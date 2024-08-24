Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Лилль

85' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Абделли Химад не смог попасть в створ ударом издали

84' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Анже

83' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

81' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

75' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оооо... вот это был удар! Sidiki Cherif должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Sidiki Cherif . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ферхат Зинедин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

66' ШТАНГА! Так было близко к голу - Харальдссон Хакон-Арнар нанес удар в каркас ворот!

66' Сахрауи Осам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

57' Гудмундссон Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Оооо... вот это был удар! Эль-Мелали Фарид должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Эль-Мелали Фарид . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Хорошую попытку сделал Мёнье Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Харальдссон Хакон-Арнар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Лилль

50' Аркус Карлан из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Удар от ворот произведет Анже

49' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

48' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

47' Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.