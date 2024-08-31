Тур: 3. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Ангула Гаэль
4:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКамара Махди
30' Желтая карточкаФомба Ламин
2:0
32' ПенальтиДель Кастильо Ромен
56' Желтая карточкаМасон Иван
66' Желтая карточкаБатубинсика Дилан
3:0
77' ГолАжорк Людовик
80' Желтая карточкаКафаро Матьё
82' Желтая карточкаКорню Пьер
4:0
84' ПенальтиЛала Кенни
90'+7
Ход матча
10'
1:0
30'
32'
56'
77'
3:0
80'
82'
84'
4:0
84'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 28
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
321 Количество передач 372
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
21
Февр
Ромен
17
Сима
Абдалла
27
Масон
Иван
17
Корню
Пьер
26
Фомба
Ламин
37
Амугу
Матис
39
Айки
Айман
18
Кафаро
Матьё
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Saliou Diop
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Корню ПьерЗащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
-
39 Айки АйманПолузащитник
-
18 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Готье АнтуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брест
Сент-Этьен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
45
98
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Махди
|2
|0.67
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.33
|Ажорк Людовик
|1
|0.33
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.33
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амави Жордан
|2
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
Результаты матчей
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Этьен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2
Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0
Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2
Результаты матчей
Брест
Сент-Этьен
Точный счет
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Брест
Сент-Этьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|3
|Брест
|Камара Махди
|2
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Брест
|Амави Жордан
|2
|Сент-Этьен
|Кафаро Матьё
|2
|Ренн
|Эстигор Лео
|2
|Сент-Этьен
|Н'Зузи Марвонн
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 4:0 Сент-Этьен
Исход игры
Брест
69% (80)
Ничья
24.1% (28)
Сент-Этьен
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
61.82% (68)
Нет
38.18% (42)
Популярный счёт
2:1 Брест
31% (36)
1:0 Брест
28.4% (33)
1:1 Ничья
19% (22)
1:2 Сент-Этьен
4.3% (5)
2:0 Брест
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Сент-Этьен
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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