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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Сент-Этьен
0:2
Конец матча
Гавр
0'
33' Желтая карточка
Н'Зузи Марвонн
40' Желтая карточка
Кафаро Матьё
40' Желтая карточка
Санганте Аруна
42' Желтая карточка
Касимир Хосуэ
0:1
57' Пенальти
Туре Абдулайе
57' Желтая карточка
Ларсонне Готье
0:2
67' Гол
Санганте Аруна
90' Желтая карточка
Н'диайе Рассул
90'+7

Ход матча

33'
Н'Зузи Марвонн
 
40'
Кафаро Матьё
 
40'
 
Санганте Аруна
42'
 
Касимир Хосуэ
46'
Аппиа Деннис
Н'Зузи Марвонн
 
57'
0:1
Туре Абдулайе
57'
Ларсонне Готье
 
62'
Мутон Луи
Давиташвили Зурико
 
62'
Боакье Агустен
Тардьё Флориан
 
67'
0:2
Санганте Аруна
(Зуауи Янис)
68'
 
Сабби Эммануэль
Санганте Аруна
69'
 
Сумаре Исса
Таргаллин Уссама
69'
 
Н'диайе Рассул
Касимир Хосуэ
75'
 
Сальмье Йоанн
Зуауи Янис
78'
Ваджи Ибраима
Сиссоко Ибраим
 
85'
 
Грандсир Самуэль
Кехта Ясин
85'
Айки Айман
Олд Бенжамин
 
90'
 
Н'диайе Рассул

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 457 Количество передач 302
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Сент-Этьен 72.2% (83)
X 21.7% (25)
Гавр 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
35
Н'Зузи
Марвонн
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
27
Масон
Иван
10
Тардьё
Флориан
22
Давиташвили
Зурико
11
Олд
Бенжамин
37
Амугу
Матис
18
Кафаро
Матьё
9
Сиссоко
Ибраим
II
30
Десма
Артур
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
93
Санганте
Аруна
7
Него
Лоик
18
Зуауи
Янис
8
Кехта
Ясин
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
21
Джуджу
Антуан
23
Касимир
Хосуэ
Сент-Этьен
4-1-4-1
Гавр
5-4-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Гавр

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л2
2:2
Л2
0:6
Л1
2:4
Л1
2:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льорис Готье 1 0.5
Санганте Аруна 1 0.5
Туре Абдулайе 1 (1) 0.5
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Зузи Марвонн 2 0
Ларсонне Готье 1 0
Кафаро Матьё 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льорис Готье 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Касимир Хосуэ 1 0
Санганте Аруна 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гавр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3
Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4
Гавр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1
АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0

Результаты матчей

Сент-Этьен
Гавр

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
13.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Хазри Вахби 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 58%, Гавр: 42%.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Сумаре Исса. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 96'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 96'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 59%, Гавр: 41%.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Него Лоик
  • 93'
    Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Боакье Агустен пробил со штрафного прямо в стенку
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 59%, Гавр: 41%.
  • 90'
    Rassoul Ndiaye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Сент-Этьен 72.2% (83)
    X 21.7% (25)
    Гавр 6.1% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Сент-Этьен 0:2 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:2 Гавр

    Исход игры
    Сент-Этьен
    72.2% (83)
    Ничья
    21.7% (25)
    Гавр
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Этьен
    43.5% (50)
    1:0 Сент-Этьен
    19.1% (22)
    1:1 Ничья
    18.3% (21)
    2:0 Сент-Этьен
    5.2% (6)
    1:2 Гавр
    3.5% (4)
    0:1 Гавр
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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