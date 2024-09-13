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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 5879 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Будё-Глимт
3:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
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Дубвик Исак
27' Желтая карточка
Офкир Мохамед
1:0
54' Гол
Хог Каспер Ваарст
2:0
64' Гол
Хог Каспер Ваарст
3:0
68' Гол
Эвьен Хэкон
90'+4

Ход матча

14'
Дубвик Исак
 
27'
 
Офкир Мохамед
54'
Хог Каспер Ваарст
(Хёуге Йенс)
1:0
64'
Хог Каспер Ваарст
(Эвьен Хэкон)
2:0
68'
Эвьен Хэкон
(Фет Сондре)
3:0
69'
Салтнес Ульрик
Эвьен Хэкон
 
69'
Синкернагель Филип
Хёуге Йенс
 
73'
Хельмерсен Андреас
Хог Каспер Ваарст
 
75'
 
Куртович Виллиам
Tore Andre Soeraas
75'
 
Arne Odegard
Markus Johnsgaard
75'
 
Мава Мозес
Офкир Мохамед
81'
 
Olav Dobloug Mengshoel
Удаль Хенрик
81'
 
Anton Ekeroth
Марес Люк
84'
Томич Михал
Сьоволд Фредрик
 
84'
Эукленн Сондре
Фет Сондре
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 649 Количество передач 268
  • 70 Владение мячом, % 30
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
2
Нильсен
Вилладс
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
8
Markus
Johnsgaard
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
77
Офкир
Мохамед
Будё-Глимт
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Хам-Кам

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
4:4
К
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хог Каспер Ваарст 10 0.45
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.36
Берг Патрик 6 0.27
Салтнес Ульрик 5 0.23
Эвьен Хэкон 4 0.18
Хёуге Йенс 4 0.18
Зугеля Нино 3 0.14
Миккельсен Эугуст 2 0.09
Бьоркан Фредерик 2 0.09
Гундерсен Йостейн 2 0.09
Фет Сондре 2 0.09
Хельмерсен Андреас 2 0.09
Сьоволд Фредрик 1 0.05
Сёрли Сондре 0 0
Синкернагель Филип 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.14
John Olav Norheim 3 0.14
Мава Мозес 3 0.14
Конгсро Вегар 2 0.09
Удаль Хенрик 2 (1) 0.09
Йонссон Видар 2 0.09
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.09
Эдегор Никлас 2 0.09
Tore Andre Soeraas 1 0.05
Киркеволд Пол 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Марес Люк 1 (1) 0.05
Куртович Виллиам 0 0
Офкир Мохамед 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Эвьен Хэкон 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Tore Andre Soeraas 3 0
Йонссон Видар 2 0
Gard Simenstad 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Офкир Мохамед 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3
Будё-Глимт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

19
7
Будё-Глимт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
55% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Хам-Кам
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

23
10

Голы по времени матча

Забито

31
15
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
2
6%
3
20%
1-15
4
13%
5
33%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
11
35%
1
7%
61-75
5
16%
2
13%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
3
38%
3
18%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

20
8
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
8
40%
1
13%
46-60
4
20%
4
50%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Забито

51
23
15 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 9
4
8%
4
17%
1-15
4
8%
6
26%
16-30
7
14%
1
4%
31-45
12
24%
4
17%
46-60
15
29%
29%
5
22%
61-75
9
18%
3
13%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
0
0%
1
3%
1-15
5
28%
6
21%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
1
6%
10
34%
61-75
4
22%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1
Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4

Результаты матчей

Будё-Глимт
Хам-Кам

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
2
8
6
5
2.5
1
9
4
7
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
3
9
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5
1
11
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
13
9
12
10
1.5
5
17
9
13
2.5
2
20
6
16
3.5
1
21
3
19
4.5
1
21
1
21
5.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 20 10 6 4 33 - 25 36
4.
Мольде
 20 10 4 6 38 - 23 34
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 21 10 3 8 34 - 33 33
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Сарпсборг-08
 21 7 5 9 32 - 43 26
9.
Тромсё
 21 7 4 10 22 - 27 25
10.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
11.
Стрёмсгодсет
 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
3.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
4.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Офкир Мохамед получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 14'
      Хёуге Йенс сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О О Л! Будё-Глимт забивает! Дубвик Исак отличился.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 3:0 Хам-Кам онлайн

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