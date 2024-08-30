Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Морейра Диегу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Чалета-Цар Дуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Мэйтленд-Найлс Эйнсли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Тактическая замена. Матич Неманья уходит с поля и его заменяет Таннер Тессманн

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

85' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хорошую попытку сделал Себас Жереми . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Сеная Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Удар от ворот произведет Страсбург

83' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Мэйтленд-Найлс Эйнсли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Страсбург

80' Мэйтленд-Найлс Эйнсли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Сеная Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фофана Малик из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

70' Фофана Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

64' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Лион

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лион

63' Г О О О О Л - Орбан Гифт забивает с правой ноги!

63' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Г О О О О Л - Мэйтленд-Найлс Эйнсли первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

61' Ляказетт Александр из команды Лион нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

59' Мэйтленд-Найлс Эйнсли плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

58' Г О О О О Л - Эмега Эмануэль забивает с правой ноги!

58' Уайли Калеб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Баква Дилан бьет со штрафного в створ, но Лукас Перри держит все под контролем

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Лион

53' Сантос Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

51' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Баква Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.