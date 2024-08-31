Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Нант играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.

51' После проверки VAR судья изменил решение - Нант пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант

50' Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Нант

48' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Нант

46' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Монпелье

42' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Шотар Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

35' Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монпелье

31' Лафон Альбан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

31' Команда Монпелье сравняла счет! Игра продолжается!

30' Г О О О О Л - Адамс Акор первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

30' Ферри Жордан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Нант

26' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нант будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант

24' Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Г О О О О Л - Аблин Маттис правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

24' Кадевере Тино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Монпелье

14' Коко Маркус из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хорошую попытку сделал Кулибали Танги . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Адамс Акор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хорошую попытку сделал Томас Сорба . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Лепенан Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Нант

6' Аль-Тамари Мусса не смог попасть в створ ударом издали

6' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Монпелье

4' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

2' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля