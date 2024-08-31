Тур: 21. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 5976 Главный судья: Marius Hansen Groetta
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаАас Сайвер
1:0
59' ПенальтиБьёрло Мортен
65' Желтая карточкаИнгебритсен Микаэль
82' Желтая карточкаDaniel Eid
2:0
82' ГолХельсруд-Юхансен Хенрик
90'+6
Ход матча
32'
59'
1:0
82'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
379 Количество передач 342
-
52 Владение мячом, % 48
17
Квиле
Сигур
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
20
Кьяер
Йеппе
40
Кьетил
Хауг
18
Аас
Сайвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фредрикстад
Одд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
2.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
38
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|9 (3)
|0.43
|Stian Stray Molde
|4
|0.19
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.14
|Sondre Soerloekk
|2
|0.1
|Траоре Маи
|2
|0.1
|Кьяер Йеппе
|2
|0.1
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.1
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.05
|Квиле Сигур
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.24
|Свендсен Тобиас
|3
|0.14
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.14
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.1
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.05
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.05
|Нжи Билал
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Борвен Торгейр
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Аас Сайвер
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Квиле Сигур
|4
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Фредрикстад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
14
11
Фредрикстад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Одд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 16
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
4
36%
4
25%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
22%
8
38%
76-90
Забито
28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
7
25%
0
0%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
8
29%
5
25%
76-90
Пропущено
20
37
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 18
4
20%
2
5%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
4
20%
5
14%
31-45
3
15%
6
16%
46-60
4
20%
7
19%
61-75
4
20%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Одд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0
Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2
Результаты матчей
Фредрикстад
Одд
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
47
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
46
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
147
813
516
318
120
219
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4