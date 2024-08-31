Тур: 3. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Фраппар Стефани
0'
10' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
0:1
16' ГолГринвуд Мэйсон
0:2
17' ГолГринвуд Мэйсон
27' Красная карточкаМагри Франк
44' Желтая карточкаКассерес Кристиан
49' Желтая карточкаДоннум Арон
0:3
52' Гол в свои воротаКрессвел Чарли
78' Желтая карточкаБабика Шави
78' Желтая карточкаБрассье Лилиан
83' Желтая карточкаСьерро Венсан
Ход матча
16'
0:1
17'
0:2
27'
49'
52'
0:3
77'
78'
78'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
132 Количество передач 403
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
10
Гбоо
Янн
11
Арит
Амин
9
Ваи
Элье
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
13 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
22 Enzo Sternal
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Марсель
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
145.5%
2 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
36 матчей
8.3%
47.2%
44.5%
3 победы 17 ничьих 16 побед
Первый тайм
5.6%
66.7%
27.7%
2 победы 24 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.9%
47.2%
38.9%
5 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
0.83
0.94
Среднее время на гол
108
95
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
45
47
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Тотал матчей
2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
72
68
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабика Шави
|1
|0.33
|Гбоо Янн
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|5 (1)
|1.67
|Луис Энрике I
|2
|0.67
|Арит Амин
|1
|0.33
|Ваи Элье
|1 (1)
|0.33
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|2
|0
|Магри Франк
|0
|1
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Дзерби Роберто
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0
Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1
Марсель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2
Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2
Результаты матчей
Тулуза
Марсель
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|0:3 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|3:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Луис Энрике I
|2 (2)
|Брест
|Камара Махди
|2
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|2
|Брест
|Амави Жордан
|2
|Нант
|Коко Маркус
|2
|Сент-Этьен
|Кафаро Матьё
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:3 Марсель
Исход игры
Тулуза
5.9% (7)
Ничья
19.5% (23)
Марсель
74.6% (88)
Тотал 2.5
Больше
67.26% (76)
Меньше
32.74% (37)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
1:2 Марсель
55.9% (66)
1:1 Ничья
16.1% (19)
0:1 Марсель
10.2% (12)
1:0 Тулуза
2.5% (3)
2:1 Тулуза
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:3 Марсель
1.7% (2)
1:3 Марсель
1.7% (2)
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