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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 14'
Гавр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 114
Сент-Этьен 72.8% (83)
X 21.9% (25)
Гавр 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Гавр
3.50
3.45
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4.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
27
Масон
Иван
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
35
Н'Зузи
Марвонн
10
Тардьё
Флориан
22
Давиташвили
Зурико
11
Олд
Бенжамин
37
Амугу
Матис
18
Кафаро
Матьё
9
Сиссоко
Ибраим
II
30
Десма
Артур
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
93
Санганте
Аруна
7
Него
Лоик
18
Зуауи
Янис
8
Кехта
Ясин
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
21
Джуджу
Антуан
23
Касимир
Хосуэ
Сент-Этьен
4-1-4-1
Гавр
5-4-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Гавр

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л2
2:2
Л2
0:6
Л1
2:4
Л1
2:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льорис Готье 1 0.5
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Зузи Марвонн 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льорис Готье 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3
Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4
Гавр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1
АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0

Результаты матчей

Сент-Этьен
Гавр

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Гавр
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гавр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Хазри Вахби 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Контроль мяча: Сент-Этьен: 54%, Гавр: 46%.
    • 10'
      Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Него Лоик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сент-Этьен пытается что-то создать.
    • 9'
      Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Yanis Zouaoui навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Масон Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Гавр пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.9% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Сент-Этьен 72.8% (83)
    X 21.9% (25)
    Гавр 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Гавр
    3.50
    3.45
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    4.10
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сент-Этьен 0:0 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Гавр

    Исход игры
    Сент-Этьен
    72.8% (83)
    Ничья
    21.9% (25)
    Гавр
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Этьен
    43.9% (50)
    1:0 Сент-Этьен
    19.3% (22)
    1:1 Ничья
    18.4% (21)
    2:0 Сент-Этьен
    5.3% (6)
    1:2 Гавр
    2.6% (3)
    0:1 Гавр
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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