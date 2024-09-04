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Тур: 1.
Ливан
FIFA #116
1:0
Второй тайм: 55'
Таджикистан
FIFA #103
0'
1:0
13' Гол
Айуб Джихад

Ход матча

13'
Айуб Джихад
1:0
Прогнозы 128
Ливан 34.4% (44)
X 37.5% (48)
Таджикистан 28.1% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливан
Ничья
Таджикистан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ливан
Таджикистан

История личных встреч

Ливан
Таджикистан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Ливан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ливан - Бангладеш 4:0 Палестина - Ливан 0:0 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0
Таджикистан - Ливан 2:1 Ливан - Китай 0:0 Катар - Ливан 3:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1 Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0 ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0
Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0
  • Второй тайм
  • 52'
    Подача с левого края последовала в штрафную сборной Таджикистана - Баротов сработал уверенно на выходе, забрав мяч в свои перчатки. 
  • 51'
    Кто-то из игроков сборная Ливана сейчас на газоне лежит. Попал ему в грудь мячом оппонент. Не может восстановить дыхание футболист. 
  • 50'
    Неплохо комбинируют сейчас ливанцы на половине поля соперника. Они знают, что лучшая защита - это нападение, и этим принципом руководствуются. 
  • Замена
    48'
    Хамрокулов, Далер Шарипов и Рахматзода на поле у гостей вышли. Они заменили Хушвахтова, Джурабаева и Тоирова соответственно.
  • Замена
    47'
    Судя по всему, замены были в составе команд. У Ливана Габриэль Битар на поле появился. Ахмед Эль-Дин отправился отдыхать за пределы газона. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи у нас тем временем. Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Ливана. Айуб - автор пока единственного гола в нашем матче. 
  • 44'
    Умарбаев нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Вратарю не потребовалось вступать в игру в этой ситуации.
  • 42'
    Айуб получил удар по ногам от соперника. Был фол в этой ситуации, но снова судья дает играть оппонентам, что совсем не нравится ливанцам и их наставнику. 
  • 41'
    Самиев снова на ударной позиции справа оказался. Сумел он отметиться дальним ударом по рамке соперника, но мяч своей цели так и не достиг. 
  • 40'
    Чаабан нанес дальний удар по воротам соперника - мяч не достиг своей цели. Просто сопроводил улетающий снаряд за пределы поля вратарь.
  • 39'
    Самиев упустил мяч за пределы поля сейчас. Укатилась сфера за лицевую от игрока сборной Таджикистана, хотя тот пытался доказать обратное. 
  • Судья
    37'
    По ногам прилетел удар Осману, только вышедшему на поле. Судья потребовал от игрока продолжения игры, тем более, что фола, по его мнению, не было. 
  • Угловой
    36'
    Угловой снова подали игроки Ливана. С правого края пошла подача в центр штрафной. Попытался ударить по воротам противника все тот же Айуб, но теперь намного выше цели мяч улетел. 
  • 35'
    10 минут до свистка на перерыв остается играть. Будут ли еще голы до перерыва? Не исключено, что соперники оставят выяснение отношений до второго тайма. 
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    • 34'
      Айуб пробил по воротам соперника, сместившись с левого края в центр. Мяч полетел намного выше ворот. Не самым точным этот выстрел получился. 
    • 32'
      На ровном месте Атая получил травму. В борьбе за мяч. Причем до последнего казалось, что игрок продолжит матч, но он сам показал, что сделать этого не сможет. 
    • Замена
      31'
      Атая получил травму и не может встречу продолжить. У сборной Ливана готовится замена. Осман на поле выходит. Вынужденная ротация. 
    • 30'
      В Куале-Лумпуре в Малайзии проходит эта встреча. Очень жарко, порядка +33 показывает столбик термометра здесь. Солнечно и играть оппонентам очень непросто в таких условиях. 
    • 29'
      Полчаса на поле провели соперники фактически. Пока стоит констатировать тот факт, что смогли уйти с мячом со своей половины поля игроки сборной Ливана. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Атая получил удар по ногам от соперника. И тут зафиксирован был фол. Пока нарушений правил намного больше в матче, чем опасных моментов. 
    • 26'
      Дальний удар от Назарова по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Проблемы есть у оппонентов с созданием опасных моментов в первом тайме. 
