Тур: 22. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 5879 Главный судья: Svein Torre Sinnes
3:0
Конец матча
0'
14' Undefined phrase: football_event_Дубвик Исак
27' Желтая карточкаОфкир Мохамед
1:0
54' ГолХог Каспер Ваарст
2:0
64' ГолХог Каспер Ваарст
3:0
68' ГолЭвьен Хэкон
90'+4
Ход матча
14'
27'
54'
1:0
64'
2:0
68'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
649 Количество передач 268
-
70 Владение мячом, % 30
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
Хам-Кам
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хог Каспер Ваарст
|10
|0.45
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.36
|Берг Патрик
|6
|0.27
|Салтнес Ульрик
|5
|0.23
|Эвьен Хэкон
|4
|0.18
|Хёуге Йенс
|4
|0.18
|Зугеля Нино
|3
|0.14
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.09
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.09
|Фет Сондре
|2
|0.09
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.09
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.14
|John Olav Norheim
|3
|0.14
|Мава Мозес
|3
|0.14
|Конгсро Вегар
|2
|0.09
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.09
|Йонссон Видар
|2
|0.09
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.09
|Эдегор Никлас
|2
|0.09
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.05
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Марес Люк
|1 (1)
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Офкир Мохамед
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Эвьен Хэкон
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Tore Andre Soeraas
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Будё-Глимт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
19
7
Будё-Глимт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
55% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Хам-Кам
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
23
10
Голы по времени матча
Забито
31
15
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
2
6%
3
20%
1-15
4
13%
5
33%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
11
35%
1
7%
61-75
5
16%
2
13%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
3
38%
3
18%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Забито
20
8
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
8
40%
1
13%
46-60
4
20%
4
50%
61-75
4
20%
1
13%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
51
23
15 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 9
4
8%
4
17%
1-15
4
8%
6
26%
16-30
7
14%
1
4%
31-45
12
24%
4
17%
46-60
15
29%
29%
5
22%
61-75
9
18%
3
13%
76-90
Пропущено
18
29
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
0
0%
1
3%
1-15
5
28%
6
21%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
1
6%
10
34%
61-75
4
22%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1
Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4
Результаты матчей
Будё-Глимт
Хам-Кам
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
28
65
19
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
56
39
38
111
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
139
1210
517
913
220
616
121
319
121
121
121
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6