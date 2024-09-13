Тур: 5. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 31845
0'
3' Желтая карточкаШлойзенер Фабиан
35' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
43' Желтая карточкаМор Тобиас
45' Желтая карточкаРапп Николай
1:0
45' ГолЗивзивадзе Буду
71' Желтая карточкаВанитцек Марвин
2:0
73' ГолЗивзивадзе Буду
90'+5
Ход матча
35'
43'
45'
45'
1:0
71'
73'
2:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
432 Количество передач 466
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
14
Бахманн
Яник
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
37 Max Grueger
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Карлсруэ
Шальке 04
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
102
90
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|1.2
|Хунцикер Андрин
|2
|0.4
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.2
|Гюнтер Лассе
|1
|0.2
|Ванитцек Марвин
|0
|0
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|4 (1)
|0.8
|Силла Мусса
|3
|0.6
|Мор Тобиас
|1
|0.2
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.2
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Караман Кенан
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
5
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
1
20%
5
45%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0
Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2
Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Шальке 04
Точный счет
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
23
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|3 (1)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3