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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Тулуза
1:3
Конец матча
Марсель
0'
10' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
0:1
16' Гол
Гринвуд Мэйсон
0:2
17' Гол
Гринвуд Мэйсон
27' Красная карточка
Магри Франк
44' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
49' Желтая карточка
Доннум Арон
0:3
52' Гол в свои ворота
Крессвел Чарли
73' Желтая карточка
Бабика Шави
73' Желтая карточка
Брассье Лилиан
82' Желтая карточка
Сьерро Венсан
86' Желтая карточка
Мартинес Карлес
1:3
90' Гол
Бабика Шави
90'+7

Ход матча

10'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
16'
0:1
Гринвуд Мэйсон
(Луис Энрике I)
17'
0:2
Гринвуд Мэйсон
(Луис Энрике I)
27'
Магри Франк
 
44'
Кассерес Кристиан
 
49'
Доннум Арон
 
52'
0:3
Крессвел Чарли
63'
Каманзи Уоррен
Абухляль Закария
 
63'
Бабика Шави
Кассерес Кристиан
 
63'
Сидибе Джибриль
Крессвел Чарли
 
66'
 
Роу Джонатан
Луис Энрике
66'
 
Карбони Валентин
Арит Амин
73'
Бабика Шави
 
73'
 
Брассье Лилиан
76'
 
Мопе Нил
Ваи Элье
76'
Кинг Джошуа
Доннум Арон
 
76'
Шмидт Никлас
Гбоо Янн
 
82'
Сьерро Венсан
 
86'
 
Меите Бамо
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
86'
 
Ронжье Валентин
Кондогбия Жоффрей
86'
Мартинес Карлес
 
90'
Бабика Шави
(Сидибе Джибриль)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 270 Количество передач 876
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Тулуза 5.9% (7)
X 19.5% (23)
Марсель 74.6% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
4
Крессвел
Чарли
2
Николайсен
Расмус
3
Маккензи
Марк
17
Суасо
Габриэль
8
Сьерро
Венсан
23
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
7
Абухляль
Закария
9
Магри
Франк
10
Гбоо
Янн
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
13
Корнелиус
Дерек
20
Брассье
Лилиан
3
Мерлен
Кентен
19
Кондогбия
Жоффрей
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
9
Ваи
Элье
Тулуза
3-4-3
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Марсель

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
145.5%
2 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

36 матчей

8.3%
47.2%
44.5%
3 победы 17 ничьих 16 побед

Первый тайм

5.6%
66.7%
27.7%
2 победы 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.9%
47.2%
38.9%
5 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:5
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:0
К
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:6
Л1
2:0
Л1
2:2
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
2:4
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
2:2
Л1
0:0
ТМС
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

0.83
0.94

Среднее время на гол

108
95

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

45
47

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 2 0.67
Сидибе Джибриль 0 0
Гбоо Янн 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 1.67
Луис Энрике I 2 0.67
Арит Амин 1 0.33
Ваи Элье 1 (1) 0.33
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 2 0
Магри Франк 0 1
Мартинес Карлес 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Дзерби Роберто 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Мерлен Кентен 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0
Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1
Марсель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2
Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

Тулуза
Марсель

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Нант Коко Маркус 2
Сент-Этьен Кафаро Матьё 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 24%, Марсель: 76%.
  • 97'
    Бабика Шави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Тулуза 5.9% (7)
    X 19.5% (23)
    Марсель 74.6% (88)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:3 Марсель

    Исход игры
    Тулуза
    5.9% (7)
    Ничья
    19.5% (23)
    Марсель
    74.6% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    55.9% (66)
    1:1 Ничья
    16.1% (19)
    0:1 Марсель
    10.2% (12)
    1:0 Тулуза
    2.5% (3)
    2:1 Тулуза
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:3 Марсель
    1.7% (2)
    1:3 Марсель
    1.7% (2)
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