Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Rassoul Ndiaye совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Гавр

85' Ваджи Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

83' Джуджу Антуан не смог попасть в створ ударом издали

82' Хорошую попытку сделал Кафаро Матьё . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Удар от ворот произведет Гавр

81' Ваджи Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Удар от ворот произведет Гавр

80' Мутон Луи не смог попасть в створ ударом издали

76' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

75' Yanis Zouaoui получил травму и заменен. Сальмье Йоанн выходит на поле.

74' Ох, нехорошо это выглядит. Yanis Zouaoui получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Yanis Zouaoui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Гавр

71' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Кехта Ясин не смог попасть в створ ударом издали

69' Тактическая замена. Касимир Хосуэ уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye

67' Yanis Zouaoui сделал результативную передачу.

67' Yanis Zouaoui из команды Гавр подал угловой справа.

66' Хорошую попытку сделал Кафаро Матьё . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Мутон Луи пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

64' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Гавр

62' Давиташвили Зурико не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

61' Него Лоик из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Таргаллин Уссама из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Рефери не любит споров - именно за это Ларсонне Готье сейчас получил желтую

57' Г О О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Гавр забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Готье Ларсоннер прыгнул вправо!

57' После проверки VAR судья изменил решение - Гавр пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гавр

55' Yanis Zouaoui навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матис Амугу ослабляет давление, выбив мяч.

54' Удар от ворот произведет Гавр

54' Абдельамид Юнис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Оооо... вот это был удар! Матис Амугу должен был забить с этой позиции.

52' Матис Амугу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

49' Кехта Ясин из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

48' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

46' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля