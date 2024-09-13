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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 31845
Карлсруэ
2:0
Конец матча
Шальке 04
0'
3' Желтая карточка
Шлойзенер Фабиан
35' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
43' Желтая карточка
Мор Тобиас
45' Желтая карточка
Рапп Николай
1:0
45' Гол
Зивзивадзе Буду
71' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
2:0
73' Гол
Зивзивадзе Буду
90'+5

Ход матча

3'
Шлойзенер Фабиан
 
35'
Зивзивадзе Буду
 
43'
 
Мор Тобиас
45'
Рапп Николай
 
45'
Зивзивадзе Буду
1:0
58'
 
Антви-Аджей Кристофер
Юнес Амин
67'
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
 
70'
 
Хамач Ильяс
Бахманн Яник
71'
Ванитцек Марвин
 
73'
Зивзивадзе Буду
2:0
78'
Хунцикер Андрин
Зивзивадзе Буду
 
86'
Пфайффер Лука
Шлойзенер Фабиан
 
87'
Rafael Pinto Pedrosa
Юнг Себастьян
 
87'
Хессер Робин
Йенсен Леон
 
88'
 
Ласм Бриан
Силла Мусса

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 432 Количество передач 466
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
28
Хикерен
Джастин
17
Adrian
Gantenbein
2
Санчес
Филип
21
Martin
Wasinski
5
Мёркин
Дерри
6
Шалленберг
Рон
14
Бахманн
Яник
8
Юнес
Амин
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
Карлсруэ
4-4-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Шальке 04

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:2
К
0:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 1.2
Хунцикер Андрин 2 0.4
Шлойзенер Фабиан 1 0.2
Гюнтер Лассе 1 0.2
Ванитцек Марвин 0 0
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 4 (1) 0.8
Силла Мусса 3 0.6
Мор Тобиас 1 0.2
Сиссе Ибраима II 1 0.2
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Йенсен Леон 1 0
Хунцикер Андрин 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Караман Кенан 2 0
Мор Тобиас 2 0
Герертс Карел 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Бахманн Яник 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Санчес Филип 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
5
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
1
20%
5
45%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0
Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2
Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Шальке 04

Точный счет

3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
4.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Ульм 1846
 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Падерборн Бильбия Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Падерборн Михель Свен 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Зивзивадзе Буду бьет в цель!
  • 47'
    Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Мор Тобиас получил желтую карточку от судьи
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