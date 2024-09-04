Стартовала вторая половина встречи у нас тем временем. Удачи соперникам, поехали!

Судя по всему, замены были в составе команд. У Ливана Габриэль Битар на поле появился. Ахмед Эль-Дин отправился отдыхать за пределы газона.

Хамрокулов, Далер Шарипов и Рахматзода на поле у гостей вышли. Они заменили Хушвахтова, Джурабаева и Тоирова соответственно.

Неплохо комбинируют сейчас ливанцы на половине поля соперника. Они знают, что лучшая защита - это нападение, и этим принципом руководствуются.

Кто-то из игроков сборная Ливана сейчас на газоне лежит. Попал ему в грудь мячом оппонент. Не может восстановить дыхание футболист.

Подача с левого края последовала в штрафную сборной Таджикистана - Баротов сработал уверенно на выходе, забрав мяч в свои перчатки.

Прозвучал свисток на перерыв. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Ливана. Айуб - автор пока единственного гола в нашем матче.

10 минут до свистка на перерыв остается играть. Будут ли еще голы до перерыва? Не исключено, что соперники оставят выяснение отношений до второго тайма.

Угловой снова подали игроки Ливана. С правого края пошла подача в центр штрафной. Попытался ударить по воротам противника все тот же Айуб, но теперь намного выше цели мяч улетел.

По ногам прилетел удар Осману, только вышедшему на поле. Судья потребовал от игрока продолжения игры, тем более, что фола, по его мнению, не было.

Самиев упустил мяч за пределы поля сейчас. Укатилась сфера за лицевую от игрока сборной Таджикистана, хотя тот пытался доказать обратное.

Чаабан нанес дальний удар по воротам соперника - мяч не достиг своей цели. Просто сопроводил улетающий снаряд за пределы поля вратарь.

Самиев снова на ударной позиции справа оказался. Сумел он отметиться дальним ударом по рамке соперника, но мяч своей цели так и не достиг.

Айуб получил удар по ногам от соперника. Был фол в этой ситуации, но снова судья дает играть оппонентам, что совсем не нравится ливанцам и их наставнику.

Умарбаев нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Вратарю не потребовалось вступать в игру в этой ситуации.

34' Айуб пробил по воротам соперника, сместившись с левого края в центр. Мяч полетел намного выше ворот. Не самым точным этот выстрел получился.

32' На ровном месте Атая получил травму. В борьбе за мяч. Причем до последнего казалось, что игрок продолжит матч, но он сам показал, что сделать этого не сможет.

31' Атая получил травму и не может встречу продолжить. У сборной Ливана готовится замена. Осман на поле выходит. Вынужденная ротация.

30' В Куале-Лумпуре в Малайзии проходит эта встреча. Очень жарко, порядка +33 показывает столбик термометра здесь. Солнечно и играть оппонентам очень непросто в таких условиях.

29' Полчаса на поле провели соперники фактически. Пока стоит констатировать тот факт, что смогли уйти с мячом со своей половины поля игроки сборной Ливана.

27' Атая получил удар по ногам от соперника. И тут зафиксирован был фол. Пока нарушений правил намного больше в матче, чем опасных моментов.

26' Дальний удар от Назарова по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Проблемы есть у оппонентов с созданием опасных моментов в первом тайме.

25' На стадионе зрителей мы не видим. Скорее всего, встреча без болельщиков проходит. Это, напомню, турнира Merdeka Cup, и стадия полуфинала.

24' Чаабан не сразу с газона поднялся. У нас же первая карточка для Эль Жейна в руках рефери появилась. Слишком много он спорил с рефери и был наказан.