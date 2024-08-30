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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Лион
0:1
Первый тайм: 44'
Страсбург
0'
0:1
2' Гол
Нанаси Себастьян
17' Желтая карточка
Дуэ Гела
33' Желтая карточка
Абнер

Ход матча

2'
0:1
Нанаси Себастьян
17'
 
Дуэ Гела
33'
Абнер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 117
Лион 82.1% (96)
X 12.8% (15)
Страсбург 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
Ничья
Страсбург
3.68
4.90
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
16
Абнер
69
Микаутадзе
Жорж
10
Ляказетт
Александр
30
Йонссон
Карл-Йохан
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
15
Нанаси
Себастьян
8
Сантос
Андрей
29
Дукуре
Исмаэль
6
Лемарешаль
Феликс
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Лион
3-5-2
Страсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Лион
Страсбург

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
К
0:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Среднее время на гол

57
115

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 1 0.33
Эмега Эмануэль 1 0.33
Диарра Хабиб 1 0.33
Сантос Андрей 1 0.33
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толиссо Корентен 1 0
Мата Клинтон 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Дуэ Гела 1 0
Абакар Силла 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4
Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2
Страсбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0
Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Лион
Страсбург

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лион
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Лион
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Страсбург
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Лион
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Лион
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Гринвуд Мэйсон 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 39'
      Ньякат Мусса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ньякат Мусса возвращается на поле.
    • 39'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ньякат Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 38'
      Ньякат Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Ньякат Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Нанаси Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Лион 82.1% (96)
    X 12.8% (15)
    Страсбург 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Страсбург
    3.68
    4.90
    4.70
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    Где смотреть матч Лион 0:1 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:1 Страсбург

    Исход игры
    Лион
    82.1% (96)
    Ничья
    12.8% (15)
    Страсбург
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    41% (48)
    1:0 Лион
    20.5% (24)
    2:0 Лион
    16.2% (19)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    1:2 Страсбург
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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