  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Abdelatif Kherradji
Лилль
2:0
Конец матча
Анже
0'
1:0
34' Гол
Мёнье Тома
43' Желтая карточка
Ульд Халед Зинедин
45' Желтая карточка
Мбаппе Эйтан
63' Желтая карточка
Эль-Мелали Фарид
2:0
90' Гол
Байо Мохамед
90'+9

Ход матча

34'
Мёнье Тома
(Харальдссон Хакон-Арнар)
1:0
43'
 
Ульд Халед Зинедин
45'
Мбаппе Эйтан
 
46'
 
Эль-Мелали Фарид
Ульд Халед Зинедин
63'
 
Эль-Мелали Фарид
68'
Кабелла Реми
Мбаппе Эйтан
 
68'
 
Ферхат Зинедин
Капель Пьеррик
77'
Мукау Нгалаэль
Харальдссон Хакон-Арнар
 
78'
Сантос Тиаго
Мёнье Тома
 
78'
 
Emmanuel Biumla
Бамба Абдулайе
78'
 
Леполь Эстебан
Sidiki Cherif
85'
 
Ньяне Ибраима
Jacques Ekomie
89'
Байо Мохамед
Дэвид Джонатан
 
90'
Буадди Айюб
Сахрауи Осам
 
90'
Байо Мохамед
(Кабелла Реми)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 604 Количество передач 322
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Лилль 98.2% (112)
X 0.9% (1)
Анже 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
2
Манди
Аисса
5
Гудмундссон
Габриэль
11
Сахрауи
Осам
21
Андре
Бенжамин
29
Мбаппе
Эйтан
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
30
Фофана
Яхья
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
21
Лефор
Жордан
2
Аркус
Карлан
3
Jacques
Ekomie
15
Капель
Пьеррик
12
Ульд
Халед
Зинедин
14
Белкдим
Яссин
11
Sidiki
Cherif
10
Абделли
Химад
Лилль
5-4-1
Анже
5-3-2

История личных встреч

Лилль
Анже

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мёнье Тома 1 0.5
Дэвид Джонатан 1 0.5
Байо Мохамед 1 0.5
Диаките Бафоде 1 0.5
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмаили Гонсалвес 1 0
Мбаппе Эйтан 1 0
Мукау Нгалаэль 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1
Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1
Анже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1
Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0 Анже - Аяччо 3:1 Кан - Анже 2:0

Результаты матчей

Лилль
Анже

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лилль
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гавр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Хазри Вахби 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лилль: 64%, Анже: 36%.
  • 97'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
  • 97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль.
  • 96'
    Байо Мохамед удалось забить из легкой позиции.
  • 96'
    Команда Лилль забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Кабелла Реми сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Лилль 98.2% (112)
    X 0.9% (1)
    Анже 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 2:0 Анже онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 2:0 Анже

    Исход игры
    Лилль
    98.2% (112)
    Ничья
    0.9% (1)
    Анже
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.36% (29)
    Меньше
    73.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    23.64% (26)
    Нет
    76.36% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    47.4% (54)
    1:0 Лилль
    23.7% (27)
    2:1 Лилль
    19.3% (22)
    3:0 Лилль
    2.6% (3)
    3:1 Лилль
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный