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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Монпелье
1:2
Второй тайм: 75'
Нант
0'
0:1
24' Гол
Аблин Маттис
1:1
30' Гол
Адамс Акор
1:2
45' Пенальти
Саймон Мозес

Ход матча

10'
Тшато Энзо
Силла Иссиага
 
24'
0:1
Аблин Маттис
(Кадевере Тино)
30'
Адамс Акор
1:1
39'
Нзингула Рабби
Шотар Жорис
 
45'
1:2
Саймон Мозес
63'
Фаяд Халил
Аль-Тамари Мусса
 
63'
Хазри Вахби
Кулибали Танги
 
75'
 
Амьен-Аду Кельвен
Томас Сорба

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 289 Количество передач 157
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 117
Монпелье 54.7% (64)
X 37.6% (44)
Нант 7.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Нант
9.30
4.10
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3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Чиривелья
Педро
8
Лепенан
Йоанн
22
Томас
Сорба
10
Кадевере
Тино
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
Монпелье
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Нант

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
97

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.2
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
83

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 1 0.33
Саванье Тежи 1 (1) 0.33
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.67
Аблин Маттис 1 0.33
Bahereba Guirassy 1 0.33
Чиривелья Педро 0 0
Кадевере Тино 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хазри Вахби 1 0
Ферри Жордан 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Модибо Саньян 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Коко Маркус 1 0
Кадевере Тино 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Зезе Натан 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нант
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1
Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1
Нант
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1
Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1

Результаты матчей

Монпелье
Нант

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Монпелье
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Нант
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Монпелье
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Монпелье
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Гринвуд Мэйсон 3
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Сент-Этьен Кафаро Матьё 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Команда Нант играла лучше в этом тайме.
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Контроль мяча: Монпелье: 65%, Нант: 35%.
    • 52'
      Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.
    • 51'
      ПЕНАЛЬТИ! - Кулибали Танги играет рукой в штрафной! Кулибали Танги вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 51'
      После проверки VAR судья изменил решение - Нант пробьет пенальти!
    • 50'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант.
    • 50'
      Кулибали Танги из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Лекомт Бенжамен делает важнейший сейв!
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Саймон Мозес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 48'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 47'
      Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 46'
      Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Монпелье: 65%, Нант: 35%.
    • 45'
      Коко Маркус из команды Нант опасно и грубо сыграл. Нзингула Рабби пострадал.
    • 44'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Саванье Тежи из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
    • 44'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Томас Сорба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 43'
      Аблин Маттис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 42'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Тшато Энзо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Нант начинает контратаку
    • 42'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Монпелье: 61%, Нант: 39%.
    • 39'
      Шотар Жорис получил травму и заменен. Нзингула Рабби выходит на поле.
    • 39'
      Шотар Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Лекомт Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 37'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Кулибали Танги из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 36'
      Аль-Тамари Мусса из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 36'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 35'
      Чиривелья Педро из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Ферри Жордан.
    • 35'
      Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Монпелье: 62%, Нант: 38%.
    • 35'
      Шотар Жорис из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Нант начинает контратаку
    • 34'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Аблин Маттис из команды Нант в офсайде
    • 34'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Саванье Тежи из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 33'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.
    • 32'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монпелье.
    • 31'
      Адамс Акор удалось забить из легкой позиции.
    • 31'
      Лафон Альбан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 31'
      Команда Монпелье сравняла счет! Игра продолжается!
    • 30'
      Г О О О О Л - Адамс Акор первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 30'
      Ферри Жордан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 30'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Монпелье: 63%, Нант: 37%.
    • 29'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Адамс Акор из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Зезе Натан
    • 27'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 26'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 26'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нант будет все-таки засчитан.
    • 25'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант.
    • 25'
      Контроль мяча: Монпелье: 62%, Нант: 38%.
    • 25'
      Чиривелья Педро сделал ключевой пас для гола!
    • 25'
      Отличный гол забил Аблин Маттис
    • 24'
      Кадевере Тино сделал результативную передачу.
    • 24'
      Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 24'
      Г О О О О Л - Аблин Маттис правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 24'
      Кадевере Тино создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Кадевере Тино выиграл воздушное противоборство у Омерагич Бечир.
    • 24'
      Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Нант пытается что-то создать.
    • 24'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Судья свистит. Кулибали Танги атаковал сзади соперника. Это Коко Маркус заработал своей команде штрафной
    • 22'
      Нант контролирует мяч.
    • 22'
      Ферри Жордан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Лепенан Йоанн пострадал.
    • 22'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 21'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Монпелье: 61%, Нант: 39%.
    • 20'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 19'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Нант контролирует мяч.
    • 19'
      Кадевере Тино из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Аблин Маттис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Аблин Маттис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Саймон Мозес задерживает мяч рукой
    • 16'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 15'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Монпелье: 59%, Нант: 41%.
    • 15'
      Тшато Энзо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 14'
      Коко Маркус из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 14'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Модибо Саньян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Нант контролирует мяч.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лепенан Йоанн
    • 12'
      Адамс Акор выиграл воздушное противоборство у Зезе Натан.
    • 12'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 12'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Кулибали Танги. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Адамс Акор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Силла Иссиага получил травму и заменен. Тшато Энзо выходит на поле.
    • 10'
      Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Монпелье: 64%, Нант: 36%.
    • 10'
      Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Томас Сорба. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Лепенан Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 8'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Нант контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 6'
      Аль-Тамари Мусса не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Монпелье: 50%, Нант: 50%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 4'
      Нант контролирует мяч.
    • 4'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Нант контролирует мяч.
    • 3'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Модибо Саньян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Нант контролирует мяч.
    • 3'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 2'
      Омерагич Бечир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 1'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нант контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 117
    Монпелье 54.7% (64)
    X 37.6% (44)
    Нант 7.7% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Нант
    9.30
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Нант

    Исход игры
    Монпелье
    54.7% (64)
    Ничья
    37.6% (44)
    Нант
    7.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (39)
    2:1 Монпелье
    25.6% (30)
    1:0 Монпелье
    22.2% (26)
    1:2 Нант
    5.1% (6)
    2:0 Монпелье
    2.6% (3)
    0:1 Нант
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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