  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 12422
Пройссен Мюнстер
3:3
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
19' Гол
Меес Джошуа
28' Желтая карточка
Torge Paetow
1:1
37' Гол
Бильбия Филип
43' Желтая карточка
Михель Свен
1:2
47' Гол
Обермайр Рафаэль
54' Желтая карточка
Calvin Brackelmann
70' Желтая карточка
Гётце Феликс
2:2
78' Гол
Фридьонссон Хольмберт
2:3
85' Гол
Ilyas Ansah
87' Желтая карточка
Lukas Frenkert
3:3
90' Гол
Меес Джошуа
90'+7

Ход матча

19'
Меес Джошуа
(Lukas Frenkert)
1:0
28'
Torge Paetow
 
37'
1:1
Бильбия Филип
43'
 
Михель Свен
46'
Немет Ондраш
Баццоли Лука
 
47'
1:2
Обермайр Рафаэль
(Гётце Феликс)
54'
 
Calvin Brackelmann
63'
Макридис Хараламбос
Лоренц Марк
 
66'
 
Херрманн Лука
Клаас Себастьян
70'
 
Гётце Феликс
72'
 
Ilyas Ansah
Костонс Кун
72'
 
Гримальди Адриано
Михель Свен
73'
Фридьонссон Хольмберт
Кьерева Даниэль
 
77'
Thorben-Johannes Deters
Гродовски Йоэль
 
78'
Фридьонссон Хольмберт
2:2
82'
 
Муслиу Визар
Calvin Brackelmann
82'
 
Платте Феликс
Бильбия Филип
85'
2:3
Ilyas Ansah
(Гримальди Адриано)
87'
Lukas Frenkert
 
90'
Меес Джошуа
(Thorben-Johannes Deters)
3:3

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 309 Количество передач 515
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
16
Torge
Paetow
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
20
Хендрикс
Йоррит
32
Баццоли
Лука
7
Кьерева
Даниэль
8
Меес
Джошуа
18
Лоренц
Марк
9
Гродовски
Йоэль
1
Бувинк
Пелле
4
Calvin
Brackelmann
20
Гётце
Феликс
25
Шеллер
Тьярк
23
Обермайр
Рафаэль
5
Santiago
Castaneda
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
Пройссен Мюнстер
4-2-3-1
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Падерборн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
6:1
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 2 0.4
Фридьонссон Хольмберт 1 0.2
Torge Paetow 1 0.2
Батмаз Малик 1 0.2
Лоренц Марк 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Гродовски Йоэль 0 0
Lukas Frenkert 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.6
Ilyas Ansah 2 0.4
Гримальди Адриано 1 0.2
Гётце Феликс 1 0.2
Обермайр Рафаэль 1 0.2
Клаас Себастьян 1 0.2
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Torge Paetow 1 0
Меес Джошуа 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 2 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Calvin Brackelmann 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Laurin Curda 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1
Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Падерборн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
4.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Ульм 1846
 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Падерборн Бильбия Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Падерборн Михель Свен 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Михель Свен получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Бильбия Филип бьет в цель!
    • 28'
      Torge Paetow получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пройссен Мюнстер 3:3 Падерборн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный