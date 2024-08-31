  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Брест
4:0
Конец матча
Сент-Этьен
0'
1:0
10' Гол
Камара Махди
30' Желтая карточка
Фомба Ламин
2:0
32' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
56' Желтая карточка
Масон Иван
66' Желтая карточка
Батубинсика Дилан
3:0
77' Гол
Ажорк Людовик
80' Желтая карточка
Кафаро Матьё
82' Желтая карточка
Корню Пьер
4:0
84' Пенальти
Лала Кенни
90'+7

Ход матча

10'
Камара Махди
1:0
30'
 
Фомба Ламин
32'
Дель Кастильо Ромен
2:0
56'
 
Масон Иван
59'
 
Аппиа Деннис
Масон Иван
59'
 
Ваджи Ибраима
Айки Айман
59'
 
Муэффек Аймен
Фомба Ламин
66'
 
Батубинсика Дилан
67'
Мартен Жонас
Сима Абдалла
 
74'
Зогбе Люк
Амави Жордан
 
74'
Кулибали Сумайла
Ле Кардинал Жюльен
 
75'
Перейра-Лаже Матиаш
Февр Ромен
 
77'
Ажорк Людовик
3:0
80'
 
Кафаро Матьё
82'
 
Корню Пьер
84'
Лала Кенни
4:0
84'
 
Петро Лео
Корню Пьер
85'
 
Тардьё Флориан
Амугу Матис
86'
Камблан Аксель
Дель Кастильо Ромен
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 28
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 321 Количество передач 372
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Брест 69% (80)
X 24.1% (28)
Сент-Этьен 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
8
Маньетти
Уго
21
Февр
Ромен
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
17
Сима
Абдалла
30
Ларсонне
Готье
27
Масон
Иван
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
17
Корню
Пьер
26
Фомба
Ламин
22
Давиташвили
Зурико
37
Амугу
Матис
39
Айки
Айман
18
Кафаро
Матьё
9
Сиссоко
Ибраим
II
Брест
4-3-3
Сент-Этьен
4-1-4-1

История личных встреч

Брест
Сент-Этьен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
98

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Махди 2 0.67
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.33
Ажорк Людовик 1 0.33
Лала Кенни 1 (1) 0.33
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Фомба Ламин 1 0
Корню Пьер 1 0
Масон Иван 1 0

Результаты матчей

Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Этьен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2
Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0
Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2

Результаты матчей

Брест
Сент-Этьен

Точный счет

1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Брест
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Монпелье
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Нант
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Монпелье
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Монпелье
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Гринвуд Мэйсон 3
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Сент-Этьен Кафаро Матьё 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 95'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Камблан Аксель должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Камблан Аксель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Брест начинает контратаку
  • 94'
    Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Брест 69% (80)
    X 24.1% (28)
    Сент-Этьен 6.9% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 4:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Брест
    69% (80)
    Ничья
    24.1% (28)
    Сент-Этьен
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    31% (36)
    1:0 Брест
    28.4% (33)
    1:1 Ничья
    19% (22)
    1:2 Сент-Этьен
    4.3% (5)
    2:0 Брест
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Сент-Этьен
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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