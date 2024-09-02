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Тур: 1.
Ливан
FIFA #116
 
Позже
Таджикистан
FIFA #103
Прогнозы 64
Ливан 46.9% (30)
X 32.8% (21)
Таджикистан 20.3% (13)
Все прогнозы

История личных встреч

Ливан
Таджикистан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Ливан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ливан - Бангладеш 4:0 Палестина - Ливан 0:0 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0
Таджикистан - Ливан 2:1 Ливан - Китай 0:0 Катар - Ливан 3:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1 Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0 ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0
Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливан - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2024, осталось 2 дня 3 часа 39 минут.



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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 64
    Ливан 46.9% (30)
    X 32.8% (21)
    Таджикистан 20.3% (13)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ливан - Таджикистан

    Исход игры
    Ливан
    47.7% (31)
    Ничья
    32.3% (21)
    Таджикистан
    20% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.03% (29)
    Меньше
    53.97% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    73.02% (46)
    Нет
    26.98% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ливан
    26.2% (17)
    1:1 Ничья
    26.2% (17)
    1:0 Ливан
    20% (13)
    1:2 Таджикистан
    12.3% (8)
    2:2 Ничья
    4.6% (3)
    0:2 Таджикистан
    3.1% (2)
    0:1 Таджикистан
    3.1% (2)
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