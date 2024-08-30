Тур: 3. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Леонард Томас
Ход матча
2'
0:1
17'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 АбнерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
29 Enzo Molebe
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
26 Баква ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
-
12 Уайли КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мара СекуНападающий
-
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Страсбург
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.89
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Среднее время на гол
57
115
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.72
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанаси Себастьян
|1
|0.33
|Эмега Эмануэль
|1
|0.33
|Диарра Хабиб
|1
|0.33
|Сантос Андрей
|1
|0.33
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
|Дуэ Гела
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4
Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2
Страсбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0
Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2
Результаты матчей
Лион
Страсбург
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лион
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|3
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|1 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Брест
|Амави Жордан
|2
|Ренн
|Эстигор Лео
|2
|Сент-Этьен
|Н'Зузи Марвонн
|2
|Осер
|Онаиву Адо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:1 Страсбург
Исход игры
Лион
82.1% (96)
Ничья
12.8% (15)
Страсбург
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Лион
41% (48)
1:0 Лион
20.5% (24)
2:0 Лион
16.2% (19)
1:1 Ничья
8.5% (10)
1:2 Страсбург
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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