на один с голкипером и пробил в дальний угол. Перри чуть задел мяч, который после этого угодил в штангу.
    • 29'
      "Монако" предпринял пару попыток по правому флангу разогнать атаки. Ничего опасного у гостей не получилось.
    • 27'
      Пауза на водопой объявлена арбитром. Команды отправились к скамейкам запасных послушать тренеров и попить воды.
    • 26'
      Бен-Сегир сделал пас налево в штрафную площадь на Камара, который с разворота пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      25'
      Бенрахма в центральном круге зацепил ногу Закарии.
    • 24'
      Пас Ляказетта справа в штрафную площадь на Мэйтлэнд-Найлса получился сильным и неточным. Мяч покинул пределы поля.
    • Офсайд
      23'
      Микаутадзе оказался в офсайде.
    • Угловой
      22'
      Второй навес Камара от углового флага последовал в ту же точку, но на этот раз защитники "Лиона" выбили мяч вперёд.
    • Угловой
      21'
      Камара от углового флага навесил к ближней штанге, где хозяева снова выбили мяч за пределы поля.
    • 20'
      Аклиуш справа навесил к воротам, где Перри в прыжке кулаками выбил мяч из штрафной площади.
    • 19'
      Бен-Сегир слева в штрафной площади сделал круг, но его удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.
    • Замена
      18'
      Замена в составе "Лиона": вместо Эрнеста Наумы на поле вышел Жорж Микаутадзе.
    • 16'
      Микаутадзе отправился переодеваться. Похоже, хозяевам придётся производить замену уже в стартовом отрезке матче.
    • Травма, повреждение
      15'
      Науме потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
    • 14'
      Фофана справа отправил к воротам Науму, которого настиг Якобс и выбило мяч в сторону. Выход один н6а один с голкипером не состоялся.
    • 13'
      Бен-Сегир у своей штрафной площади сыграл в отборе и позволил соперникам упустить мяч за пределы поля.
    • 12'
      Удар Камара слева с двадцати метров получился очень неточным. Отметим, что "монегаски" впереди действуют более настойчиво и стараются доводить свои атаки до ударов.
    • 10'
      Какере слева прорвался в штрафную площадь гостей, но при попытке обыграть двоих утратил контроль над мячом.
    • 9'
      У Камара слева не прошла передача в штрафную площадь на Бен-Сегира. "Монако" активнее действует впереди в первые минуты встречи.
    • 8'
      Бен-Сегир слева рванул в штрафную площадь, где попытался обыграться с Минамино. Ответный пас японца получился слишком сильным.
    • 7'
      Фофана слева сместился в центр, но его передачу в штрафную площадь соперники заблокировали.
    • 6'
      Якобс на чужой половине поля помешал Мате разогнать атаку хозяев по правому флангу.
    • 4'
      Бен-Сегир с линии штрафной площади пробил по центру ворот. Перри уверенно поймал мяч.
    • 3'
      Абнер в центре поля руками остановил Минамино.
    • 2'
      "Лион" играет в белой форме, "Монако" - в тёмно-зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Гроупама Арене"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Мата Клинтон выиграл воздушное противоборство у Исмаил Якобс.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 48'
      Фофана Малик из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Чалета-Цар Дуе из команды Лион поставил подножку. Пострадал Минамино Такуми
    • 47'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Абнер наказан за толчок Аклиуш Магнес
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Салису Мохаммед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Монако пытается что-то создать.
    • 45'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 37%, Монако: 63%.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Рефери не любит споров - именно за это Салису Мохаммед сейчас получил желтую
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Монако контролирует мяч.
    • 41'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Закария Денис
    • 40'
      Исмаил Якобс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 36%, Монако: 64%.
    • 39'
      Перри Лукас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 38'
      Ньякат Мусса из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Ляказетт Александр задерживает мяч рукой
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 36%, Монако: 64%.
    • 35'
      Судья свистит. Камара Ламин атаковал сзади соперника. Это Бенрахма Саид заработал своей команде штрафной
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Вандерсон V. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Монако пытается что-то создать.
    • 34'
      Монако контролирует мяч.
    • 33'
      Ньякат Мусса из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Салису Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Ляказетт Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Салису Мохаммед из команды Монако опасно и грубо сыграл. Ляказетт Александр пострадал.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 31'
      Бен-Сегир Элисс из команды Монако наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 31'
      Перри Лукас делает важнейший сейв!
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Минамино Такуми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Эмболо Брель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Монако пытается что-то создать.
    • 30'
      Абнер наказан за толчок Аклиуш Магнес
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 37%, Монако: 63%.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Вандерсон V из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фофана Малик
    • 29'
      Ляказетт Александр выиграл воздушное противоборство у Камара Ламин.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 26'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Кён Филипп из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 38%, Монако: 62%.
    • 25'
      Камара Ламин из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Микаутадзе Жорж.
    • 25'
      Лион пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 24'
      Эмболо Брель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 24'
      Бен-Сегир Элисс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Бенрахма Саид из команды Лион поставил подножку. Пострадал Закария Денис
    • 24'
      Монако контролирует мяч.
    • 24'
      Бен-Сегир Элисс наказан за толчок Микаутадзе Жорж
    • 23'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 23'
      Монако контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 22'
      Лион начинает контратаку
    • 22'
      Бен-Сегир Элисс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Монако пытается что-то создать.
    • 21'
      Микаутадзе Жорж из команды Лион в офсайде
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Ньякат Мусса из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 40%, Монако: 60%.
    • 19'
      Камара Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Перри Лукас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ньякат Мусса из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ньякат Мусса успешно блокирует удар.
    • 18'
      Бен-Сегир Элисс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Монако начинает контратаку
    • 18'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Нуама Эрнест получил легкую травму, и его заменил Микаутадзе Жорж.
    • 17'
      Мата Клинтон наказан за толчок Бен-Сегир Элисс
    • 17'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нуама Эрнест получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Нуама Эрнест на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Исмаил Якобс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 38%, Монако: 62%.
    • 14'
      Ньякат Мусса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Абнер наказан за толчок Вандерсон V
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 13'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 12'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 11'
      Камара Ламин из команды Монако наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 10'
      Вандерсон V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 39%, Монако: 61%.
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Монако начинает контратаку
    • 9'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Монако контролирует мяч.
    • 7'
      Керер Тило из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лион пытается что-то создать.
    • 7'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Монако пытается что-то создать.
    • 6'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Монако контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 5'
      Монако контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 24%, Монако: 76%.
    • 4'
      Камара Ламин наказан за толчок Какере Максанс
    • 4'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Бен-Сегир Элисс пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем
    • 3'
      Монако начинает контратаку
    • 3'
      Исмаил Якобс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 3'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Вандерсон V выиграл воздушное противоборство у Фофана Малик.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 2'
      Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Монако пытается что-то создать.
    • 2'
      Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Абнер из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Минамино Такуми.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:0 Монако

    Исход игры
    Лион
    24.6% (29)
    Ничья
    35.6% (42)
    Монако
    39.8% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (97)
    Нет
    12.61% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (36)
    1:2 Монако
    28% (33)
    2:1 Лион
    13.6% (16)
    1:0 Лион
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Монако
    3.4% (4)
    1:3 Монако
    2.5% (3)
    2:0 Лион
    1.7% (2)
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