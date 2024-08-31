Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матис Амугу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

50' Февр Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Это был отличный перфоманс от команды Брест , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест

43' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Брест

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Айки Айман нанес удар в каркас ворот!

35' Удар от ворот произведет Брест

35' Матч возобновлен

34' Julien Le Cardinal на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Готье Ларсоннер прыгнул не в ту сторону.

30' Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи

27' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Айки Айман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

26' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матис Амугу наказан за толчок Февр Ромен

23' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матис Амугу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

17' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

16' Камара Махди не смог попасть в створ ударом издали

15' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Хорошую попытку сделал Сима Абдалла . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хорошую попытку сделал Камара Махди . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Матч возобновлен

5' Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

3' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

3' Оооо... вот это был удар! Февр Ромен должен был забить с этой позиции.

3' Февр Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матис Амугу из команды Сент-Этьен в офсайде

1' Julien Le Cardinal нанес удар головой, но Готье Ларсоннер спокойно отбил мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля