Тур: 5. Стадион: Пройссенштадион. Зрители: 12422
3:3
Конец матча
0'
1:0
19' ГолМеес Джошуа
28' Желтая карточкаTorge Paetow
1:1
37' ГолБильбия Филип
43' Желтая карточкаМихель Свен
1:2
47' ГолОбермайр Рафаэль
54' Желтая карточкаCalvin Brackelmann
70' Желтая карточкаГётце Феликс
2:2
78' ГолФридьонссон Хольмберт
2:3
85' ГолIlyas Ansah
87' Желтая карточкаLukas Frenkert
3:3
90' ГолМеес Джошуа
90'+7
Ход матча
19'
1:0
28'
37'
1:1
43'
47'
1:2
70'
78'
85'
2:3
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 9
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
309 Количество передач 515
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Torge
Paetow
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
20
Гётце
Феликс
25
Шеллер
Тьярк
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Баццоли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кулис НикоЗащитник
-
15 Шердер СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Laurin Curda
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Падерборн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
112
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|2
|0.4
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.2
|Torge Paetow
|1
|0.2
|Батмаз Малик
|1
|0.2
|Лоренц Марк
|0
|0
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Гродовски Йоэль
|0
|0
|Lukas Frenkert
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.6
|Ilyas Ansah
|2
|0.4
|Гримальди Адриано
|1
|0.2
|Гётце Феликс
|1
|0.2
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.2
|Клаас Себастьян
|1
|0.2
|Аарон Зентер
|0
|0
|Михель Свен
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Torge Paetow
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|2
|0
|Santiago Castaneda
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Calvin Brackelmann
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1
Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Падерборн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
14
23
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|3 (1)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3