    • 25'
      На стадионе зрителей мы не видим. Скорее всего, встреча без болельщиков проходит. Это, напомню, турнира Merdeka Cup, и стадия полуфинала. 
    • Желтая карточка
      24'
      Чаабан не сразу с газона поднялся. У нас же первая карточка для Эль Жейна в руках рефери появилась. Слишком много он спорил с рефери и был наказан. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Чаабану досталось по ногам после стычки с Шукуровым. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил. Еще повезло игроку, что он карточку не получил. 
    • 21'
      Пока в одну калитку, по сути, шла игра до пропущенного гола, но забитый Ливаном мяч напрочь поменял ход поединка. 
    • 20'
      Возобновилась игра. Вернулся пока на поля Айуб, но видно, что повреждение он получил. Пока с трудом на ногу наступает. Тем не менее, встречу он продолжил.
    • Травма, повреждение
      18'
      Да, пока что просит рефери увести с поля получившего повреждение игрока. Тот, прихрамывая, покидает пределы футбольного газона.
    • Фол, нарушение
      17'
      Айубу теперь прилетел удар по ногам. И тут уже выход врачей потребовался футболисту, открывшему счет в поединке. Наставник Ливана очень недоволен ситуацией.
    • 16'
      Шукурова в центре поля снова отоварили по ногам. Не может пока подняться на ноги игрок. Будем надеяться, что все с ним будет в порядке. 
    • 15'
      Таджикистан как-то сразу поник. Стала команда на своей половине поля с мячом и практически не двигает его в атаку. Слишком уж выбил из колеи пропущенный мяч гостей. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Айуб снова в центре внимания оказался. Сейчас он в подкате снес одного из своих соперников. В руках рефери мы не увидели карточки желтого цвета. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЙУБ! 1:0!
      Открывает счет Ливан! Подача с правого фланга от углового флага, опережает соперников 15-й номер Ливана, который вколачивает мяч в сетку ворот соперника!
    • Угловой
      11'
      10 минут отыграли в матче соперники. Сборная Ливана считанное количество раз подошла к воротам соперника, но первое же серьезное наступление принесло угловой. 
    • 9'
      Очень активны игроки сборной Таджикистана. Подача Назарова с левого края была нейтрализована вратарем, который спокойно забрал мяч в свои перчатки. 
    • Опасный момент
      8'
      Почти 10 минут отыграли соперники. Самиев снова по воротам соперника выстрелил с дальней дистанции - мяч пролетел рядом со стойкой. Было опасно. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! После прострела с правого края Самиев направлял мяч в штрафную соперника. Сфера просвистела рядом с правой стойкой. Чуть не открыли счет игроки сборной Таджикистана. 
    • 5'
      На первых минутах встречи владеет инициативой сборная Таджикистана. Шукуров снова подавал мяч в штрафную соперника, но кипер ливанцев сыграл на выходе. Забрал он мяч в перчатки.
    • 4'
      Шукуров отметился у Таджикистана дальним ударом по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Вратарь Ливана ситуацию контролировал. 
    • 3'
      Первая атака сборной Ливана была более и менее опасной, но создать опасный эпизод хозяевам не удалось. Мяч своей цели не достиг в итоге. 
    • 2'
      Сборная Ливана вышла на газон в белых цветах, а игроки Таджикистана предстали перед нами в красном обмундировании. Ворота хозяев слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского турнира Merdeka Cup сойдутся лицом к лицу Ливан и Таджикистан.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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    Прогнозы 128
    Ливан 34.4% (44)
    X 37.5% (48)
    Таджикистан 28.1% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливан
    Ничья
    Таджикистан
    3.45
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    4.10
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    6.75
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливан 1:0 Таджикистан

    Исход игры
    Ливан
    34.4% (44)
    Ничья
    37.5% (48)
    Таджикистан
    28.1% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (40)
    2:1 Ливан
    14.8% (19)
    1:0 Ливан
    14.1% (18)
    1:2 Таджикистан
    12.5% (16)
    0:1 Таджикистан
    7% (9)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:2 Таджикистан
    1.6% (2)
    1:3 Таджикистан
    1.6% (2)
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    Таджикистан
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