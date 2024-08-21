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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Лион
 
Позже
Монако
Прогнозы 43
Лион 25.6% (11)
X 32.6% (14)
Монако 41.9% (18)
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Лион
Ничья
Монако
3.70
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2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лион
Монако

История личных встреч

Лион
Монако

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
25%
18 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

34 матча

52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Голы

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2.24
1.53

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.35

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 1 1
Вандерсон V 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмболо Брель 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0
Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3
Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Лион
Монако

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лион
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Ренн Гуйри Амин 1 (1)
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.

    Главный судья: Фраппар Стефани

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    • Прогнозы 43
    Лион 25.6% (11)
    X 32.6% (14)
    Монако 41.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монако
    3.70
    3.80
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    Прогнозы на матч Лион - Монако

    Исход игры
    Лион
    25.6% (11)
    Ничья
    32.6% (14)
    Монако
    41.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    27.9% (12)
    1:1 Ничья
    20.9% (9)
    2:1 Лион
    14% (6)
    2:2 Ничья
    11.6% (5)
    2:0 Лион
    4.7% (2)
    2:3 Монако
    4.7% (2)
    1:0 Лион
    4.7% (2)
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    Лион
    Монако
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