Тур: 2. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Фраппар Стефани
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
Монако
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
25%
18 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
34 матча
52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
2.24
1.53
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Среднее время на гол
76
76
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
1.71
1.35
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|1
|1
|Вандерсон V
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмболо Брель
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0
Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3
Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Лион
Монако
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лион
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|2
|Ренн
|Гуйри Амин
|1 (1)
|Монако
|Минамино Такуми
|1
|Ланс
|Саид Уэсли
|1
|Реймс
|Коне Амаду
|1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|1
|Лилль
|Исмаили Гонсалвес
|1
|Брест
|Мартен Жонас
|1
|Брест
|Лала Кенни
|1
Прогнозы на матч Лион - Монако
Исход игры
Лион
25.6% (11)
Ничья
32.6% (14)
Монако
41.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:2 Монако
27.9% (12)
1:1 Ничья
20.9% (9)
2:1 Лион
14% (6)
2:2 Ничья
11.6% (5)
2:0 Лион
4.7% (2)
2:3 Монако
4.7% (2)
1:0 Лион
4.7% (2)
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