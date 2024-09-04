Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
13'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Айуб ДжихадЗащитник
- Полузащитник
-
20 Атая РабиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сроур ХасанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сабих АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Осман МаджедЗащитник
-
8 Тнеш АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Баклов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бобоев БилолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гела Шеклиадзе
История личных встреч
Ливан
Таджикистан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Ливан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ливан - Бангладеш 4:0 Палестина - Ливан 0:0 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0
Таджикистан - Ливан 2:1 Ливан - Китай 0:0 Катар - Ливан 3:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1 Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0 ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0
Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливан 1:0 Таджикистан
Исход игры
Ливан
34.4% (44)
Ничья
37.5% (48)
Таджикистан
28.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (40)
2:1 Ливан
14.8% (19)
1:0 Ливан
14.1% (18)
1:2 Таджикистан
12.5% (16)
0:1 Таджикистан
7% (9)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Таджикистан
1.6% (2)
1:3 Таджикистан
1.6% (2)
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