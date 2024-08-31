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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 5976 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Фредрикстад
2:0
Конец матча
Одд
0'
32' Желтая карточка
Аас Сайвер
1:0
59' Пенальти
Бьёрло Мортен
65' Желтая карточка
Ингебритсен Микаэль
82' Желтая карточка
Daniel Eid
2:0
82' Гол
Хельсруд-Юхансен Хенрик
90'+6

Ход матча

32'
 
Аас Сайвер
59'
Бьёрло Мортен
1:0
60'
Траоре Маи
Кьяер Йеппе
 
60'
Sondre Soerloekk
Меткалф Патрик
 
63'
 
Samuel Skree Skjeldal
Leon Hien
65'
 
Ингебритсен Микаэль
73'
 
Нжи Билал
Юхансен Сондре
73'
 
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Аас Сайвер
78'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Скогволд Хенрик
 
82'
Daniel Eid
 
82'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
(Daniel Eid)
2:0
84'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Йоргенсен Филип
90'
Philip Sandvik Aukland
Бьёрло Мортен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 379 Количество передач 342
  • 52 Владение мячом, % 48
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
5
Simen
Rafn
20
Кьяер
Йеппе
23
Скогволд
Хенрик
40
Кьетил
Хауг
21
Хаген
Стеффен
15
Юхансен
Сондре
14
Синюан
Шерифф
4
Leon
Hien
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
18
Аас
Сайвер
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
19
Борвен
Торгейр
Фредрикстад
3-5-2
Одд
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Одд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:2
ТМК
0:2
К
1:3

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
2.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
38

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 9 (3) 0.43
Stian Stray Molde 4 0.19
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.14
Sondre Soerloekk 2 0.1
Траоре Маи 2 0.1
Кьяер Йеппе 2 0.1
Ага Оскар 2 (1) 0.1
Магнуссон Юлиус 1 0.05
Квиле Сигур 1 0.05
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.24
Свендсен Тобиас 3 0.14
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.14
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.1
Samuel Skree Skjeldal 1 0.05
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.05
Нжи Билал 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Борвен Торгейр 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Аас Сайвер 1 0.05
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Квиле Сигур 4 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Daniel Eid 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миеттинен Тони 5 1
Хуссейн Эцаз 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Рууд Эспен 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Аас Сайвер 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Фредрикстад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

14
11
Фредрикстад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Одд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 16
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
4
36%
4
25%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
22%
8
38%
76-90

Забито

28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
7
25%
0
0%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
8
29%
5
25%
76-90

Пропущено

20
37
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 18
4
20%
2
5%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
4
20%
5
14%
31-45
3
15%
6
16%
46-60
4
20%
7
19%
61-75
4
20%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Одд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0
Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2

Результаты матчей

Фредрикстад
Одд

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
14
7
8
13
1.5
5
16
3
18
2.5
1
20
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 20 10 6 4 37 - 25 36
4.
Мольде
 19 10 4 5 37 - 21 34
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 20 9 3 8 32 - 32 30
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 20 6 6 8 23 - 24 24
10.
Стрёмсгодсет
 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 18 5 6 7 23 - 26 21
13.
Хёугесунн
 20 6 3 11 21 - 30 21
14.
Саннефьёрд
 19 5 5 9 28 - 32 20
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
8.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
13.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
14.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
15.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Аас Сайвер получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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