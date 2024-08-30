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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Лион
4:3
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
3' Гол
Нанаси Себастьян
17' Желтая карточка
Дуэ Гела
33' Желтая карточка
Абнер
1:1
45' Гол
Толиссо Корентен
1:2
48' Гол
Сантос Андрей
1:3
58' Гол
Эмега Эмануэль
2:3
61' Гол
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
3:3
63' Гол
Орбан Гифт
4:3
72' Гол
Орбан Гифт
75' Желтая карточка
Сеная Марвин
90' Желтая карточка
Адриэлсон
90' Желтая карточка
Орбан Гифт
90'+11

Ход матча

3'
0:1
Нанаси Себастьян
17'
 
Дуэ Гела
33'
Абнер
 
45'
Толиссо Корентен
1:1
46'
 
Уайли Калеб
Лемарешаль Феликс
48'
1:2
Сантос Андрей
(Баква Дилан)
58'
1:3
Эмега Эмануэль
(Уайли Калеб)
59'
Фофана Малик
Микаутадзе Жорж
 
59'
Орбан Гифт
Абнер
 
61'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
2:3
63'
Орбан Гифт
(Ляказетт Александр)
3:3
68'
 
Мара Секу
Нанаси Себастьян
69'
 
Сеная Марвин
Диарра Хабиб
72'
Орбан Гифт
(Фофана Малик)
4:3
74'
 
Морейра Диегу
Соу Саиду
75'
 
Сеная Марвин
82'
 
Себас Жереми
Эмега Эмануэль
87'
Тессманн Таннер
Матич Неманья
 
90'
Адриэлсон
Чалета-Цар Дуе
 
90'
Адриэлсон
 
90'
Орбан Гифт
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 412 Количество передач 453
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Лион 82.1% (96)
X 12.8% (15)
Страсбург 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
16
Абнер
69
Микаутадзе
Жорж
10
Ляказетт
Александр
30
Йонссон
Карл-Йохан
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
15
Нанаси
Себастьян
8
Сантос
Андрей
29
Дукуре
Исмаэль
6
Лемарешаль
Феликс
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Лион
3-5-2
Страсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Лион
Страсбург

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
К
0:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Среднее время на гол

57
115

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.67
Толиссо Корентен 1 0.33
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.33
Ляказетт Александр 0 0
Фофана Малик 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 2 0.67
Сантос Андрей 2 0.67
Нанаси Себастьян 1 0.33
Диарра Хабиб 1 0.33
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толиссо Корентен 1 0
Мата Клинтон 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Орбан Гифт 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Сеная Марвин 1 0
Дуэ Гела 1 0
Абакар Силла 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
80%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
4
57%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4
Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2
Страсбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0
Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2

Результаты матчей

Лион
Страсбург

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лион
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
16.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Гринвуд Мэйсон 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Страсбург Эмега Эмануэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
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    Адриэлсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    Прогнозы 117
    Лион 82.1% (96)
    X 12.8% (15)
    Страсбург 5.1% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 4:3 Страсбург

    Исход игры
    Лион
    82.1% (96)
    Ничья
    12.8% (15)
    Страсбург
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    41% (48)
    1:0 Лион
    20.5% (24)
    2:0 Лион
    16.2% (19)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    1:2 Страсбург
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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