Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Рефери не любит споров - именно за это Carles Martinez сейчас получил желтую

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Команда Марсель играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хёйбьерг Пьер-Эмиль пробил со штрафного прямо в стенку

49' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Гринвуд Мэйсон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Мерлен Кентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Кассерес Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

41' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Тулуза

39' Удар от ворот произведет Тулуза

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мурильо Микаэль пробил со штрафного прямо в стенку

33' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Матч возобновлен

29' Кондогбия Жоффрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

22' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Крессвел Чарли плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

17' Г О О О О Л - Гринвуд Мэйсон забивает с левой ноги!

17' Луис Энрике I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Гринвуд Мэйсон забивает с левой ноги!

16' Луис Энрике I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

15' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

14' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хёйбьерг Пьер-Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

9' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

6' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Тулуза

5' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Марсель

3' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

2' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Марсель начинает с центра поля