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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Брест
2:0
Второй тайм: 53'
Сент-Этьен
0'
1:0
10' Гол
Камара Махди
30' Желтая карточка
Фомба Ламин
2:0
32' Пенальти
Дель Кастильо Ромен

Ход матча

10'
Камара Махди
1:0
30'
 
Фомба Ламин
32'
Дель Кастильо Ромен
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 171 Количество передач 174
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Брест 69% (80)
X 24.1% (28)
Сент-Этьен 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
Сент-Этьен
1.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
8
Маньетти
Уго
21
Февр
Ромен
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
17
Сима
Абдалла
30
Ларсонне
Готье
27
Масон
Иван
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
17
Корню
Пьер
26
Фомба
Ламин
22
Давиташвили
Зурико
37
Амугу
Матис
39
Айки
Айман
18
Кафаро
Матьё
9
Сиссоко
Ибраим
II
Брест
4-3-3
Сент-Этьен
4-1-4-1

История личных встреч

Брест
Сент-Этьен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
98

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Махди 2 0.67
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.33
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Зузи Марвонн 2 0
Ларсонне Готье 1 0
Кафаро Матьё 1 0
Фомба Ламин 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Этьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2
Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0
Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2

Результаты матчей

Брест
Сент-Этьен

Точный счет

1:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Брест
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
Брест
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сент-Этьен
 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Брест
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сент-Этьен
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Брест
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
18.
Сент-Этьен
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Гринвуд Мэйсон 3
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 53'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 51'
    Айки Айман наказан за толчок Julien Le Cardinal
  • 50'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Абдельамид Юнис из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Февр Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Это был отличный перфоманс от команды Брест, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Брест 69% (80)
    X 24.1% (28)
    Сент-Этьен 6.9% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.85
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    Где смотреть матч Брест 2:0 Сент-Этьен онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 2:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Брест
    69% (80)
    Ничья
    24.1% (28)
    Сент-Этьен
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    31% (36)
    1:0 Брест
    28.4% (33)
    1:1 Ничья
    19% (22)
    1:2 Сент-Этьен
    4.3% (5)
    2:0 Брест
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Сент-Этьен
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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